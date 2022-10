Thân hình đẹp nhất châu Á của bà xã kém 17 tuổi nhà “đại ca giang hồ” xứ Hàn

Thứ Sáu, ngày 21/10/2022 11:57 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mới đây, nam diễn viên bất ngờ thông báo đã kết hôn vào năm 2021.

Mới đây, tờ Osen đưa tin Ma Dong Seok kết hôn với huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Jung Hwa. Theo đó, trong bài phát biểu tại lễ trao giải Nhan sắc Nghệ sĩ lần thứ 12, sao nam gửi lời cảm ơn vợ khiến nhiều người bất ngờ: “Tôi rất biết ơn và hạnh phúc vì được mời đến một nơi ý nghĩa như thế này. Đây là một sự khích lệ đáng tôn trọng đối với tôi. Tôi sẽ trả ơn các bạn bằng những bộ phim hành động thú vị và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các đồng nghiệp và người vợ yêu quý của tôi”.

Phía công ty quản lý của nam diễn viên cũng lên tiếng xác nhận: “Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa đã đăng ký kết hôn vào năm ngoái (2021). Do lịch trình bận rộn nên họ dự định tổ chức đám cưới vào thời gian sau”.

Ma Dong Seok và Jung Hwa đã kết hôn

Ma Dong Seok và Jung Hwa công khai hẹn hò vào tháng 11/2016. Người đẹp cho biết cô và bạn trai quen nhau nhờ sở thích tập thể dục: “Vì cả 2 đều thích tập thể dục nên chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi dạy nhau các động tác và Ma Dong Seok có một nét duyên riêng. Anh ấy đáng yêu và thông minh”. “Ông hoàng phòng vé” Hàn Quốc khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh từng chia sẻ muốn kết hôn vào năm 2020 nhưng phải dời sang năm 2021 vì lịch trình bận rộn.

Nửa kia của ngôi sao hạng A điện ảnh Hàn Quốc là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình tại Hàn Quốc. Cô cao 1,70m và được truyền thông Hàn Quốc nhận xét có vóc dáng gợi cảm, với đôi chân dài đáng ghen tỵ. Người đẹp nhiều lần gây chú ý khi đăng tải những bức ảnh khoe thân hình nóng bỏng với những đường cong gợi cảm và được người hâm mộ ưu ái tặng danh hiệu “Người có thân hình đẹp nhất châu Á”. Cô trở thành MC của nhiều chương trình như: "Chicken and Surf", "Slender Lunch", "Trade King Secret Code 1380" và lấn sân đóng web drama.

Ma Dong Seok nổi tiếng với những dạng vai ông trùm, giang hồ. Ảnh: phim "The Outlaws"

Ma Dong Seok là ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như: "Train to Busan", "One on One", "Murderer"… Những bộ phim với mô-típ "ông trùm" giỏi võ, trượng nghĩa hay "đại ca giang hồ" đã giúp Ma Dong Seok trở thành "ông vua" phòng vé tại Hàn Quốc. Anh cũng được xem là ngôi sao hạng A về các phim hành động, biểu tượng phim võ thuật của Hàn Quốc, giống như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan của Trung Quốc.

Một số hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của bà xã nam diễn viên họ Ma:

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/than-hinh-ep-nhat-chau-a-cua-ba-xa-kem-17-tuoi-nha-ai-ca-giang-ho-xu-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/than-hinh-ep-nhat-chau-a-cua-ba-xa-kem-17-tuoi-nha-ai-ca-giang-ho-xu-han-a575939.html