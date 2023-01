Tuấn Hưng đam mê siêu xe, tậu biệt thự 50 tỷ cùng bộ sưu tập đồng hồ hiệu “gây choáng”

Tuấn Hưng không còn là cái tên xa lạ với người yêu nhạc Việt. Anh tham gia showbiz với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Dưa Hấu. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động với tư cách là ca sĩ solo và gặt hái được nhiều thành công qua loạt hit "Nắm lấy tay anh", "Cầu vồng khuyết", "Tìm lại bầu trời", "Độc thoại", "Sẽ không còn nữa"...

Tuấn Hưng và vợ

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, giọng ca sinh năm 1978 có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Hương Baby cùng 3 con dễ thương. Từng là hot girl nổi tiếng tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, Hương Baby lùi về hậu trường làm chỗ dựa vững chắc cho chồng và chăm sóc các con, phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, cô đang là CEO trong lĩnh vực làm đẹp và ẩm thực. Tuấn Hưng cũng nổi tiếng với mức cát-xê cao, lên đến hàng trăm triệu đồng cho một buổi biểu diễn. Bên cạnh đó anh phát triển thêm nghề tay trái là kinh doanh đồng hồ.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ chồng Tuấn Hưng có 1 căn nhà trên phố Hàng Khay

Biệt thự gia đình nam ca sĩ đang sinh sống

Hiện tại gia đình anh sống trong căn biệt thự rộng rãi, có nhiều cây xanh mát. Trước đó, hai vợ chồng anh sở hữu một căn nhà ở phố Hàng Khay có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Không những thế, dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, Tuấn Hưng còn mua một căn biệt thự có view biển ở An Bàng - Hội An, làm quà tặng bà xã. Theo các chuyên gia bất động sản, căn biệt thự của vợ chồng nam ca sĩ có giá trị lên đến 50 tỷ đồng.

Căn biệt thự nam ca sĩ tặng vợ nhân dịp 8 năm bên nhau

"Thế là sau 1 đêm cùng bàn bạc tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là: Ngôi nhà hạnh phúc. Tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên đó là 1 căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An", nam ca sĩ hào hứng chia sẻ đây là nơi để ông bà nội ngoại thoải mái nghỉ ngơi, các con tha hồ vui đùa.

Ngoài bất động sản, Tuấn Hưng còn tậu nhiều xe sang để thỏa mãn đam mê chơi xe. Dựa vào những hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, Tuấn Hưng dành nhiều thời gian sử dụng nhất là chiếc Mercedes-AMG G63, có giá dao động từ 11-12 tỷ đồng.

Tuấn Hưng sở hữu nhiều xế sang

Ở nhà đẹp, đi xế sang, không khó hiểu khi Tuấn Hưng còn luôn dát lên người những món đồ hiệu có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Hồi 2020, anh tháp tùng vợ tham gia một sự kiện tại TPHCM. Xuất hiện tình tứ bên vợ đẹp nhưng điều được nhiều người chú ý hơn cả là đồng hồ hiệu đính kim cương có giá hơn 251.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) của nam ca sĩ.

Anh còn có nhiều đồng hồ đắt đỏ

Tháng 12/2019, khi đi dự khai trương của một nhãn hàng, giọng ca 7X cũng đeo một chiếc đồng hồ kim cương khác với giá niêm yết tới 251.100 USD (hơn 5,8 tỷ đồng).

Năm 2018, anh cũng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe mẫu đồng hồ được đính kim cương đắt giá. Hơn nữa, đây là thiết kế phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có đúng 20 chiếc, mỗi chiếc có giá 133.100 USD (tương đương 3 tỷ đồng).

