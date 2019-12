"Phi công" kém 10 tuổi quỳ gối tặng "hoa hậu bị cẩu xe" nhẫn kim cương là ai?

Hoa hậu Thu Hoài được bạn trai quỳ gối cầu hôn sau hơn 4 năm yêu.

Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài bất ngờ cập nhật trạng thái "Đã đính hôn". Cùng lúc đó, những hình ảnh của hoa hậu 3 con được bạn trai kém 10 tuổi cầu hôn sau 4 năm yêu cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo đó, doanh nhân Việt kiều Trí Tống đã mời tất cả bạn bè thân thiết tới chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này và giữ bí mật với Thu Hoài tới tận phút cuối cùng để gây bất ngờ. Trí Tống cũng đã âm thầm đặt mua nhẫn kim cương cả tỷ đồng và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để màn cầu hôn diễn ra ý nghĩa nhất. Màn cầu hôn được chuẩn bị quá lãng mạn đã làm Hoa hậu Thu Hoài không giấu được sự xúc động và hạnh phúc.

Hoa hậu Quý bà người Việt toàn cầu 2012 cho biết, cô cùng gia đình và một số bạn bè thân thiết đang có chuyến nghỉ dưỡng cuối năm ở Mỹ. Khi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng, cô đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi Trí Tống quỳ gối và trao nhẫn kim cương trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Tôi đứng hình trong vòng 1 phút. Tôi không ngờ anh rất chu đáo khi chuẩn bị cả team quay phim, chụp ảnh từ Việt Nam sang tận đây. Anh hẹn gần 20 người bạn từ thời trung học đến đại học của anh đến chứng kiến khoảnh khắc này. Khi tôi thấy anh đưa nhẫn ra, bạn anh cũng ùa ra, tôi hết hồn. Tôi bất ngờ vì anh quá chu đáo và thương mình. Lúc anh quỳ gối và khóc, tôi cứ chăm chú nghe. Tôi ngỡ ngàng không tin đây là sự thật, cũng không nghĩ nhanh như thế. Tôi hoàn toàn không ngờ anh đã cố gắng đến vậy", người đẹp kể.

Tống Trí, sinh năm 1986, người gốc Huế. Thu Hoài nhận lời hẹn hò bạn trai kém 10 tuổi từ ngày 29/09/2015. Thời gian đầu mới yêu, Thu Hoài giữ kín mối quan hệ này và hạn chế xuất hiện cùng Trí Tống trước đám đông vì không muốn đời tư bị bàn tán sau khi cô ly hôn chồng cũ. Nhưng sau này, Thu Hoài quyết định công khai vì nhận được sự ủng hộ của cả con cái, người thân lẫn bạn bè. Thu Hoài cho biết bạn trai là người tâm lý, luôn chăm sóc cô và gia đình chu đáo. Cách nhau đến 10 tuổi, nhưng cả hai rất hòa hợp. Anh thậm chí còn cưng chiều cô như em bé.

Nói về bạn trai, Hoa hậu Thu Hoài từng cho biết: "Bạn trai tôi không phải đại gia nhưng rất giàu tình cảm. Đối với tôi vậy là đủ rồi. Tôi không có tiêu chuẩn cao sang gì khi lựa chọn bạn trai. Như những người phụ nữ bình thường khác, tôi muốn người đàn ông của mình có sự tự tin, thấu hiểu và chân thành, biết cách khiến mình rung động và trân trọng họ".

Cô hạnh phúc khi được làm người yêu của anh. "Hắn là thế, đôi khi hay làm vài trò silly (ngốc nghếch), sống tình cảm với anh em bạn bè, siêng năng cần cù và không màng lợi danh. Hắn hay bảo mình già hơn từ khi quen tôi, vì cuộc sống tôi phức tạp và stress nhiều quá. Trước những thay đổi đó hắn không ngừng cố gắng học cách sánh bước cùng để tiến đến bến bờ hạnh phúc cùng nhau. Thật hạnh phúc cho ai được làm bạn bè, anh em, người yêu của hắn. Sanh thần vui vẻ nhé - người thương", Thu Hoài nhắn bạn trai.

