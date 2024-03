10 điểm đến tuyệt vời tại Việt Nam cho mùa du lịch hè 2024

Việt Nam có vô vàn địa điểm hấp dẫn, không thể bỏ qua. Trong mùa hè năm nay, bạn sẽ bay đến Hà Nội thanh lịch ở miền Bắc hay dành thời gian ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh sôi động ở miền Nam? Hoặc liệu bạn có bỏ qua hai thành phố lớn này để đến với những bãi biển thư thái của Phú Quốc nhiệt đới?

Hãy để Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh gợi ý đến bạn 10 điểm đến thú vị cho kì nghỉ hè năm 2024 nhé!

Phú Quốc: Thiên đường cho những du khách yêu biển

Phú Quốc chính là “miền đất hứa” cho những du khách say mê biển cả. Được ôm trọn bởi làn nước trong xanh ngọc bích và bờ cát mịn màng, nơi đây là điểm đến lí tưởng để bạn tạm gác lại những bộn bề, nhâm nhi cocktail mát lạnh và ngắm mặt trời rực rỡ dần buông xuống vịnh biển.

Tuy nhiên, Phú Quốc không còn là một điểm đến hoang sơ. Nơi đây thu hút đông đảo du khách nội địa với những công viên giải trí hấp dẫn như VinWonders hay tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, mang đến tầm nhìn hướng biển ngoạn mục.

Đảo Phú Quốc cũng là điểm dừng chân thú vị cho các gia đình. Nếu bạn và người thân muốn tìm kiếm sự yên bình tách biệt khỏi khu du lịch náo nhiệt, hãy khám phá những khu rừng rậm rạp nằm sâu trong đảo.

Hà Nội: Điểm đến du lịch đô thị hấp dẫn

Hà Nội hội tụ đầy đủ những yếu tố hấp dẫn du khách: cơ sở hạ tầng thuận tiện, chỗ ở giá cả phải chăng, ẩm thực đẳng cấp thế giới và bề dày lịch sử đồ sộ mà bạn sẽ không thể khám phá hết trong một sớm một chiều.

Từ Hà Nội, bạn cũng có thể dễ dàng ghé thăm các hòn đảo xinh đẹp xung quanh vịnh Hạ Long hay khám phá những cung đường trekking tuyệt vời của vùng núi Tây Bắc.

Hãy dành thời gian để thưởng thức muôn vàn món ăn đường phố trứ danh Hà Nội, nhâm nhi cà phê trứng tại một quán nhỏ xinh xắn trong phố cổ, cũng đừng quên ghé thăm các địa danh lịch sử nổi tiếng tại đây.

Vịnh Lan Hạ và vịnh Bái Tử Long: Tuyệt tác cho những bức ảnh để đời

Vịnh Lan Hạ và vịnh Bái Tử Long là những điểm tham quan dành cho các du khách yêu thích sự yên tĩnh, muốn tránh xa những huyên náo đời thường.

Hãy thử chèo thuyền kayak giữa các vách đá, khám phá những con đường mòn trên đảo Cát Bà - cửa ngõ vào vịnh Lan Hạ - hoặc thư giãn trên bãi cát của đảo Cô Tô thơ mộng giáp ranh với vịnh Bái Tử Long.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nơi trải nghiệm dấu ấn thời gian

Thành phố Hồ Chí Minh năng động mang trên mình những nét văn hóa đặc sắc đa dạng. Thành phố sôi động, náo nhiệt và thú vị, đặc biệt là về đêm với những khu phố ẩm thực, các quán cà phê, quầy bar luôn rực sáng ánh đèn.

Hơi thở của những năm tháng đấu tranh giành độc lập vẫn phảng phất đâu đó trong nhịp sống thành phố. Du khách có thể tìm hiểu thêm về giai đoạn lịch sử hào hùng này tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Dấu ấn của thời Pháp thuộc cũng còn in đậm nét qua những công trình chằng chịt vết thời gian. Hãy dành một ngày để dạo bước qua các công trình kiến trúc mang tính di sản như tòa nhà Ủy ban nhân dân Thành phố, Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà hay Hội trường Thống Nhất. Cũng đừng quên nhấm nháp một li cà phê sữa đá đậm đà để cảm nhận thật tròn vẹn phong vị ngọt ngào và hào sảng của thành phố mang tên Bác.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Điểm đến của những trải nghiệm độc đáo

Nằm ở vị trí trung tâm Việt Nam, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi ẩn chứa kì quan thiên nhiên lớn nhất thế giới: hang Sơn Đoòng. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ của hang, mang dáng hình của một thế giới cổ đại ẩn chứa nhiều bí mật là điều mà bất cứ du khách nào cũng mong ước.

Tuy nhiên, để khám phá tuyệt tác thiên nhiên này, bạn cần tham gia các tour du lịch có giá thành khá cao nhưng không phải lúc nào cũng trống chỗ.

