TiTi (HTK) khẳng định yêu thương Nhật Kim Anh, đáp trả khi bị tố bỏ vợ con vì tiền

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 08:50 AM (GMT+7)

“Nhật Kim Anh là một người tôi luôn yêu thương và kính trọng…”, TiTi khẳng định.

Vừa qua, trong đoạn livestream trên trang cá nhân, Hồ Gia Hùng (cựu thành viên nhóm HKT - nghệ danh mới là Hồ Chí Hùng) gây xôn xao dư luận khi chia sẻ thông tin TiTi (cựu trưởng nhóm HKT) đang là người yêu của Nhật Kim Anh.

Hồ Gia Hùng – cựu thành viên nhóm HKT

Hồ Gia Hùng cho hay, mối quan hệ giữa anh và TiTi vẫn bình thường. Tuy nhiên, anh giận bạn khi bỏ vợ và con, để ở bên Nhật Kim Anh. “Tôi là người giới thiệu vợ cho TiTi này. Ok giờ mình nghèo hơn TiTi. Cậu ấy bây giờ đi Range Rover, làm người yêu của Nhật Kim Anh, bỏ vợ bỏ con”, Hồ Gia Hùng nói.

Trước lời tố của thành viên cũ trong nhóm, TiTi cũng chính thức lên tiếng. Anh cho biết, bản thân khá buồn khi vướng vào một lùm xùm không đáng có. Là nghệ sĩ, anh muốn khán giả, báo giới nhắc đến mình qua các sản phẩm âm nhạc hơn là chuyện đời tư.

“Điều đáng nói, những ồn ào lại đến từ một người đồng nghiệp cũ mà động cơ là gì chứ? Chính tôi đến giờ cũng không hiểu. Chỉ biết rằng, nó đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi và chính những người mình yêu thương, lại xảy ra giữa thời điểm cả nước đang đồng lòng chống dịch khiến tôi cảm thấy vô cùng ái ngại”, anh nói.

Cựu trưởng nhóm HKT – TiTi lên tiếng sau lời tố của đồng nghiệp cũ

TiTi thừa nhận anh và vợ cũ đã chia tay được 5 năm. Cả hai có một con trai chung. “Chúng tôi chia tay trong sự êm thấm và thấu hiểu từ phía đối phương lẫn gia đình hai bên. Chúng tôi thi thoảng vẫn hỏi han nhau như những người bạn cũ. Về phía con, tôi khẳng định luôn làm tròn bổn phận của một người bố khi thực hiện đầy đủ việc cấp dưỡng và luôn tranh thủ về chơi với con mỗi khi có dịp. Do đó, nói tôi bỏ mặc vợ con để chạy theo người khác vì tiền là hoàn toàn không chính xác. Sau này, hai chúng tôi đều có cuộc sống riêng cho mình, tôi không muốn chia sẻ quá sâu về đời tư của cô ấy nữa”, TiTi thẳng thắn.

Cựu trưởng nhóm HKT cho biết, thời hoàng kim, nhóm HKT tạo được tiếng vang và dày đặc show diễn. Tuy nhiên, mỗi tháng các thành viên chỉ nhận được lương vài triệu đồng. Cảm thấy nhóm bị bòn rút một cách triệt để, những nỗ lực bỏ ra đều không được trân trọng và nhìn nhận một cách xứng đáng nên TiTi đã quyết định dừng lại, theo đuổi sự nghiệp riêng.

“Khi tôi một thân một mình vật lộn giữa Sài Gòn, tôi may mắn được giới thiệu và quen biết chị Nhật Kim Anh. Chị có nghe tôi chia sẻ và đề nghị tôi gia nhập công ty giải trí của chị ấy. Điều này khiến tôi vô cùng cảm kích và vui sướng bởi niềm đam mê và sự nghiệp ca hát của tôi có thể viết tiếp từ đó. Sau đó, tôi chính thức hoạt động solo như các bạn đã thấy. Sau này, vì sự thấu hiểu cũng như hợp nhau trong tính cách lẫn công việc, tôi cùng chị Nhật Kim Anh và một số đồng nghiệp khác có lập nên công ty. Vì tính chất công việc nên cả tôi và chị Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện bên nhau nên có thể là nguồn cơn dẫn đến một số hiểu lầm không đáng có”, TiTi trải lòng.

TiTi và Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện

Nhắc đến đồng nghiệp cũ, TiTi cho biết, thời còn hoạt động chung, anh đánh giá cao Hồ Chí Hùng vì có giọng hát tốt và nhiều triển vọng. “Tuy nhiên bạn luôn hài lòng mà không chịu tìm cách để phát triển bản thân. Đứng trên đỉnh cao danh tiếng, bạn đã không giữ nổi bản thân khi thường xuyên ăn chơi, quậy phá, sử dụng chất kích thích, đã làm ảnh hưởng trầm trọng tới danh tiếng nhóm nhạc và các thành viên khác. Điều này đã dẫn tới việc công ty quyết định thay thế bạn bằng một thành viên khác, có tài năng và đạo đức hơn.

