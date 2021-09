Xỏ dép tổ ong đi từ thiện, MC Quyền Linh nói 1 câu chua xót khi gặp người dân vùng dịch

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 04:08 AM (GMT+7)

Không ít người bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện ý nghĩa này.

Trong suốt thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, MC Quyền Linh không ngại lăn xả, tham gia công tác hỗ trợ dịch, giúp đỡ những bà con khó khăn. Hình ảnh nam MC vác gạo, xách rau đến tận khu phong tỏa gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ.

MC Quyền Linh chia sẻ bức ảnh cùng dòng trạng thái xúc động

Mới đây trên Fanpage, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh đầy cảm động được chụp lại khi đi từ thiện. Trong ảnh, nam MC đi đôi dép tổ ong lệch nhau, mặc áo phông, quần xắn cao vô cùng giản dị. Đáng nói, nam MC còn so sánh với hình ảnh một người dân đi chân đất bị cụt một bàn chân cùng với dòng chia sẻ khiến ai cũng xúc động: “Mình còn có chân để đi dép là quá hạnh phúc rồi, giày hay dép với Linh không quan trọng, quan trọng là mình vẫn còn dép để đi. Chúc cả nhà tuần mới mạnh khỏe và bình an nha!”

Với sự giản dị của MC Quyền Linh, không ít người bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện ý nghĩa này: "Ngưỡng mộ anh Quyền Linh lắm, chân chất, mộc mạc, nhân hậu. Chúc anh thật nhiều sức khỏe", "Tuyệt vời quá anh ơi", “Chú Quyền Linh giản dị, chân thật nhất quả đất! Chúc chú và gia đình cùng các anh chị em trong nhóm thiện nguyện tuần mới nhiều sức khỏe!”, “Tấm hình thật ý nghĩa! Đúng là “mình có chân đi dép đã là may mắn rồi”. Cảm ơn anh đã tiếp năng lượng. Ngày mới thật ý nghĩa anh nhé”, “Mình còn may mắn hơn nhiều chúc mọi người đều bình an khỏe mạnh”...

Đây không phải lần đầu tiên MC Quyền Linh thu hút sự quan tâm của mọi người về trang phục khi đi từ thiện. Đầu tháng 9, loạt ảnh Quyền Linh mặc trang phục giản dị với áo thun màu vàng và quần dài, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, khoảnh khắc nam diễn viên mặc chiếc áo trái khi đang làm việc khiến nhiều khán giả tò mò.

MC Quyền Linh mặc áo trái vì quá vội vàng để di chuyển sang điểm trao quà tự thiện

Trước sự việc, một người bạn thân thiết với nam MC đã hé lộ câu chuyện trên trang cá nhân. Người này đăng tải khoảnh khắc anh trò chuyện cùng Quyền Linh và có nói về “sự cố” trang phục, MC "Bạn muốn hẹn hò" cho biết vì quá vội vàng di chuyển đến các địa điểm trao quà từ thiện nên anh không chú ý mình mặc áo trái.

Trước đó, anh cũng chia sẻ bức ảnh ngồi bệt dưới đất và ăn cơm hộp cùng mọi người trong đoàn từ thiện. Trong ảnh, nam MC vẫn mặc quần dài, áo phông và đi đôi dép tổ ong quen thuộc. "Xin trân trọng cảm ơn những hộp cơm, những món quà nghĩa tình của hàng vạn trái tim yêu thương dành cho người Sài Gòn. Mỗi một lời động viên chia sẻ là một sức mạnh, hãy đoàn kết và chia sẻ để chiến thắng đại dịch. Yêu lắm và thương lắm. Chúc cả nhà bình an nhé", nam MC chia sẻ.

Bữa cơm trưa của MC Quyền Linh và mọi người trong đoàn từ thiện

Hơn 3 tháng qua, MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ tích cực hoạt động từ thiện. Bên cạnh việc giúp đỡ bà con về lương thực thực phẩm, thuốc men, MC Quyền Linh còn tham gia livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" để gửi gắm nguyện vọng của người dân đến các cấp lãnh đạo. Trong khi đang chia sẻ, anh nhận được bình luận của một người cho biết đã 4 tháng trôi qua nhưng 1 nghìn đồng hỗ trợ cũng chẳng thấy. Chính vì vậy, đối phương nhắn nhủ nam diễn viên: "Đồng tiền xương máu nếu không làm được thì đừng gieo hy vọng cho người dân".

Quyền Linh nắm bắt được tình hình và nhanh chóng có động thái trấn an mọi người. Anh tâm sự mình cũng chỉ là một con người bình thường, cố gắng làm được gì thì làm chứ không có quyền hạn trong việc này: "Linh lên tiếng như vậy cũng tốt cho dân mà. Đừng trách tội nghiệp Linh nha anh. Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe và bình an nhé!", Quyền Linh chia sẻ.

Nam MC vác gạo cứu trợ người nghèo

Khi thành phố bớt giãn cách, một số nghệ sĩ như Việt Hương, Trang Trần, Đại Nghĩa.... tuyên bố ngừng làm từ thiện trao quà mùa dịch vì đã thấm mệt sau gần 3 tháng lăn xả ngoài đường. Tuy nhiên, MC Quyền Linh vẫn chưa cho bản thân mình nghỉ ngơi. Trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", Quyền Linh chia sẻ: "Hơn ai hết, tôi là người hiểu công tác thiện nguyện gian nan, nguy hiểm nhường nào khi chính tôi cũng là người ngày đêm tiếp tế, cứu trợ cho bà con Sài Gòn, tiếp xúc rất nhiều vùng có F0. Nếu ai cũng ở nhà cho an toàn thì ai sẽ ra ngoài đường chống dịch? Ở ngoài kia có quá nhiều mảnh đời khó khăn, nó tác động khiến tôi ở nhà không nổi, xót xa lắm, phải lao ra đường".

Nguồn: http://danviet.vn/xo-dep-to-ong-di-tu-thien-mc-quyen-linh-noi-1-cau-chua-xot-khi-gap-nguoi-dan-v...Nguồn: http://danviet.vn/xo-dep-to-ong-di-tu-thien-mc-quyen-linh-noi-1-cau-chua-xot-khi-gap-nguoi-dan-vung-dich-502021229475670.htm