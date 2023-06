Tài tử phim "mì ăn liền" cùng thời Lê Công Tuấn Anh về Việt Nam "tìm tình yêu"

Mới đây, diễn viên điện ảnh Thái San bất ngờ cho ra mắt MV I wanna be in you kết hợp cùng Phương Thanh. Ca khúc đánh dấu sự trở lại Vbiz của tài tử 7X sau thời gian dài sinh sống tại nước ngoài. Diễn viên "Sao em nỡ vội lấy chồng" cho biết 20 năm trước, anh từ bỏ công việc diễn xuất để sang Pháp chăm sóc mẹ cho đến khi bà qua đời năm 2011. Sau này, Thái San bén duyên với nghề hướng dẫn viên du lịch và mở một công ty riêng.

Lam Trường và Phương Thanh cho biết Thái San là thần tượng của mình

Chia sẻ về nguyên nhân chuyển sang ca hát, tài tử sinh năm 1974 cho biết: "Sau một thời gian đi làm, xây dựng được một cuộc sống ổn định, tôi quyết định trở về với nghệ thuật cho thỏa đam mê. Ngày xưa diễn viên đóng phim nghèo lắm, không có điều kiện để làm nghề lâu dài đâu. Giờ tôi đi làm và có điều kiện kinh tế hơn rồi". Anh cũng không ngại trải lòng về quãng thời gian chăm sóc mẹ nơi xứ người. Lúc nhỏ, vì cha mẹ ly hôn nên Thái San và các anh em được cha đưa về Việt Nam sinh sống. Kể từ đó, nam diễn viên mất liên lạc với mẹ hơn 20 năm. Khi biết tin mẹ đang bị bệnh nặng, Thái San chấp nhận bỏ nghề để sang Pháp chăm sóc mẹ. Với Thái San, không có điều gì quan trọng bằng tình mẫu tử. Sau khi làm tròn đạo hiếu, nam diễn viên vững tâm theo đuổi nghệ thuật.

Về chuyện tình cảm, diễn viên "Tấm Cám" cười buồn bày tỏ: "Lúc qua đó, tôi chỉ là một sinh viên nghèo xơ nghèo xác, vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa chăm sóc mẹ bị bệnh nặng. Làm sao có ai chịu lấy tôi? Bây giờ tôi mới về Việt Nam, mới đi tìm đây nè. Ai cũng nói là tôi lớn tuổi quá rồi, không biết có người nào ưng không?". Thái San còn hài hước nói sẽ nhờ Phương Thanh làm mai cho mình. Khi được hỏi về chuyện "tiến tới" với đồng nghiệp, tài tử lắc đầu: "Phương Thanh hình như cũng đang cô đơn. Nhưng chị ấy nói chị chỉ thích làm bạn tri kỷ, không còn muốn yêu đương trai gái nữa".

Thái San tiết lộ trong thời gian ở Pháp, anh có xem nhiều phim Phương Thanh đóng và rất thích nét diễn của cô. Vì thế nam diễn viên đã quyết định về Việt Nam để mời cô kết hợp trong một ca khúc. Quý đàn anh, Phương Thanh đã hỗ trợ nhiệt tình. Cô vừa hát vừa làm nhà sản xuất vừa kiêm luôn đạo diễn của MV vì "không có đủ tiền mời đạo diễn". Cả hai có 10 ngày cho việc thu âm và quay MV I wanna be in you tại Phan Thiết trước khi Thái San trở lại Pháp.

Thái San và Phương Thanh lần đầu kết hợp trong một ca khúc

"Tôi đã khóc khi thể hiện đoạn cao trào của nhạc phẩm. Chắc do buồn tủi không được làm nghề dồn nén trong nhiều năm nay", anh bày tỏ. Diễn viên nói, thời gian qua, anh đã viết được hai kịch bản và nhận được nhiều lời mời đóng phim. Sau này, Thái San sẽ di chuyển qua lại giữa hai nước để làm nghệ thuật.

Phương Thanh chia sẻ: "Trò chuyện với anh Thái San, tôi bị chinh phục hoàn toàn bởi nét hiền lành, sự tử tế và hơn cả là chặng đường đời mà anh đã trải qua - gác lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao, sang Pháp chăm mẹ, rồi học thạc sĩ, tiến sĩ về du lịch... và nay mong muốn được trở lại quê nhà để tiếp tục đam mê nghệ thuật dở dang năm xưa". Nữ ca sĩ nhận xét đàn anh có nhiều tâm tư nên cô muốn "chữa lành vết thương", để Thái San "xả" hết những nỗi niềm tích tụ bao lâu nay qua ca khúc Rock. "Tôi thương anh Thái San vì rất hiểu người nghệ sĩ nếu đặt trong hoàn cảnh của anh sẽ đau đớn cỡ nào. Chưa sản phẩm nào tôi phải tự thân đạo diễn, sản xuất đến hát bè, diễn xuất thế này", Phương Thanh cho hay. Nữ ca sĩ khẳng định, cô và Hà Phương sẽ luôn là em gái, "tri kỷ âm nhạc" của Thái San.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ cho biết cô từ chối, không quay cảnh hôn cùng đàn anh vì ngại. "Phương Thanh bị mắc cỡ. Trước giờ, khi đóng phim cũng đóng toàn vai gái ế. Tôi không đóng cảnh hôn được, chỉ có thể hôn người yêu thật thôi. Anh Thái San thông cảm cho Thanh", sao nữ chia sẻ.

Thái San từng đóng cặp với các nữ diễn viên Việt Trinh, Diễm Hương...

Thái San sinh năm 1974, là một trong những ngôi sao ở thập niên 90. Thời đó, anh nổi tiếng không kém Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương... và ghi dấu ấn qua các bộ phim Đằng sau một số phận, Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Chuyện tình Mỹ Châu, Chị em sinh đôi, Bến bờ khát vọng, Tóc gió thôi bay... Hiện tại, Thái San làm hướng dẫn viên du lịch ở Pháp.