Sau ngần ấy năm không gặp lại, tôi không hiểu vì động cơ gì mà bạn bỗng livestream và nhắc đến hàng loạt cái tên từ Trấn Thành, chị Nhật Kim Anh cùng tôi kèm theo những lời bịa đặt trắng trợn như vậy? Dù chưa hiểu được mục đích của bạn nhưng rõ ràng điều này ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng và cuộc sống riêng của tôi, đặc biệt, nó làm tổn thương tới những người tôi luôn yêu quý và kính trọng thì tôi nhất định không thể bỏ qua. Nếu bạn không dành cho chúng tôi một lời đính chính và xin lỗi công khai, tôi sẽ cùng luật sư đến làm việc với bạn”, TiTi thẳng thắn.

Sau cùng, TiTi khẳng định Nhật Kim Anh là người anh luôn yêu thương và kính trọng. “Được đồng hành với nhau trong nhiều năm và cùng vượt qua nhiều khó khăn, tôi cảm thấy nể phục con người và những điều chị ấy làm. Tôi thừa nhận bản thân mình luôn dành cho chị một tình cảm, một sự ngưỡng mộ không nhỏ. Trước đây, tôi chưa từng nói những điều này trên mặt báo bởi tôi luôn mong muốn khán giả sẽ biết đến và công nhận mình qua những hoạt động nghệ thuật chân chính chứ không phải những thông tin bên lề”, nam ca sĩ bộc bạch.

Trao đổi với chúng tôi, Nhật Kim Anh cho hay, cô không quá bất ngờ trước những phát ngôn gây sốc của Hồ Gia Hùng. Cô khẳng định mình chỉ đang hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc và nếu có hẹn hò thật đi nữa thì cũng không có gì sai trái khi cả hai đã ly hôn.

"Gia Hùng đang muốn dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi. Anh ta từng là thành viên của nhóm HKT nhưng vì ham chơi, thường xuyên sử dụng chất nhạy cảm nên đã bị loại ra khỏi nhóm nhạc từ lâu", Nhật Kim Anh khẳng định.

HKT từng là nhóm nhạc nổi đình đám, nhưng cũng nhiều tai tiếng về phong cách của các thành viên

Trước lời phản pháo của Nhật Kim Anh và TiTi, Hồ Gia Hùng cho hay, anh quyết định tách khỏi HKT vì vướng một số chuyện tình cảm và chuyện gia đình. “Chị Nhật Kim Anh dựa vào đâu để nói tôi sử dụng chất nhạy cảm? Và ai là người đuổi tôi ra khỏi nhóm nhạc HKT?”, anh nói. Nam ca sĩ cũng khẳng định, từ khi rời nhóm, anh chỉ chia sẻ những thông tin của bản thân, chưa từng nhắc đến các thành viên cũ hay đơn vị quản lý.

Hồ Gia Hùng cho biết thêm, những thông tin anh cung cấp ra bên ngoài đều có lý do. “Không có lửa thì làm sao có khói. Nếu fan của TiTi không thường xuyên vào kích động hay so sánh thì tôi đã không lên tiếng. Cứ mỗi lần live thì thường có một nhóm người nhảy vào kích động và so sánh này kia. Nếu họ muốn biết thì tôi sẽ cho biết vì sự thật vẫn luôn là sự thật…”.

Nhóm nhạc HKT gồm ba thành viên TiTi, Hồ Gia Hùng (sau này đổi nghệ danh thành Hồ Chí Hùng), Lý Tuấn Kiệt ra mắt khán giả vào năm 2005. Với phong cách âm nhạc có phần quái dị, dù bị cho là "thảm hoạ âm nhạc" nhưng HKT đã nhanh chóng tạo được sự chú ý đối với công chúng, trở thành nhóm nhạc ăn khách tại các sân khấu lớn nhỏ, đặc biệt ở các sân khấu hội chợ, tụ điểm ca nhạc...

Năm 2018, HKT bất ngờ tuyên bố tan rã khi TiTi quyết định ngừng hoạt động cùng nhóm. Sau đó, Ti Ti tập trung kinh doanh và trở thành giám đốc của một công ty, còn Hồ Gia Hùng, Lý Tuấn Kiệt tiếp tục sự nghiệp ca hát.

Hồ Gia Hùng sinh năm 1993, là thành viên nhỏ nhất nhưng lại là giọng hát chính của nhóm HKT. Bất ngờ đầu năm 2017, anh tuyên bố rời HKT để kinh doanh. Hồ Gia Hùng cũng là cái tên gây chú ý nhiều nhất với khán giả sau khi rời nhóm bởi cuộc sống nhiều biến cố. Liên tiếp các khó khăn ập đến, từ tai nạn giao thông đến thất nghiệp, gánh nợ nần thay cha… Thậm chí đã có lúc nam ca sĩ nghĩ đến chuyện tự tử.

Nguồn: http://danviet.vn/titi-htk-khang-dinh-yeu-thuong-nhat-kim-anh-dap-tra-khi-bi-to-bo-vo-con-vi-tie...Nguồn: http://danviet.vn/titi-htk-khang-dinh-yeu-thuong-nhat-kim-anh-dap-tra-khi-bi-to-bo-vo-con-vi-tien-5020202978491919.htm