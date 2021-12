"Bạn gái tin đồn" của Văn Hậu liên tục bị quấy rối, nhắn tin khiếm nhã

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 09:27 AM (GMT+7)

"Làm gì thì làm, hãy làm người tử tế trước đã", Doãn Hải My bức xúc lên tiếng.

Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị người lạ quấy rối, nhắn tin với những lời lẽ khiếm nhã. Theo đó, cô cho biết có một bộ phận dân mạng quá khích gọi cô là "trà xanh" (người thứ 3) chen chân vào mối quan hệ giữa cầu thủ Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc. Thậm chí, có người còn để lại tin nhắn hỏi "đi bao nhiêu một đêm" và mắng chửi cả bố mẹ của Doãn Hải My.

Doãn Hải My lên tiếng về tin đồn "trà xanh"

Trước những tin đồn thất thiệt, Doãn Hải My quyết định lên tiếng nói rõ. Cụ thể, cô khẳng định chuyện "trà xanh" là tin đồn vô căn cứ và sai sự thật: "Nhiều khi không biết sao các bạn cứ phải áp đặt bằng được cụm từ "trà xanh" vào My luôn nè? Trong khi ngay từ đầu My đã nói thẳng là không - đó là một trong những tin đồn vô căn cứ, sai sự thật và không hiểu từ đâu ra về My. Mà nói vậy rồi các bạn vẫn còn liên tục nhắn tin hết My tới em My suốt bấy lâu nay. Chịu đó trời”.

Chưa dừng ở lại đó, Doãn Hải My còn cho biết thời gian qua nhận rất nhiều tin nhắn chửi rủa, lăng mạ: “My lướt thấy mấy câu ghê quá trời quá đất, chửi um tùm, chửi hết người này người nọ liên quan tới My chỉ vì những tin đồn trời ơi đất hỡi mà bạn tự cho là thật. Người có đầu óc sẽ không đi tin vào cái "nghe nói", vào cái "nghe đồn"; và người tử tế thì sẽ không đem những tin tức sai sự thật về người khác để đi bêu rếu, lan truyền và nhục mạ. Làm gì thì làm, hãy làm người tử tế trước đã.

My rất tôn trọng, cảm ơn và tiếp thu những lời góp ý tích cực và lịch sự. Không ai ép ai phải thích bất kỳ ai, nhưng văn minh thì hãy thể hiện sự không thích bằng cách bỏ theo dõi, thậm chí là chặn chứ đừng làm vậy".

Văn Hậu và Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020

Doãn Hải My được biết đến là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, tên tuổi của cô được chú ý hơn cả với danh xưng "bạn gái tin đồn của Văn Hậu". Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò khi Đoàn Văn Hậu mang hoa đến tặng và ôm an ủi Doãn Hải My trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Không những thế, cặp đôi còn bị bắt gặp đi sự kiện, xem bóng đá cùng nhau. Văn Hậu cũng nhiều lần đăng ảnh chụp chung với bố và em trai của Doãn Hải My. Dù vậy, cho đến nay, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Đoàn Văn Hậu khi nam cầu thủ dành những cử chỉ thân mật cho cô trước sự chứng kiến của mọi người, Doãn Hải My cho biết: “Mỗi người sẽ có một mối quan tâm khác nhau. Người thì quan tâm tới công việc, người sẽ quan tâm tới việc riêng tư. Và hiện tại My muốn tập trung cho học tập, phát triển bản thân và các hoạt động xã hội khác. Với một cô gái 19 tuổi thì My cho rằng đó mới là điều quan trọng. Còn việc riêng tư, đã gọi là việc riêng tư thì hãy để nó đúng với 2 chữ "riêng tư" được không ạ?”.

Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Hải My cũng chia sẻ: “My chưa từng nghĩ tới điều này vì như My đã nói, hiện tại mối quan tâm lớn nhất của My là gia đình, học tập và các dự án công việc cũng như hoạt động xã hội. Hãy cho My thời gian, khi nào nghĩ tới chuyện này chắc chắn My sẽ bật mí”.

