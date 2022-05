Bị Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM mời lên làm việc, Sơn Tùng lọt danh sách hot nhất MXH

Những cái tên quen thuộc như Trấn Thành, Sơn Tùng M-TP... tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng.

Mới đây, Buzzmetrics công bố bảng xếp hạng 10 nhân ảnh hưởng vật nổi bật nhất trên Social Media tháng 3/2022 nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, Trấn Thành là người dẫn đầu bảng xếp hạng vì có nhiều hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội trong tháng 3 vừa qua, khi đảm nhận vai trò MC của chương trình Street Dance Việt Nam.

Bảng xếp hạng 10 nhân vật ảnh hưởng nổi bật nhất trên Social Media tháng 3/2022

Đen Vâu liên tục ghi danh trong bảng xếp hạng của Buzzmetrics nhờ sự yêu mến từ khán giả. Những bài chia sẻ trên trang cá nhân của nam rapper luôn nhận được lượng "tương tác khủng", tích cực và lời khen ngợi về sự chân chất, gần gũi.

Tham gia chương trình "Sao nhập ngũ", Độ Mixi và Hòa Minzy là 2 nhân vật nhận được nhiều thảo luận và yêu mến. Nếu như nam streamer là chủ đề quan tâm với những biểu hiện chuyên nghiệp, nghiêm túc trong chương trình, thì Hòa Minzy cũng được khán giả quan tâm và dành nhiều lời khen ngợi tích cực về những khoảnh khắc đáng yêu bên con trai.

Mỹ Tâm trở lại bảng xếp hạng khi chuỗi đêm nhạc "My Soul 1981" nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong chương trình này, giọng ca quê Đà Nẵng tái hiện lại hàng loạt những ca khúc từng làm nên tên tuổi một thời. Đặc biệt, trong đêm nhạc trực tuyến lần thứ 3, ca khúc “Hẹn Ước Từ Hư Vô” của Mỹ Tâm đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người nghe.

Sơn Tùng M-TP trong MV mới

Đặc biệt nhất phải kể đến Sơn Tùng M-TP đứng ở vị trí thứ 6 nhưng có lượng bài viết và thảo luận tăng vọt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nam ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Tiếng Anh “There’s no one at all”. Sau khi ra mắt chưa đến 1 ngày, sản phẩm này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với loạt ý kiến khen chê trái chiều, nhiều người cho rằng hình ảnh trong MV có phần bạo lực, tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Tối 29/4, Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi và tạm dừng phát hành MV ở Việt Nam. Cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng – Nghệ danh: Sơn Tùng M-TP (ngụ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến ca khúc “There’s no one at all” - MV vừa ra mắt nhưng gây bức xúc trong dư luận.

Trở lại với dự án điện ảnh mới, Ninh Dương Lan Ngọc cắt phăng mái tóc dài, hóa thân thành cô nàng tóc ngắn cá tính nhưng không kém phần xinh đẹp. Với tài năng cùng vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm, Lan Ngọc luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và lọt Top 10 nhân vật ảnh hưởng nổi bật nhất Social Media.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn có những nghệ sĩ nổi tiếng như Thúy Ngân, Quyền Linh, Đông Nhi bởi đóng góp của họ cho nghệ thuật, xã hội trong tháng 3 vừa qua.

