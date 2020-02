Vợ Phan Văn Đức nói điều bất ngờ giữa ồn ào cưới chạy bầu

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 10:33 AM (GMT+7)

Từ khi công khai hẹn hò đến đám cưới, "hot girl mầm non" thừa nhận bị áp lực tới mức suýt chia tay.

Vừa công khai tình cảm ít lâu, cầu thủ Phan Văn Đức và bạn gái hot girl đã vội làm đám cưới trước nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Đặc biệt là tiết lộ "ăn cơm trước kẻng" cũng khiến nhiều người bàn tán về cặp đôi này. Trước rất nhiều ý kiến quan tâm đến cuộc sống trước và sau hôn nhân của mình, mới đây, hot girl Nhật Linh vừa hạnh phúc khoe ảnh thai nhi, nhưng cũng nghẹn ngào nhớ lại những ngày tháng từng chịu áp lực đến mức muốn chia tay.

Hot girl Nhật Linh liên tục nhận những ý kiến trái chiều từ khi công khai tình cảm đến ngày kết hôn.

Thường xuyên trò chuyện với fan qua story Instagram, bà xã Phan Văn Đức cho biết, dù đã kết hôn nhưng hiện tại cô vẫn đang sống ở nhà bố mẹ ruột. Trước nhiều ý kiến thắc mắc về điều này, hot girl sinh năm 1998 chia sẻ: "Vì quê chồng ở xa, cũng không có ai ở quê cả, bố mẹ chồng cũng ở Sài Gòn hết rồi. Chị về nhà vì nhà chị gần trường chị đi học cho tiện với cả gần đội chồng chị tập hơn".

Sau 5 tháng công khai hẹn hò, Văn Đức và Nhật Linh đã có đám cưới hoành tráng tại quê nhà.

Vốn là sinh viên ngành giáo dục mầm non, tuy nhiên sau khi kết hôn và đã làm mẹ, Nhật Linh thẳng thắn tiết lộ sẽ đặt gia đình lên hàng đầu. Cụ thể, cô sẽ ở nhà chăm con và kinh doanh thêm vì công việc của Văn Đức thường xuyên phải vắng nhà. Bên cạnh đó, Nhật Linh cũng không ngại đăng ảnh siêu âm thai nhi khoe với cộng đồng mạng, người đẹp cho biết, khi biết tin vợ mang thai, Văn Đức đã rất hạnh phúc. Chính vì niềm vui lớn của gia đình, sau khi sinh con cô cũng sẽ không ngại công khai em bé. "Chị có công khai chứ, là bạn của chị mỗi lần chồng đi thi đấu xa nhà mà", Nhật Linh hào hứng trả lời.

Nhật Linh là một trong những hot girl công khai yêu cầu thủ bị dư luận chú ý nhất

Đặc biệt, về lí do thật sự khiến cô và Văn Đức quyết định cưới ngay ngày mùng 6 Tết Nguyên đán đã làm cho nhiều người bất ngờ. Rất nhiều ý kiến cho rằng, cặp đôi vội cưới chạy bầu kèm những lời chỉ trích Nhật Linh... Vì vậy, khi được hỏi trực tiếp về lí do cưới sớm, bà xã Văn Đức đã có dịp trải lòng. Cô cho biết, ban đầu cả hai dự định để Văn Đức quay lại thi đấu mới làm đám cưới, tuy nhiên vì nhiều lí do nên nam cầu thủ đã quyết định cưới sớm.

Nhật Linh chia sẻ với fan: "Chị không chịu được áp lực, khóc suốt ngày, bỏ ăn, đòi bỏ cả anh nên anh hỏi cưới chị luôn mặc dù anh chị biết rằng cưới lúc này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh rất nhiều. Nhưng giờ chị thấy cưới xong cũng rất ổn mà". Cô cũng tiết lộ thêm đã giảm 10kg vì lo chuyện đám cưới, nhưng may mắn em bé vẫn khoẻ và phát triển bình thường.

Nhật Linh từng có ý định chia tay bạn trai cầu thủ vì áp lực dư luận.

Trước đó, vướng tin đồn đến khi chính thức công khai hẹn hò, cặp đôi cầu thủ - hot girl đã chịu không ít chỉ trích từ dư luận. Nếu nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ sinh năm 1996 phụ tình người cũ thì cũng có những bàn tán về Nhật Linh, gọi cô là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của Văn Đức và người đẹp top 10 "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Tuy Nhật Linh cũng là hot girl nổi tiếng qua mạng xã hội từ trước, nhưng khi phải đối mặt với dư luận vì quen cầu thủ nổi tiếng, cô nàng cũng khó có thể giữ tâm lý ổn định. Trong đó, vài lần Nhật Linh đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả anti-fan khi liên tục bị mang chuyện tình cảm ra làm chủ đề bàn tán.

Mới đây, đôi vợ chồng trẻ đã có tuần trăng mật ngọt ngào ở Đà Lạt.

Về phần Phan Văn Đức, trước mọi bình luận chỉ trích mình hay bà xã, nam cầu thủ vẫn chọn cách im lặng và bảo vệ nửa kia của mình bằng một đám cưới đẹp. Từ khi yêu đến kết hôn, Văn Đức cũng luôn thể hiện tình yêu bằng những hành động nuông chiều Nhật Linh hết mực. Chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi ở hiện tại, nhiều người cũng đã vui vẻ chúc phúc cho gia đình nhỏ này.

