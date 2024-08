5 yếu tố hút khách châu Á đến Việt Nam

Châu Á là một châu lục khá yên bình, những quốc gia được đánh giá là an toàn nhất nhờ tỷ lệ tội phạm thấp, ổn định chính trị và môi trường an toàn. Trong danh sách 10 điểm đến an toàn nhất châu Á do Best Diplomats vừa công bố, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8.