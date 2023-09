Vũ Thu Phương cùng chồng và các con sum vầy đón Trung thu ấm cúng

Vừa qua, đêm 29/9 nhằm ngày rằm tháng Tám âm lịch, siêu mẫu Vũ Thu Phương đã tổ chức đêm hội với sự tham gia của bạn bè và gia đình. Đặc biệt, ông xã và các con cũng góp mặt để chúc mừng người đẹp. Theo đó con gái lớn của nữ siêu mẫu đang học tập tại London, Anh quốc cũng bay về Việt Nam trong dịp này để đón Tết đoàn viên cùng bố mẹ và các em.

Nữ siêu mẫu bày tỏ: “Bản thân Vũ Thu Phương rất thích Tết Trung thu. Lúc còn nhỏ còn nhiều thiếu thốn nên việc được xem múa sư tử, xem Ông Địa hay phá cỗ, chơi trăng là một điều cực kỳ hạnh phúc của Phương cũng như nhiều thế hệ trước kia.”

Cô cùng gia đình vui vầy trong dịp tết Trung thu.

Đối với Vũ Thu Phương, Trung thu là tết thiếu nhi, là ngày đoàn viên, mang rất nhiều những ý nghĩa tốt đẹp, nhưng càng ngày thì những ngày lễ như thế này càng mai một đi. Do đó, bản thân cô luôn muốn được góp một phần sức lực để gìn giữ được giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc, để thế hệ trẻ có thể chạm đến những miền cảm xúc đó, cũng như giúp những thế hệ đi trước có thể cùng nhau ôn lại những kỷ niệm.

Nữ siêu mẫu cũng chia sẻ thêm, theo văn hóa nông nghiệp của Việt Nam, Trung Thu là mùa thu hoạch, đây là dịp để người dân cùng cầu may mắn, tài lộc, bội thu cho mùa màng. Do đó, nhân dịp này Phương cũng tổ chức một buổi hội với mong muốn “Cầu cho thuận gió hòa – Cho cây lúa trổ, cho cà đơm bông”, hy vọng sẽ mang đến nhiều may mắn cho bản thân cũng như các gia đình.

Nữ siêu mẫu cùng con gái tự tay làm ra những chiếc bánh trung thu thơm ngon.

Trong đêm hội, Vũ Thu Phương đã tái hiện không khí của một đêm chơi trăng xưa, từ không gian rộn ràng, ấm cúng đến các hoạt động, trò chơi: làm bánh nướng, bánh dẻo, làm chó bông bằng quả bưởi, bày mâm cỗ, rước đèn, phá cỗ, chơi trăng với các trò chơi dân gian… Ngoài mong muốn gợi lại miền ký ức xưa, nữ siêu mẫu còn hy vọng đây sẽ là cơ hội để các gia đình được quây quần bên nhau cùng tham gia các hoạt động, nhìn ngắm những hình ảnh đẹp đẽ trong đêm Trung Thu và lan toả yêu thương.

Hoa hậu Giáng My cũng đến tham gia.

Để chuẩn bị cho đêm hội được tươm tất và trọn vẹn ý nghĩa, chân dài gốc Nam Định đã cất công mang những sản vật từ miền Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể kể đến những đặc sản không thể thiếu của mùa thu như quả thị, quả bưởi, cành hồng, hoa chuối đỏ tươi từ Tây Bắc… Cô hào hứng chia sẻ về quá trình chuẩn bị: 'Quả thật là “của một đồng công một nén”. Có thể chi phí để mua hay vận chuyển là không đáng kể nhưng để chọn được một buồng chuối đẹp, mang từ núi cao về đồng bằng rồi bảo quản để vận chuyển bằng đường hàng không về đến Thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự là một hành trình kỳ công'.

Nữ siêu mẫu tự tay lựa chọn các sản vật trong đêm hội.

Cô yêu thích những gì mang giá trị truyền thống.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng chia sẻ hi vọng qua những hoạt động này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về nguồn gốc tạo nên các sản vật, hiểu hơn về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó trân quý và gìn giữ những giá trị ấy.

Suốt đêm hội, Vũ Thu Phương tất bật đón tiếp khách mời và cùng hoà mình vào không khí nhộn nhịp tại nhà hàng. Các con gái của người đẹp cũng hào hứng tham gia vào các hoạt động, trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, làm tò he, múa lân…

