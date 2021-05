Ái nữ nhà "diva Việt có biệt thự ở Sóc Sơn" gây tranh cãi vì ảnh 18+ là ai?

Các khoảnh khắc tạo dáng của Mỹ Anh bị dân mạng đánh giá là phản cảm, kém duyên.

Trương Mỹ Anh là con gái út của Diva Mỹ Linh. Ngoài năng khiếu âm nhạc giống bố mẹ, nữ ca sĩ 19 tuổi còn sở hữu gu thời trang cá tính. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, thời trang hút sự theo dõi lớn từ cộng đồng mạng.

Mỹ Linh bên con gái út

Mới đây, ái nữ nhà diva Mỹ Linh gây tranh cãi gay gắt vì loạt ảnh được dân mạng gắn mác 18+. Cụ thể, Trương Mỹ Anh diện áo hai dây cùng quần jeans ống rộng và giày sneaker. Thế nhưng, điểm khiến người xem “đỏ mặt” là việc cô táo bạo để lộ vòng 3 trước ống kính. Ngoài ra, con gái út của diva Mỹ Linh còn tạo dáng “bàn tay thối” khi chụp ảnh.

Kèm theo loạt ảnh, Trương Mỹ Anh ghi chú thích: “What a lovely day to be George of the jungle" (tạm dịch: Quả là một ngày tuyệt vời để trở thành chúa tể rừng xanh).

“Phản cảm quá, Mỹ Linh cần chấn chỉnh con gái ngay”; “Mới tí tuổi mà học đòi chụp ảnh bán nude, khoe thân, khó hiểu giới trẻ thời nay thật”... là những ý kiến của dân mạng về loạt ảnh của Mỹ Anh.

Hình ảnh gây tranh cãi của Trương Mỹ Anh

Trước làn sóng chỉ trích từ người xem, Trương Mỹ Anh cho biết, trước đây cô không tự tin lắm về cơ thể. Nhưng sau một lần xem được bài phỏng vấn của nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ - Billie Eilish về sự thoải mái của cơ thể, nên nữ ca sĩ đã quyết định cởi mở hơn trong phong cách ăn mặc.

Mỹ Anh quan niệm, chuyện ăn mặc hở hang không có nghĩa là dễ dãi. Cô hy vọng mọi người sẽ loại bỏ dần những định kiến và ủng hộ cách người khác thể hiện bản thân qua trang phục, phong cách thời trang...

"Tôi thường không chia sẻ những ý kiến dài của mình trên mạng xã hội nhưng hôm nay thì khác.

Tôi chưa bao giờ là người tự tin và thoải mái, tôi luôn cố mặc những bộ đồ to quá khổ để che giấu đi sự tự ti cơ thể. Nhưng thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng, đấy là điều bạn làm vì bạn thấy thoải mái, ngay tại thời điểm đó.

Thời gian đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh và bài phỏng vấn của Billie Eilish, tôi đã thay đổi.

Tôi hiểu được rằng bất cứ thứ gì khoác lên người làm bản thấy thoải mái và dễ chịu trong thời điểm cụ thể đều là công cụ thể hiện bản thân đúng với chuẩn mực.

Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu danh tiếng của một người không bị trói buộc vĩnh viễn. Chúng ta vẫn thường gắn nhãn cho những người ăn mặc như Eilish là dễ dãi hoặc có lòng tự trọng thấp hơn những người ăn mặc kín đáo. Thực tế, cả hai phong cách đều gợi cảm, nóng bỏng và đều xứng đáng được tôn trọng.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Trend (xu hướng - pv) hay style (phong cách -pv) đến một lúc nào đó cũng phải biến đổi, y như tâm trạng.

Tôi hy vọng mọi người sẽ bớt định kiến và ủng hộ người khác thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc. Bởi, tất cả đều chỉ phụ thuộc vào thời điểm bạn muốn thể hiện bản thân bạn mà thôi", con gái ca sĩ Mỹ Linh thẳng thắn.

Gu thời trang gần đây của con út ca sĩ Mỹ Linh

Mỹ Linh là một trong những diva hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh nhiều giải thưởng cao quý và lượng fan đông đảo, gia tài âm nhạc, cô và ông xã Anh Quân còn sở hữu biệt thự được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 1,3ha tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cặp đôi có 3 người con: Anna Trương, 26 tuổi; Anh Duy, 24 tuổi và Mỹ Anh, 19 tuổi. (Anna Trương là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân, mang hai dòng máu Việt Nam và Đức).

Việc được sinh ra lớn lên trong không khí âm nhạc, bắt nguồn từ gia đình khiến đam mê âm nhạc đến với Mỹ Anh một cách tự nhiên, không hề có sự ép buộc nào. Ca sĩ Mỹ Linh từng chia sẻ: “Gia đình quyết định cho Mỹ Anh học hai năm tại Việt Nam và sang năm thứ ba sẽ ra nước ngoài. Thực lòng chúng tôi không muốn con đi vì đứa nào đi rồi cũng ở lại, không về nước”.

Năm 2016, Mỹ Anh ra mắt MV “Bài hát cho Bi” khi 14 tuổi. Năm 2020, vào tuổi 18, Mỹ Anh cho ra mắt nhạc phẩm “Got you” thể hiện rõ bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ thế hệ mới, khi không chỉ sáng tác, tự trình bày, biểu diễn, Mỹ Anh còn lên kịch bản, dàn dựng, tự quay phim, phối khí,… đảm nhận một mình làm tất cả các khâu cho một MV hoàn chỉnh với chi phí một triệu đồng. Cuối tháng 1.2021, Mỹ Anh tiếp tục cho ra mắt MV nằm trong chuỗi “Bedroom Session” được ghi hình ngay tại vườn nhà.

“Bedroom Session” là chuỗi sản phẩm âm nhạc ở dạng demo của Mỹ Anh, tập trung vào việc thử nghiệm các thể loại, dòng nhạc khác nhau, được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ Jacob Collier và FKJ. Với “Bedroom Session”, Mỹ Anh thỏa sức sáng tạo, thể hiện cái “con”, những ý tưởng tự do nhất trước khi phát hành dưới dạng các ca khúc chính thức.

Mỹ Anh thường viết nhạc khi suy nghĩ trong em đang xuất hiện nhiều cũng như khi muốn hiểu hơn về cảm xúc bên trong. Hiện tại, Mỹ Anh đang tập trung vào phát triển các dự án cá nhân với mong muốn trở thành một nghệ sĩ độc lập

