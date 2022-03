“Tịnh Thất Bồng Lai” bị Công An khám xét lần 2, xôn xao tin có thêm người bị bắt?

Sau khi Công An khám xét lần 2, đại diện “Tịnh Thất Bồng Lai” cũng lên tiếng.

Theo Người lao động, Đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tiến hành khám xét lần thứ 2 với hộ bà Cao Thị Cúc. Nơi đây thời gian qua tự xưng là "Tịnh Thất Bồng Lai", sau đổi tên thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ".

Ngoài tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" đã khởi tố thì thời gian qua Cơ quan An ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội Loạn luân và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại “Tịnh Thất Bồng Lai".

“Tịnh Thất Bồng Lai" bị Công An khám xét lần 2

Mới đây, kênh YouTube của Nhị Nguyên – người sinh sống tại “Tịnh Thất Bồng Lai” đã đăng video mới chia sẻ về việc nơi đây bị Công An khám xét lần 2. Đáng chú ý, Nhị Nguyên cho biết phía cơ quan chức năng đã thông báo cho họ việc Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng. Người này cũng khẳng định không có ai tại “Tịnh Thất Bồng Lai” bị bắt tạm giam như thông tin trên mạng đang lan truyền.

Việc Nhị Nguyên và nhiều thành viên khác tại “Tịnh Thất Bồng Lai” vẫn đăng video đều đặn trên YouTube trong thời điểm cơ quan chức năng đang điều tra khiến cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình. Đa số mọi người đều hi vọng công tác điều tra những sai phạm tại nơi đây sớm kết thúc, xử lý đúng người đúng tội.

Nhị Nguyên làm clip thông báo tình hình sau Công An khám xét “Tịnh Thất Bồng Lai” lần 2

Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh Thất Bồng Lai".

Đến ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh Thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2-2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án liên quan quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" lên Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Năm 2014, Lê Thanh Huyền Trân (sống tại “Tịnh Thất Bồng Lai) thu hút sự chú ý của khán giả khi tham gia chương trình "Giọng hát Việt nhí”. Ngoài chất giọng cao vút khi thể hiện các ca khúc của Trịnh Công Sơn thì cô bé còn khiến người xem xúc động khi mang hoàn cảnh mồ côi từ nhỏ.

Năm 2017, hai người sinh sống tại “Tịnh Thất Bồng Lai” là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đi thi "Tuyệt đỉnh song ca". Tại chương trình, họ mặc áo lam, cạo trọc đầu và tự nhận mình là tu sĩ. Cả hai cũng gây ấn tượng với ban giám khảo nhờ chất giọng đầy tình cảm.

Tương tự Lê Thanh Huyền Trân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên cũng cho biết mình là trẻ mồ côi được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi từ bé. Dẫu được đánh giá cao về chất giọng nhưng việc Ban tổ chức phong họ là 2 "nhà sư triệu view" và tham gia thi thố, tranh giải khiến khán giả đánh giá phản cảm, không phù hợp. Khi xuất hiện dư luận trái chiều, hai thí sinh này tự rút lui khỏi chương trình vì lý do sức khỏe.

Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên tự nhận là tu sĩ và trẻ mồ côi khi tham gia "Tuyệt đỉnh song ca"

Sau đó, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An xác minh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa. Đơn vị sản xuất chương trình cũng lên tiếng đính chính rằng 2 thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

Thời điểm "Tịnh Thất bồng lai" nổi tiếng nhất trên mạng xã hội là vào năm 2019 khi 5 cháu bé sinh sống tại đây tham gia chương trình "Thách thức danh hài". Show có Trấn Thành và Trường Giang ngồi ghế ban giám khảo. 5 em bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm cũng được giới thiệu là trẻ mồ cô bố mẹ.

Nhờ sự lanh lợi, thông minh, 5 cháu bé đã chinh phục được các danh hài, vượt qua các vòng thi và nhận giải Quán quân với phần thưởng 100 triệu đồng cùng 50 triệu đồng tặng thêm từ 2 giám khảo Trường Giang, Trấn Thành.

5 cháu bé tại "Tịnh Thất Bồng Lai" tham gia chương trình “Thách thức danh hài”

Sang mùa thứ 6 của “Thách thức danh hài”, 5 cháu bé được nhà sản xuất mời tham gia trở lại. Lần này, 5 cháu bé cũng xuất sắc giành giải thưởng 300 triệu đồng.

Sau cuộc thi, cuộc sống và hình ảnh của 5 cháu bé được khán giả trong và ngoài nước quan tâm. Phía “Tịnh Thất Bồng Lai” cũng lập kênh YouTube cho 5 cháu bé, thường xuyên đăng tải các video đời sống, ca hát… của các em và nhận được hàng triệu lượt xem. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube “5 chú tiểu” có hơn 2 triệu thành viên, nhận nút Vàng YouTube.

Trước đó, phía “Tịnh Thất Bồng Lai” tiết lộ, thời điểm 5 cháu bé tham gia “Thách thức danh hài”, kênh YouTube “5 chú tiểu” thu về 200 triệu đồng. Những tháng đỉnh điểm cũng rơi vào 100 triệu đồng. Còn trung bình mỗi tháng trên dưới 50 triệu đồng.

