Thu Phương kết hôn sau hơn 10 năm "sống thử", dàn ca sĩ cùng quê Hải Phòng có đời tư trái ngược

Thu Phương

Được truyền niềm đam mê nghệ thuật từ người bố, Thu Phương đã bắt đầu bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn nhỏ và luôn sôi nổi trong các hoạt động của trường và cung văn hóa. Nữ ca sĩ trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ khi mới 14 tuổi và tập sống tự lập ở Thủ đô không có người thân bên cạnh để theo đuổi đam mê. Với sự nỗ lực của bản thân, cô đã nhận được “trái ngọt” khi sở hữu bộ sưu tập các giải thưởng như: Huy chương Vàng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc 1995; Top 10 Ca sĩ có nhiều bài hát được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 1998… Bên cạnh việc ca hát, giọng ca gốc Hải Phòng còn nhận lời làm ban giám khảo của các cuộc thi “có tiếng” như: The Voice, Ca sĩ giấu mặt, Trời sinh một cặp… Giọng ca “Chưa bao giờ” hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài để gặp gỡ những khán giả đã yêu quý cô trong hơn 30 năm qua.

Cả hai lên kế hoạch về một đám cưới giản dị, ấm áp tại Hải Phòng vào cuối năm nay

Từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân nhưng hiện tại người đẹp 7x đang có cuộc sống viên mãn bên cạnh Dũng Taylor và các con tại căn biệt thự sang trọng hơn 700m2 tại Mỹ. Thu Phương từng chia sẻ điều cô thích nhất mỗi ngày là ông xã đều hỏi “Hôm nay em quyết định lấy anh chưa?” khiến bản thân vui hơn được mặc áo cưới. Vào tháng 5 vừa qua, đúng ngày sinh nhật của mình, anh đã chính thức cầu hôn bà xã và nhận được cái gật đầu của cô sau hơn 10 năm bên nhau. Dũng Taylor chia sẻ: “Hàng năm, cứ đến ngày sinh nhật tôi thì cũng là ngày song hỷ”.

Thu Phương có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nhắc về người bạn đời của mình: “Người ta chỉ nhìn anh Dũng bề ngoài, nhưng bên trong tuyệt vời hơn tất cả sự tưởng tượng. Tôi cũng khẳng định, mọi sự lựa chọn là của tôi, và tôi chủ động hết mọi thứ trong những lựa chọn về cuộc sống cũng như trong công việc, anh Dũng là người tôn trọng tất cả mọi quyết định của tôi, chứ không phải tôi là con rối của anh ấy. Trong gia đình, anh ấy làm rất tốt vai trò của một người chồng, một người cha, để tôi cảm thấy yên tâm mình được đặt đúng vị trí của một người phụ nữ”.

Ngọc Sơn

Sinh ra tại Thành phố Hoa phượng đỏ nhưng lớn lên rồi lập nghiệp tại Bạc Liêu và Sài Gòn, ca sĩ Ngọc Sơn được nhiều người biết đến với biệt danh là “ông hoàng nhạc sến” và một nghệ sĩ đa tài nổi tiếng với các ca khúc như Tình cha, Vầng trăng cô đơn,… Không những thế, anh còn tham gia làm khách mời của nhiều gameshow tìm kiếm và đào tạo những tài năng trẻ như Thần tượng Bolero, Hãy nghe tôi hát,…

Nam ca sĩ 6x chia sẻ về khoảng lặng khi phải rời xa ánh hào quang vì những khủng hoảng sau khi ba mất: “Tôi sống thu mình lại. Mọi thứ trong cuộc sống đều tự đến rồi đi, tôi không trách móc hay oán giận gì cuộc đời. Trải qua nhiều biến cố, tôi cũng đúc kết được những điều hay trong cuộc sống. Trên đời, có 3 điều luôn làm tôi trân quý là lòng hiếu thảo, tinh thần tôn sư trọng đạo và biết cách đối nhân xử thế”.

Nam ca sĩ 6x luôn nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật và tham gia nhiều dự án thiện nguyện

Bên cạnh những vinh quang, Ngọc Sơn cũng vướng không ít những lùm xùm về đời sống cá nhân, song anh tự nhận hài lòng với những gì đang có và đón nhận mọi thứ với tâm thế tích cực. “Ông hoàng nhạc sến” từng bày tỏ trong chương trình Bài hát đầu tiên: “Tôi chỉ cầu mong mình trẻ, khỏe lại và có thêm nội lực để tiếp tục cống hiến. Tôi muốn tiếp tục viết những nốt nhạc để mọi người nghe và yêu nhau hơn, có tình cảm yêu thương cha mẹ, anh em, sống tốt với nhau để cuộc sống làm người nó phải tốt đẹp hơn nữa”. Vào tháng 12/2022, nam ca sĩ đã tổ chức thành công liveshow “Tình phụ tử” tại Hà Nội nhằm tri ân khán giả suốt gần 40 năm đã luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ anh.