Ba con của người đẹp cũng ủng hộ mối quan hệ giữa Thu Hoài và bạn trai. Tống Trí từng chia sẻ: "Dù Hoài lớn tuổi hơn nhưng cách cô ấy nói chuyện với tôi lại như một người bạn, rất gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài. Tôi muốn đứng ở phía sau để hỗ trợ cô ấy trong công việc, cuộc sống. Cái gì làm được cho Hoài tôi sẽ làm, những gì tôi chưa làm được thì tôi sẽ cố tìm hiểu để làm. Tôi nghĩ rằng khi hai người yêu nhau là phải song hành cùng nhau, chứ không quan trọng ai là người đứng trước, ai là người đứng sau".

Trước lần cầu hôn lãng mạn này, vào tháng 10 vừa qua, bạn trai kém 10 tuổi đặt tiệc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất New York, tặng hoa cho Thu Hoài nhân dịp tròn 4 năm quen nhau.

Thu Hoài tự hào và hạnh phúc khi chia sẻ: "Hắn đặt một buổi tiệc tại nhà hàng "top one" thế giới tại NYC (New York) năm 2016-2017. Giá buổi tiệc là 1.500 USD/2 người (gần 35 triệu đồng) đó quý vị. Hắn gan ghê chưa! Chứ gặp tôi là tôi sẽ say No (nói không)".

Trải qua nhiều cuộc tình đầy đau khổ nên Hoa hậu Thu Hoài từng rất dè chừng với bạn trai kém 10 tuổi Trí Tống. Thậm chí, lúc giận dỗi, Thu Hoài từng nói với Trí Tống: "Đừng hòng đến với tôi vì tiền, anh sẽ không có bất cứ thứ gì từ tôi đâu". Tuy nhiên, Trí Tống đã khiến cho bạn gái tin rằng anh yêu cô thật lòng.

Cách đây không lâu, cô đăng bức hình hai người ngồi dưới tán cây cùng chia sẻ bá đạo: "Chúng ta ngồi nói chuyện mai sau. Muốn chia 50/50 hay 30/70. Anh nói cho em hết. Má anh sẽ không thích nghe điều này. Phong cảnh hữu tình, câu chuyện thật lãng mạn quá đi chứ hả?". Trên thực tế, dù đã yêu nhau một thời gian dài và cùng sống chung nhưng Hoa hậu Thu Hoài và bạn trai vẫn độc lập về kinh tế.

"Anh có một công việc tốt đẹp và có thể tự lo cho bản thân, đó là điều tốt...Tôi không nghĩ khi hai người đến với nhau, đàn ông phải lo cho đàn bà, hoặc ngược lại. Chúng tôi thỏa thuận ngay từ ban đầu là không xâm phạm tài chính cá nhân. Mỗi con người mình phải độc lập. Đàn ông hay đàn bà đều có năng lực, tại sao phải đòi hỏi đối phương cung phụng mình, đó là điều vô lý. Tôi chỉ cần người đàn ông có đạo đức tốt, yêu thương tôi và các con của tôi là đủ", Thu Hoài bộc bạch.

Ngoài ra, thời điểm ra mắt sách "Đàn bà phố thị" năm 2018, Tống Trí cũng tiết lộ anh đã dự định sẽ kết hôn cùng Thu Hoài. "Khi quyết định về Việt Nam sống và tìm kiếm một tình yêu đích thực, tôi luôn mong có thể đi cùng người phụ nữ ấy đến hết cuộc đời. Vì thế tôi rất muốn cưới Hoài. Sau ba năm ở bên nhau, tôi tiếp xúc với con cái, bạn bè của Hoài và thấy rằng chuyện kết hôn rất khả quan. Tương lai chắc chắn sẽ có đám cưới, nhưng tôi cho rằng đó cũng chỉ là nghi lễ, quan trọng là chúng tôi sống với nhau như thế nào', anh chia sẻ.

Nói về đám cưới, Thu Hoài cũng bật mí một câu chuyện khá thú vị của cặp đôi: 'Có lần đi qua một cửa hàng nhẫn kim cương, bạn trai đưa ra một số tiền và hỏi: 'Nhiêu đây tiền thì mua được viên kim cương cơ nào?', tôi mô tả là bé xíu bằng đầu ngón tay út thì anh liền nói 'Vậy thì phải gom thêm tiền đã'. Có lẽ anh ấy cho rằng tôi xứng đáng được nhận viên kim cương lớn hơn.' (Cười).

Bà mẹ 3 con cũng rất biết ơn bạn trai vì anh là người truyền cảm hứng sống cho cô, khuyến khích cô đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Hai người cũng độc lập về tài chính và hỗ trợ nhau một cách thoải mái trong việc kinh doanh.

