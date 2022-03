Will Smith xin lỗi vì cú tát đồng nghiệp, HH Thu Hoài đưa ra nhận xét bất ngờ

Thứ Ba, ngày 29/03/2022 16:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nam diễn viên đoạt giải Oscar đã viết lời xin lỗi tới diễn viên hài Chris Rock vì cú tát trên sóng trực tiếp lễ trao giải vừa qua.

Will Smith, người đóng vai chính trong phim King Richard đã có trong tay giải thưởng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cho biết: “Bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại và có tính hủy diệt”.

Will Smith với cú tát thẳng vào mặt đồng nghiệp trên sân khấu Oscar

Smith viết trong một bức tâm thư đăng trên tài khoản Instagram cá nhân: “Hành vi của tôi tại lễ trao giải Oscar là không thể chấp nhận được và không có gì để bào chữa”.

“Những câu nói đùa về nghề nghiệp cũng là một phần công việc nhưng một câu đùa về tình trạng sức khỏe của Jada (vợ của Smith) là quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng cảm tính” – Smith viết trong tâm thư xin lỗi - “Tôi muốn công khai xin lỗi anh, Chris”.

“Tôi đã mất kiểm soát và thực sự sai lầm. Tôi xấu hổ và những hành động của tôi không phải là hình ảnh người đàn ông tôi muốn trở thành” – nam diễn viên viết. Anh cũng bày tỏ quan điểm: “Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Viện Hàn lâm, nhà sản xuất chương trình, tất cả những người tham dự và các khán giả trên khắp thế giới… gia đình Williams và gia đình King Richard của tôi”. Will Smith nói anh vô cùng hối hận vì hành vi của mình đã “vấy bẩn” lên những gì từng là hành trình tuyệt đẹp của ê-kíp đoàn phim King Richard.

Will Smith sau đó nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng liệu anh có bị tước giải thưởng vì vi phạm quy định của Viện Hàn lâm?

Trước đó nam diễn viên đã bước lên sân khấu khi Chris Rock có một câu nói đùa với Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith. Anh đánh thẳng vào mặt của đồng nghiệp một cú tát trời giáng, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình khi các khán giả khác rất kinh ngạc. Smith sau đó đã 2 lần quát lên với Chris Rock, trong đó có dùng từ tục với ý nói yêu cầu Chris không được nhắc tên vợ của anh.

Hành động của Will Smith đã trở thành tâm điểm trong lễ trao giải Oscar vừa qua. Không chỉ quốc tế bàn luận với nhiều tranh cãi về cách Will Smith bảo vệ vợ, mà ngay cả các sao Việt cũng sôi nổi thể hiện suy nghĩ xoay quanh vấn đề này.

Hành động mất kiểm soát cảm xúc của Will Smith khi bảo vệ vợ mình nhận được quan tâm từ sao Việt

Hoa hậu Thu Hoài có quan điểm riêng. Người đẹp viết: “Tại sao tôi vỗ tay cho Will Smith?

Không chỉ tôi, mà có lẽ khá nhiều phụ nữ sẽ vỗ tay cho ngôi sao - à không, người đàn ông tuyệt vời Will Smith. Một cú ra đòn vừa phải, đủ đau để ghi nhớ, đủ mạnh mẽ để bảo vệ và vẫn đủ lịch thiệp để quay lưng, mỉm cười như một quý ông. Bởi anh ta đang hành động để bảo vệ người vợ đang khổ sở vì bệnh tật của mình - ngay trên sóng truyền hình, bằng một cú tát thẳng tay!

Thứ người ta vỗ tay ở đây không phải là cú ra đòn, không phải chuyện hai ngôi sao lớn choảng nhau trên sân khấu. Tiếng vỗ tay dành cho ý nghĩa hành động của Will Smith. Đúng, anh ta có sai, nhưng sai một cách rất ngọt ngào, bởi anh ta chỉ trả đũa kẻ làm tổn thương vợ mình. Sai, nhưng sai một cách rất đàn ông và… đáng ngợi khen!

Xung quanh cú tát dành cho Chris Rock vì đã đem câu chuyện về vợ anh ra đùa giỡn, sẽ có cả ngàn lời khen chê, phân tích khác nhau. Nhưng với tôi và có lẽ, cả rất nhiều phụ nữ khác, chúng tôi chỉ nhận xét về hành động này một cách đơn giản: “Quá đẹp, Will Smith. We love you!”

P/s: Không tranh cãi đúng - sai, nhưng về cảm xúc cá nhân, tôi vỗ tay cho hành động của Will Smith!”. Thu Hoài cũng chia sẻ lại thông tin về Will Smith kèm theo lời nhận xét: “Chất quá anh Will Smith ơi”.

Hoa hậu Thu Hoài lên tiếng ủng hộ Will Smith

Nguồn: http://danviet.vn/will-smith-xin-loi-vi-cu-tat-dong-nghiep-hh-thu-hoai-dua-ra-nhan-xet-bat-ngo-5...Nguồn: http://danviet.vn/will-smith-xin-loi-vi-cu-tat-dong-nghiep-hh-thu-hoai-dua-ra-nhan-xet-bat-ngo-5020222931691453.htm