Giọng ca “Tình cha” dù đã bước sang tuổi 54 nhưng vẫn giữ một sức khỏe tốt do chăm chỉ rèn luyện thể lực nghiêm túc qua các môn như thể hình, võ thuật… và đặc biệt là bóng bàn. Anh tâm sự: “Thực sự cái máu đam mê bóng bàn đã vô trong dòng máu. Mình yêu quá, trái bóng nó chảy vào máu rồi. Cứ nghe thấy tiếng đánh cốc cốc của trái bóng là đã cái lỗ tai lắm rồi!”

Ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu ngoại hình săn chắc, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 54

Vicky Nhung

Bước ra từ gameshow “ăn khách” The Voice, Vicky Nhung gây ấn tượng với khán giả với giọng hát nội lực cùng ngoại hình sáng sân khấu và luôn nỗ lực “lột xác” qua từng vòng thi. Thành viên đội Đàm Vĩnh Hưng dù gây tiếc nuối khi nhường cơ hội vào vòng chung kết cho cô bạn Tố Ny, nữ ca sĩ vẫn kiên định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau cuộc thi, giọng ca gốc Hải Phòng cho ra mắt album đầu tay gồm những ca khúc đã từng biểu diễn trong chương trình và nhận sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Cô nàng tomboy cảm thấy may mắn khi luôn có sự đồng hành của người thầy dù lịch trình của nam ca sĩ rất bận rộn, Vicky Nhung bộc bạch: “Mr. Đàm luôn hỏi đàn em có cần hỗ trợ, giúp đỡ gì không. Đặc biệt, trong đêm nhạc hay sự kiện của tôi, nếu cần sự giúp đỡ nào đó thì chỉ cần nói một tiếng là anh sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tôi thấy đó là sự trìu mến mà anh dành cho học trò của mình”.

Top 8 The Voice 2015 luôn nỗ lực trên hành trình mà bản thân đã chọn khi cho ra mắt chuỗi series Chill with Vicky Nhung nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả. Không những thế, giọng ca “Thèm yêu” còn cho ra mắt những sản phẩm do chính mình sáng tác và được đầu tư từ giọng hát đến hình ảnh MV chất lượng, có thể kể đến: Ai cũng có một mối tình buồn, Lỗi tại mưa…

Nữ ca sĩ 8x luôn chăm chỉ trên hành trình theo đuổi niềm đam mê ca hát

Vào tháng 7 vừa qua, Vicky Nhung cho ra mắt ca khúc Việt Nam đi và đi, phần tiếp theo của Việt Nam những chuyến đi, đã được cô ấp ủ một thời gian dài và quay trong vòng 4 tháng. Nữ ca sĩ 8x tâm sự: “Qua ca khúc này, tôi mong các bạn trẻ muốn nghe và muốn lao đi khám phá quê hương mình, các em nhỏ thì biết thêm nhiều vùng đất đẹp và thấy tự hào về sự hùng vĩ của Việt Nam”.

Sự chăm chỉ và không ngừng sáng tạo của cô gái đất Cảng đã đem đến nhiều sản phẩm "hot" thu hút hàng triệu lượt nghe trên kênh youtube cá nhân. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho học trò: “Vicky Nhung rất may mắn khi cái tên của em không hề trộn lẫn với những cái tên khác. Giờ đây em đã có một chỗ đứng riêng dù là nhỏ thôi nhưng vẫn rất đáng tự hào. Tôi rất tự hào về cô bé này, về những gì mà em dám lựa chọn và dám thể hiện.”

Về chuyện tình cảm cá nhân, nữ ca sĩ từng vướng tin đồn yêu đồng giới với cô nàng cùng đội trong The Voice - Tố Ny, ngay lập tức Vicky Nhung đã lên tiếng phủ nhận: “Dù dính nghi án tình cảm với Tố Ny nhưng tôi xin khẳng định cả hai không hề có chuyện yêu đương xảy ra. Trong chương trình Giọng hát Việt, tôi và Tố Ny cảm thấy hợp nhau, thân thiết với nhau. Có lẽ ngoại hình của tôi hơi “men” nên nhiều người nghĩ rằng chúng tôi có mối quan hệ gì đó vượt xa tình bạn. Ngoài đời, lúc nào tôi và Ny cũng ở bên cạnh giúp đỡ qua lại kể cả lúc đi chơi lẫn trong công việc. Thực sự, chúng tôi là hai chị em thân thiết”. Từ đó, giọng ca 8x vô cùng kín tiếng khiến nhiều người tò mò về "nửa kia" của cô.

Cô nàng tomboy dành thời gian rảnh để ở bên người thân và khám phá những "vùng đất mới"

