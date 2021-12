Thùy Tiên lộng lẫy khi diện váy 350 triệu, lúc xuề xòa với dép tổ ong sau cánh gà

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 19:34 PM (GMT+7)

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 sở hữu phong cách đa dạng, phù hợp bối cảnh và công việc.

Tối 4/12, chung kết Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tại Bangkok, Thái Lan vừa khép lại với màn đăng quang ngoạn mục của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chiến thắng của người đẹp Việt Nam khiến người hâm mộ vô cùng tự hào khi mang vinh quang về cho nước nhà.

Người đẹp đăng ảnh đội vương miện cao quý nhất hậu đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Xuyên suốt hành trình tại cuộc thi, Thùy Tiên luôn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái nổi bật và tự tin trong từng khoảnh khắc. Có thể nói, việc người đẹp sinh năm 1998 giành vương miện cao quý là hết sức xứng đáng và thuyết phục. Không chỉ rạng rỡ trên sân khấu, mới đây, một video người qua đường ghi lại được đã chứng minh dù ở ngoài đời thì Thùy Tiên vẫn tỏa sáng y như vậy.

Nàng hậu mặc bộ đồ trắng thu hút người đối diện bởi vóc dáng chuẩn chỉnh và đôi chân dài, thẳng

Cụ thể, trong đoạn video người đẹp xuất hiện cùng đại diện Ấn Độ, đi tập nhảy tại buổi sáng ngày thi thứ 3. Vì là buổi tập dượt nên Thùy Tiên ăn mặc rất đơn giản, chỉ là bộ đồ tập thuần trắng. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong khung hình, Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vẫn khoe trọn được vóc dáng chuẩn, đỉnh nhất là đôi chân dài miên man, thẳng tắp.

Sau đêm đăng quang, Thùy Tiên được nghỉ ngơi 2 ngày. Tuy nhiên, cô vẫn nhận lời trả lời phỏng vấn truyền thông báo chí tại Việt Nam và quốc tế. Lần lộ diện mới nhất, tân hoa hậu vẫn giữ thân thái tươi tắn, đầu đội vương miện và diện bộ trang phục khoe lợi thế hình thể. Sau buổi phỏng vấn, Thùy Tiên để lộ khoảnh khắc mặc lộng lẫy nhưng chỉ đi dép tổ ong để dùng bữa. Nhiều khán giả phán đoán rằng, sau những ngày phải thường xuyên đi giày cao gót, Tân Hoa hậu chọn đi đôi dép "huyền thoại" ở quê nhà để thoải mái, tiện di chuyển trong lúc nghỉ ngơi.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên đi dép tổ ong cho chân thoải mái khi hoạt động sau đăng quang, hôm 5/12.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng sở hữu hàng loạt thành tích đáng nể. Người đẹp đã tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017 và đăng quang vị trí Á khôi 1. Cô còn từng vào top 5 và đạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018.

Người đẹp Sài thành luôn xuất hiện nổi bật trong các sự kiện.

Ngoài ra, Thuỳ Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2019 tại Nhật Bản. Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, Thuỳ Tiên còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi số đo ba vòng chuẩn chỉnh 82 - 61- 91cm. Cô còn "ghi điểm" vì nói thành thạo 2 thứ tiếng là Anh và Pháp.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cũng nhiều lần thể hiện tài năng đa dạng của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên cương vị người mẫu đắt show, Thuỳ Tiên từng gây chú ý khi được chọn là first face cho show diễn hoành tráng Kiss From the Cloud 2020. Là 1/8 nàng tiên 4 mùa xuất hiện bên cạnh các vedette như Hoàng Thuỳ, Lona, Huyền My, Lương Thuỳ Linh, Lan Khuê, Thùy Tiên vô cùng nổi bật xinh đẹp và thần thái trong bộ váy cưới trắng bạc đính hoa văn Baroque hoàng gia với đá Swarovski lấp lánh với thiết kế corset cổ điển trị giá 350 triệu.

Thùy Tiên xuất hiện với thần thái tự tin cuốn hút khi làm mẫu chính cho show thời trang

Trong buổi Fitting cùng Wowy, Thùy Tiên xuất hiện nhẹ nhàng với Mặt mộc và tập catwalk kỹ càng. Với gương mặt kiêu sa, thần thái hút hồn, Thùy Tiên bước ra sân khấu như một nữ thần băng giá, uyển chuyển bước đi trên sân khấu đầy mây huyền ảo. Cô được NTK Phạm Đăng Anh Thư đánh giá vô cùng nghiêm túc và lễ phép đáng yêu.

Đương kim Miss Grand International thử sức với vai trò MC trong một chương trình truyền hình.

Tiếp đó, cô cũng từng thể hiện sự hoạt ngôn trong vai trò người dẫn chương trình. Thùy Tiên được BTC Hoa Hậu Việt Nam 2020 tin tưởng giao trọng trách MC song ngữ tại thảm đỏ của các sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi. Bên cạnh đó, người đẹp cũng chăm chỉ tham gia vào các gameshow truyền hình và để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Đặc biệt, Thùy Tiên còn từng gây bất ngờ khi thử sức với vai trò nữ chính trong MV của rapper Mr.T.

Theo dõi hình ảnh của Thuỳ Tiên trên truyền thông, có thể thấy người đẹp ưa chuộng lối trang điểm đậm, sắc sảo, làm nổi bật thần thái kiêu sa. Đây cũng là kiểu trang điểm mà cô lựa chọn xuyên suốt cuộc thi Miss Grand International 2021.

Nàng hậu khiến không ít người hâm mộ phải trầm trồ bởi nhan sắc trong veo, không tì vết.

Tuy nhiên, ngoài đời thường Thùy Tiên có vẻ đẹp dịu dàng, phong cách trẻ trung và năng động. Trước khi đổi sang phong cách gợi cảm để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi sắc đẹp quốc tế, cô thường đăng ảnh mặt mộc hoặc chỉ đánh son môi đơn giản trên mạng xã hội.

Người đẹp 23 tuổi theo đuổi hình tượng trẻ trung, năng động.

Khi rũ bỏ những lớp trang điểm đậm, Thuỳ Tiên khiến người hâm mộ trầm trồ bởi làn da căng bóng, trắng sáng và đôi môi hồng hào.

Người đẹp khoe hình ảnh mặt mộc căng bóng, cuốn hút.

Trong đợt dịch vừa qua tại TP.HCM, Thuỳ Tiên tham gia các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Hồi tháng 8/2021, thay vì tự mua cho bản thân một món quà nhân dịp sinh nhật, người đẹp đã trao tặng một máy trợ thở cho bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 và 5 tấn gạo cho người lao động nghèo. Hình ảnh năng động, giản dị của Thuỳ Tiên khác hẳn vẻ lộng lẫy tại các sự kiện.

Hình ảnh gây xúc động của Thuỳ Tiên khi hỗ trợ chống dịch trong những ngày TP.HCM căng thẳng nhất.

Dù gương mặt bị khẩu trang che khuất nhưng cô vẫn thu hút người đối diện với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International) là một trong sáu đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Với thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực, cuộc thi lần đầu tổ chức vào năm 2013 tại Thái Lan. Năm 2017, Miss Grand International từng được tổ chức tại Phú Quốc, Việt Nam. Đến nay, cuộc thi hoa hậu này đã tìm ra 9 nữ hoàng sắc đẹp, trong đó đa phần người chiến thắng đến từ châu Mỹ. Thành tích mới nhất của Thùy Tiên tại cuộc đua năm nay mở ra một trang mới cho nhan sắc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

