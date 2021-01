10 sân bay hiện đại nhất thế giới khiến du khách choáng ngợp

Sân bay là một yếu tố không thể thiếu trong các chuyến du lịch. Dưới đây là 10 sân bay đẹp nhất thế giới, những công trình nghệ thuật và kiến ​​trúc đẹp cùng với các chức năng hoàn hảo. Chỉ cần nhìn vào chúng cũng có thể giải tỏa mọi căng thẳng của du khách khi xa nhà.

Sân bay quốc tế Incheon, Incheon, Hàn Quốc

Đây là sân bay bận rộn nhất trên thế giới, và là sân bay lớn nhất ở Hàn Quốc. Kể từ năm 2005, nó đã liên tục được đánh giá là sân bay tốt nhất trên thế giới bởi Hội đồng Sân bay Quốc tế. Sân bay Incheon cũng đã nhận được 5 sao trong xếp hạng từ Skytrax. Sân bay Incheon có sân golf, spa, ký túc xá riêng, sòng bạc và khu vườn trong nhà.

Sân bay quốc tế trung tâm thế giới, Dubai, UAE

Khi hoàn thành, Sân bay Quốc tế Al Maktoum sẽ là sân bay lớn nhất thế giới với 5 đường băng và 4 nhà ga. Sân bay xinh đẹp này sẽ có công suất tối đa 160 triệu hành khách và 12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay quốc tế Menara, Marrakech, Maroc

Đây là sân bay duy nhất ở Maroc. Mặc dù rất nhỏ và đơn giản (vì không có cầu tàu lên máy bay), nó vẫn là một trong những sân bay đẹp nhất trên thế giới do mặt tiền của sân bay được thiết kế rất sang trọng, rộng rãi và hợp lý.

Sân bay quốc tế Denver, Colorado, Mỹ

Sân bay xinh đẹp này khá gây tò mò. Các đường băng tạo thành hình chữ Vạn (卐) và có một bức tranh trong sảnh chính mô tả một người lính Đức Quốc xã tấn công chim bồ câu hòa bình. Một công trình thú vị khác là đài tưởng niệm bằng đá granit có chứa “viên nang thời gian” chỉ có thể được mở vào năm 2094.

Sân bay Bilbao, Bilbao, Tây Ban Nha

Sân bay Bilbao không phải là một trong những sân bay lớn nhất ở Tây Ban Nha về quy mô nhưng lại có lợi nhuận cao nhất. Nó thường được biết đến với cái tên “La Paloma” (Chim bồ câu) vì nó được thiết kế để trông giống như một con chim đang bay.

Sân bay quốc tế Carrasco, Montevideo, Uruguay

Nhà ga mới tại Sân bay Quốc tế Carrasco này được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Uruguay Rafael Viñoly. Nó tượng trưng cho một cột mốc quan trọng của đất nước về đầu tư, kiến ​​trúc, dịch vụ chất lượng cao, công nghệ và đổi mới.

Nhà ga TWA, Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ

Kiến trúc sư Eero Saarinen đã thiết kế nhà ga trông giống như đôi cánh của một con chim mòng biển đang bay. Sân bay TWA xinh đẹp đã xuất hiện trong một số bộ phim Hollywood, chẳng hạn như "Catch Me If You Can" với nam chính là Leonardo di Caprio.

Sân bay Quốc tế Madrid-Barajas (Nhà ga số 4), Madrid, Tây Ban Nha

Kiến trúc của sân bay đề cao sự đơn giản, khả năng thích ứng mạnh mẽ và linh hoạt. Mục tiêu chính của nó là truyền tải sự yên bình, tĩnh lặng và nhẹ nhàng cho hành khách. Các vật liệu được sử dụng trong xây dựng là thép và tre tích hợp, thân thiện với môi trường và tận dụng ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể.

Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (Nhà ga số 3), Bắc Kinh, Trung Quốc

Việc xây dựng Nhà ga số 3 tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh được thiết kế bởi công ty kiến ​​trúc Norman Foster. Mục đích của nó là để chào đón các vận động viên của Thế vận hội Mùa hè 2008. Thiết kế của nó chịu ảnh hưởng của sự pha trộn giữa văn hóa truyền thống Trung Quốc với xu hướng kiến ​​trúc hiện đại, tạo ra hình dạng của một con cá, với các bộ phận được tạo hình vảy.

Sân bay quốc tế Kansai, Osaka, Nhật Bản

Việc xây dựng sân bay quốc tế Kansai mất 38 tháng và có sự tham gia của khoảng một triệu công nhân. Nó được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở vịnh Osaka, Nhật Bản với đường băng dài 4km. Các vật liệu được sử dụng để đảm bảo rằng, nó có khả năng chống lại thiên tai như động đất và bão.

