Vợ cũ Việt Anh đăng ảnh tình tứ bên "bạn trai giấu mặt" sau 6 tháng ly hôn

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 11:14 AM (GMT+7)

Bà mẹ 1 con úp mở chuyện tình cảm mới sau thời gian sóng gió hôn nhân.

Mới đây, vợ cũ của diễn viên Việt Anh - Hương Trần bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đi chơi dịp Noel bên bạn bè. Đặc biệt, cô chụp ảnh thân mật với một người đàn ông nhưng lại dùng icon che mặt. Đây cũng là người duy nhất Hương Trần chụp riêng dù đi cùng cả nhóm bạn thân. Cô viết: "Ngồi trên này uống vang ấp như mùa đông luôn. Merry Christmas". Việc làm này của vợ cũ Việt Anh làm dấy lên nghi vấn có quan hệ tình cảm mới nhưng chưa muốn công khai diện mạo của đối phương.

Bên dưới bài đăng, rất đông bạn bè và fan của Hương Trần đã để lại bình luận "Tóc xoăn là biết rồi nhé"; "Có con tuần lộc kia ngồi cạnh ấm vậy ấm nữa vẫn thích gái nhỉ"; "Càng ngày càng xinh xuất sắc luôn. Thêm tuần lộc nữa càng xinh nhỉ"...

Đáp lại sự tò mò của mọi người, Hương Trần cũng úp mở: "Tuần lộc này chỉ minh hoạ thôi". Tuy nhiên với động thái này, nhiều người cho rằng cô đã có tình mới sau 6 tháng ly hôn với Việt Anh.

Tháng 6/2019, thông tin hôn nhân của nam diễn viên Việt Anh và bà xã Hương Trần trục trặc rộ lên khi trên trang cá nhân, cả hai chuyển tình trạng từ “đã kết hôn” sang “độc thân”. Khi đó, cặp đôi chọn cách im lặng vì chưa sẵn sàng công khai chuyện riêng. Sau đó ít lâu, trước sức ép của dư luận, nam diễn viên thừa nhận đã hoàn tất việc ly hôn. Con trai của cặp đôi sống cùng với mẹ tại Hà Nội còn nam diễn viên đã chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng những người thân sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của phần 4 phim “Mê cung”.

Tuyên bố ly hôn sau 7 năm mặn nồng, ngỡ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp với cả hai khi duyên đã hết nhưng những cuộc đấu tố liên tiếp nổ ra khiến dư luận nhiều lần dậy sóng. Gay gắt nhất là cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Hương Trần và diễn viên Người phán xử. Cô công khai vạch trần chồng cũ là "loại bố khốn nạn". Nguyên nhân xuất phát từ việc Việt Anh khẳng định sẽ tìm mọi cách đưa con trai Đậu Đậu vào Sài Gòn sống cùng mình.

Việt Anh thậm chí rao bán căn nhà ở Hà Nội từng tuyên bố để lại cho vợ con, đẩy những xung khắc lên đỉnh điểm. Với chuỗi ngày không êm đềm hậu ly hôn, nhiều người quan ngại Việt Anh - Hương Trần khó có thể nhìn mặt nhau thêm lần nào.

Trước đó, cặp đôi cũng vướng tin đồn ly hôn do người thứ 3 là Quỳnh Nga "cá sấu chúa". Tuy nhiên cả Việt Anh và Hương Trần đều lên tiếng bác bỏ nghi vấn trên.

Sau những ồn ào, Hương Trần hiện đang tập trung chăm sóc con cái và phát triển kinh doanh online. Ngoài cuộc sống bình yên, cô cũng được nhận xét ngày càng xinh đẹp và lạc quan hơn.

Hồi tháng 8.2019, tức 3 tháng sau ly hôn Việt Anh, Hương Trần cũng từng vướng nghi vấn có tình mới. Cụ thể, mượn lời ca khúc "Tôi đã biết yêu", bà mẹ 1 con còn đăng kèm tấm ảnh chứng tỏ nhan sắc ngày 1 mặn mà quyến rũ. Ngay dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đã dành lời khen cho nhan sắc của Hương Trần. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng chúc mừng cô đã có tình yêu mới: "Có vẻ như em đang say?", "Và con tim đã vui trở lại, come on babe", "Chúc mừng em, chúc em hạnh phúc"...

Trả lời bạn bè, vợ cũ diễn viên "Người phán xử" tuy không lên tiếng thừa nhận nhưng vẫn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Cô còn khiến dân mạng ngạc nhiên khi đã sẵn sàng với mối quan hệ mới chỉ sau vài tháng ly hôn. Với bình luận cho rằng "Có vẻ như em đang say", người đẹp đáp trả: "Say tình" và tiết lộ "Cần 1 người làm mờ vết son".

Trong lúc vợ cũ đang dần ổn định trở lại bên con trai thì Việt Anh sau quyết định ly hôn, vào TP Hồ Chí Minh sống, đồng thời anh cũng quyết định tân trang nhan sắc và gặp rất nhiều ồn ào, gây "bão" dư luận. Đặc biệt từ sau khi thẩm mĩ, nam diễn viên 38 tuổi luôn bị dân mạng "soi" đến từng chi tiết trên khuôn mặt, anh bị nhận xét già và không còn điển trai, nam tính như trước.

