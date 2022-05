Sơn Tùng M-TP lại có động thái gây tranh cãi sau khi bị xử phạt 70 triệu đồng, tiêu huỷ MV mới

Dòng trạng thái của nam ca sĩ nhắc về MV gây tranh cãi.

Sau 3 ngày bị bị Thanh tra Bộ VH, TT-DL xử phạt 70 triệu đồng, trên trang TikTok cá nhân, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải một đoạn clip dài 44 giây thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem. Theo đó, trong clip giọng ca gốc Thái Bình mở ca khúc "There's no one at all", đồng thời hát và nhún nhảy theo những giai điệu của bài hát này.

Sơn Tùng M-TP bật nhạc và hát theo "There's no one at all"

"Show me your hands if you're still listening to There's no one at all" (Tạm dịch: Hãy cho tôi thấy cánh tay nếu bạn vẫn đang nghe There's no one at all), nam ca sĩ viết. Đây được xem là động thái đầu tiên của Sơn Tùng M-TP sau khi "đứa con tinh thần" bị yêu cầu tiêu huỷ vì chứa nội dung nhảy cảm, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra về hành động của nam ca sĩ. "Cố gắng lên nhé, sai thì sửa ạ", "Vẫn yêu chàng trai này", "Đã bảo cấm đừng phát hành thì quảng bá như vậy có nên hay không?", "Sơn Tùng M-TP nên im lặng thì đúng hơn", "Chỉ là lời bài hát thôi mà, MV mới chứa hình ảnh tiêu cực thôi, chứ lời bài hát vẫn hay ạ",... là những bình luận của dân mạng.

Trước đó, vào ngày 5/5, đại diện phía Sơn Tùng M-TP đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nam ca sĩ bị xử phạt hành chính là 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ MV "There's no one at all" dưới hình thức điện tử trên các nền tảng; đồng thời nộp lại số lợi nhuận thu từ ca khúc này. Chấp hành hình phạt, khoảng giữa trưa ngày 6/5, MV nêu trên đã được gỡ bỏ hoàn nền tảng YouTube ở tất cả các nơi trên thế giới.

Hiện MV đã không còn tồn tại trên tất cả các nền tảng

Giọng ca "Hãy trao cho anh" cũng từng lên tiếng xin lỗi trên trang fanpage chính thức, đồng thời khẳng định ngừng phát hành sản phẩm nêu trên: "Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty mong muốn".

Hình ảnh nam ca sĩ trong MV

"There's no one at all" đánh dấu một thử thách mới trong âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, hát hoàn toàn bằng tiếng Anh và phải mất hơn 2 năm để hoàn thiện. Tuy nhiên, sau chưa đầy 1 ngày ra mắt, MV này ngay lập tức nhận về loạt ý kiến trái chiều vì chứa cảnh tiêu cực, nhạy cảm.

