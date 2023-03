YouTuber chỉ cách kiếm tiền triệu nhờ ứng dụng hẹn hò Tinder gây tranh cãi dữ dội

“Những lần mình kiếm tiền trên Tinder” – là video của YouTuber K.M, đang được nhiều cư dân mạng, diễn đàn giải trí chia sẻ, cùng nhiều bình luận trái chiều.

Trong video khoảng 10 phút, K.M ngồi trước ống kính, vui vẻ thuật lại cách bản thân kiếm được tiền sau những lần hẹn hò trên Tinder - một ứng dụng hẹn hò nổi tiếng trên toàn cầu. Cô còn tự tin nói rằng, nếu ai thông minh thì việc có được tiền triệu mỗi ngày là chuyện không khó.

Video đang gây tranh cãi của nữ YouTuber K.M

Theo K.M, cô không có ngoại hình, không biết chụp ảnh, sợ camera nên ở tài khoản Tinder cô dùng meme hài hước và phần mô tả vui vẻ, thể hiện sự vui tính. Mục đích của việc này là để gây chú ý, thu hút những người hài hước, có tiền và có học thức.

Kết thúc những buổi hẹn hò, K.M thường giả vờ không có tiền mặt và “mượn” tiền của đối phương để về nhà. “Tôi thường bảo bạn nam là anh có 200.000 đồng tiền mặt không cho em đi taxi về, em chuyển khoản cho. Tôi thường gặp các bạn nam rất là tốt nên không ai đòi cả, mỗi ngày như thế thường kiếm được 200.000 – 500.000 đồng. Mỗi tháng vài triệu ngon lành cành đào”, cô chia sẻ.

“Tôi nhớ có một lần hẹn gặp một người ở quán cà phê và người đấy có nhắn tin là “Anh ra muộn một lúc, em có thể chờ anh được không”. Tôi mới nói là nếu anh ra muộn thì em sẽ tính tiền, cứ 1 phút em tính 100.000 đồng. Cuối cùng, người đấy ra muộn 30 phút và đưa cho tôi 3 triệu đồng”, K.M kể thêm “bí kíp”.

Người xem lên án về chia sẻ của K.M

Hiện video của K.M nhận về gần nửa triệu lượt xem. Phía dưới bình luận, đa số khán giả đều bày tỏ sự bức xúc, lên án về chia sẻ của nữ YouTuber. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng K.M là cô gái thực dụng, “đào mỏ”, kiếm tiền bất chính trên ứng dụng hẹn hò.

“Dù là con gái, có những khi mình để đàn ông thể hiện sự hào phóng nhưng chưa bao giờ cố ý để ai trả tiền cho mình bằng những chiêu trò kiểu này mà luôn sòng phẳng, đáp lại bằng bữa ăn hay buổi cà phê khác. Kể cả trong mối quan hệ tìm hiểu, mình cũng "có qua có lại". Đó không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là tự trọng nữa.

Mọi việc bạn làm thể hiện sự khôn lỏi (chứ không phải thông minh), tư tưởng siêng ăn lười làm và bất chấp thủ đoạn để đạt mục tiêu. Bạn nên thấy xấu hổ mới phải. Đây lại còn "chia sẻ" như thể truyền kinh nghiệm và cổ vũ lối sống tầm gửi, lọc lừa.

Có thể bạn bất chấp để nổi tiếng nhưng thực sự video này quá độc hại. Hi vọng không ai học theo bạn. Hi vọng giới trẻ chẳng may xem được thì cũng đủ đầu óc để hiểu những điều này không phải là giá trị sống nên hướng đến”, tài khoản Khánh Chi nêu quan điểm.

“Thà mất thời gian gặp phải một người không hợp nhưng bản thân được đứng dậy ra về lịch sự và tự trọng, còn hơn tính toán vài đồng rồi mơ mộng gặp đàn ông vừa ngon vừa giàu như bạn”, người dùng L.L bày tỏ.

Trước những chỉ trích của cư dân mạng, hiện YouTuber K.M vẫn giữ video “Những lần mình kiếm tiền trên Tinder”. Cô vẫn mở tài khoản Facbook cá nhân nhưng giới hạn bình luận cho bạn bè. Cô cũng chưa có phản hồi chính thức về chia sẻ đang gây tranh cãi của mình.

