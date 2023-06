Thành tích học tập "cực khủng" ở Mỹ của con trai Hoài Linh, 2 ái nữ nhà Diễm My 6x

Võ Lê Thành Vinh là con ruột của Hoài Linh, hiện sống ở Mỹ. Anh có thành tích học tập tốt. Năm 2017, Thành Vinh là người Việt duy nhất có tên trong 14 người được ứng tuyển vào vị trí kỹ sư của hãng hàng không Mỹ - American Airline.

Thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố nhưng Võ Lê Thành Vinh không tham gia vào showbiz. Hiện ngoài công việc ở hãng hàng không, anh còn là chủ của một studio cưới cùng nhiều dự án phần mềm tiện ích.

Diễm My 6x có hai con gái là Thùy My và Quế My. Nữ diễn viên vô cùng tự hào khi các con không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, chăm chỉ. Thuỳ My tốt nghiệp đại học với bảng điểm xuất sắc tại Mỹ. Cô có khả năng nói thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc. Em út Quế My cũng không kém cạnh khi đỗ cùng lúc 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Hiện cô theo học tại đại học Nam California.

Anna Trương là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân và vợ trước. Tuy nhiên, cô luôn được ca sĩ Mỹ Linh yêu thương, chăm sóc như con đẻ. Năm 2013, con gái Mỹ Linh nhận được học bổng du học chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc từ học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng học tập. Sau khi tốt nghiệp, Anna Trương làm việc cho một phòng thu âm tại Mỹ và nỗ lực tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều bộ phim nổi tiếng từng công chiếu tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ hình ảnh của con gái Elyza Nguyễn Phương Vy và bày tỏ niềm tự hào khi con đạt thành tích học tập tốt. Elyza đạt GPA 3.83/4.0, lọt top học sinh có điểm số cao nhất trường. Việt Hương cho biết con gái mới về Việt Nam nhưng sớm thích nghi, bắt nhịp môi trường học tập mới. Thành tích của Elyza khiến nữ nghệ sĩ có động lực làm việc nhiều hơn.

Beckam Nguyễn (tên tiếng Việt là Bằng Phương) là con trai đầu của Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh. Năm 2017, Beckam đã thi đỗ vào chuyên ngành guitar của trường nghệ thuật Huntington Beach Academy for the Performing Art tại California (Mỹ), ngôi trường về nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ với nhiều ngôi sao quốc tế từng theo học tại đây.

Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau dành thời gian chăm sóc con trai. Jennifer Phạm từng khoe thành tích học tập của con: “Anh thanh niên đi nhận bằng tốt nghiệp và được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học”. Ca sĩ Quang Dũng cũng tự hào: “Ba mẹ hãnh diện về con trai đạt thành tích học sinh xuất sắc”.