Tin vui là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu cả một hệ thống hang động phong phú, đáp ứng mọi loại hình khám phá với chi phí tiết kiệm hơn nhiều. Bạn có thể chèo thuyền, đi bộ xuyên hang, trèo qua các vách đá hoặc tham gia trò chơi mạo hiểm zipline để len lỏi qua các hang động Tú Làn, Phong Nha hay Thiên Đường. Nếu muốn "chịu chơi" hơn, hãy thử chinh phục hang Én, nơi du khách có thể cắm trại trên bãi biển ngầm lung linh nhờ những tia sáng tự nhiên hắt xuống.

Hội An: Điểm đến của những người yêu thích lịch sử

Hội An yên bình tựa như một cuộc hành trình ngược dòng thời gian, khám phá bề dày lịch sử hào nhoáng của Việt Nam. Nơi đây từng là một trong những thương cảng quan trọng, thu hút thương nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản hay Tây Ban Nha, mang về sự thịnh vượng cho các thương gia phố Hội.

Người dân Hội An đã sử dụng nguồn lực này, xây dựng nên phố cổ với những dãy nhà phố san sát, các hội quán rực rỡ của người Hoa, cùng ngôi chùa trên cầu gỗ mang tính biểu tượng giao thoa văn hóa Việt - Nhật và đậm nét Phật giáo.

Nhưng Hội An không chỉ có lịch sử. Du khách có thể lưu lại đây nhiều ngày để tham gia các lớp học nấu ăn do đầu bếp địa phương hướng dẫn, tìm hiểu cách làm bánh tráng và nem cuốn, hay may đo quần áo với giá cả phải chăng tại các tiệm may lành nghề trong thành phố.

Duyên hải miền Trung: “Thiên đường” cho người yêu nắng

Nắng vàng rực rỡ ôm trọn bờ biển duyên hải miền Trung, nhưng mỗi bãi biển lại mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Những ngày hè, du khách thường đổ về Đà Nẵng và Nha Trang, những thành phố biển sầm uất và hiện đại.

Bên cạnh đó, Mũi Né cũng là một “thiên đường” dành cho các bạn trẻ yêu thích những bãi cát dài thơ mộng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm yên tĩnh hơn, hãy đến khu vực giữa Huế và Đà Nẵng: Thuận An - cửa ngõ dẫn đến hàng loạt bãi biển cát trắng thanh bình nằm bên cạnh một hòn đảo chắn chắn với đầm phá phía sau.

Huế: Miền di sản lịch sử phong kiến

Huế là cố đô của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam và là một điểm đến say đắm lòng người yêu lịch sử.

Dù chịu nhiều tàn phá từ thời chiến tranh, Huế vẫn giữ cho mình những dấu ấn hào hùng của một thời đế vương. Kinh thành Huế nguy nga với các cung điện và điện thờ uy nghiêm là minh chứng sống động cho sự tráng lệ của triều Nguyễn.

Ra ngoại thành, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lăng tẩm của các vị vua nhà Nguyễn, an nghỉ thanh thản giữa khuôn viên xanh mát bên dòng sông Hương thơ mộng.

Nét hấp dẫn khác của Huế chính là ẩm thực cung đình - được xem là tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Hãy thử một bát bún bò Huế cay nồng hay chiếc bánh khoái giòn rụm, bạn sẽ hiểu vì sao người ta say đắm ẩm thực nơi đây.

Vườn quốc gia Ba Bể: Nét đẹp hoang sơ của hồ và núi

Việt Nam có nhiều vườn quốc gia trải rộng từ các vùng đầm lầy ven biển đến rừng rậm trên núi, chúng là các điểm đến lí tưởng cho những người yêu thiên nhiên. Tuy nhiên, một số địa danh nổi tiếng lại thu hút quá đông du khách, điều này đôi khi gây khó khăn cho việc ngắm nhìn động vật hoang dã.

Vấn đề đó ít xảy ra hơn ở Vườn quốc gia Ba Bể xinh đẹp. Nơi đây, những con đường mòn uốn lượn giữa những đỉnh núi đá vôi dẫn lối du khách đến các bản làng của người H'mông, Tày và Dao.

Du ngoạn trên thuyền hoặc chèo kayak sẽ đưa bạn vượt qua những hồ nước thanh bình được ôm trọn bởi dãy núi phủ đầy rừng già, tạo nên khung cảnh tựa như tranh vẽ. Vườn quốc gia là nơi trú ngụ của vô vàn loài động vật, từ khỉ, voọc cho đến gấu đen, tê tê quý hiếm và cả loài chim đại bàng mào dài.

Hà Giang: Chốn thưởng lãm non nước hùng vĩ

Đối với những ai yêu thích vùng nông thôn yên bình và tránh xa đám đông, tỉnh Hà Giang – tỉnh biên giới của Việt Nam – chính là lựa chọn mới mẻ và hấp dẫn. Lưu trú tại những nhà dân đơn sơ, bạn có thể đi bộ ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hữu tình được tô điểm bởi muôn sắc hoa và ruộng bậc thang ẩn mình giữa những đỉnh núi cao.

Du khách cũng có thể đi phượt bằng xe máy qua một trong những cung đường đèo ngoạn mục nhất Việt Nam: Mã Pí Lèng. Chắc chắn bạn sẽ muốn chụp vô số ảnh trên cung đường núi quanh co nối liền Hà Giang, Đồng Văn và Mèo Vạc ấy.

