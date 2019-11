Đường dây bán dâm hàng nghìn USD của loạt chân dài Trung Quốc bị lộ như thế nào?

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 11:48 AM (GMT+7)

Ít ai biết được rằng đằng sau ánh hào quang với những bộ cánh đắt tiền của giới chân dài là những góc tối.

Những năm gần đây, dư luận liên tục nhận hàng loạt tin sốc từ giới giải trí. Từ hàng loạt vụ ngoại tình, ly hôn đến các con đường môi giới chân dài đi khách đại gia. Đằng sau những ánh hào quang với những bộ cánh đắt tiền, xa xỉ của giới giải trí là những góc tối ít ai biết được.

Loạt chân dài vướng vào con đường đen tối

Năm 2014, thông tin cảnh sát triệt phá đường dây môi giới mại dâm toàn là các ngôi sao giải trí, chân dài đình đám khiến làng giải trí Trung Quốc rúng động.Theo đó, Lưu Kiều An - chân dài nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ cũng chính là người đứng đầu trong đường dây mại dâm này. "Má mì" Lưu Kiều An thường làm mối đưa người mẫu, diễn viên Đài Loan sang Mỹ bán dâm với mức giá lên đến 15000 USD.

"Má mì" Lưu Kiều An

Sau khi bị bắt, Lưu Kiều An liên tục kêu oan và phủ nhận mọi cáo buộc nhưng dựa trên các chứng cứ của cảnh sát thu thập được, "má mì họ Lưu" đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lưu Kiều An bị tuyên án 6 tháng tù giam và hai năm quản chế.

Khi dư luận chưa hết bàng hoàng vì đường dây mại dâm của Lưu Kiều An thì cảnh sát Đài Loan tiếp tục phanh phui đường dây "dẫn gái" của bà trùm Đới Quân Nghi. Theo đánh giá của cảnh sát thì đường dây của Đới Quân Nghi khủng gấp nhiều lần so với Lưu Kiều An. Đường dây của bà trùm Đới có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A của giới giải trí Trung Quốc. Hàng loạt tên dài nổi tiếng như Lâm Chí Linh, Trịnh Gia Thuần, Ngô Á Hinh, Lâm Thái Đề... đều lọt top nghi vấn "bán dâm". Tuy nhiên, các chân dài này đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Đến năm 2015, truyền thông Đài Loan rúng động bởi một đường dây bán dâm từ một trang web. Cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ Hàn Quốc tên Kim. Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là đường dây bán dâm đa quốc gia với loạt cô gái trẻ đến từ Đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Hàn Quốc và Nhật Bản. Người giao dịch chỉ cần xem ảnh và gọi vào số trên trang web là sẽ được phục vụ trọn gói.

Ông Tử Hàm là một trong những chân dài lộ chuyện bán dâm.

Nữ người mẫu Hong Kong Trần Tĩnh Nghi là một trong những chân dài từng tham gia vào con đường này. Giá niêm yết của nữ người mẫu này là 1,5 tiếng với giá 4000 USD.

Ngoài ra, Á hậu Đài Loan - Tạ Y Kỳ cũng từng bị bắt vì tội "dắt gái" và thực hiện hành vi bán dâm. Hay người đẹp Hong Kong Lưu Lợi bị phát hiện vào khách sạn với đại gia ở Macau với mức giá 35.000 USD.

Hoạt động tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau

Theo truyền thông Trung Quốc, các đường dây môi giới mại dâm từ các chân dài trong làng giải trí hoạt động rất tinh vi. Vì thế, để triệt phá các đường dây này thật sự không phải là chuyện dễ dàng bởi thường có các "ông lớn" đứng sau. Vì thế, khi bị ép đi khách, các chân dài thường không dám nói với ai về chuyện này vì sợ sẽ bị lộ ảnh nóng hay bị "đóng băng" hoạt động.

Cảnh sát cho biết để triệt phá các đường dây môi giới này không dễ vì thường hoạt động rất kín kẽ, tinh vi

Những nghệ sĩ hạng A rất ít khi hoạt động mại dâm trong nước vì dễ bị cánh săn ảnh hay người hâm mộ bắt gặp đi tới đi lui khách sạn. Thế nên những ngôi sao này thường đi khách nước ngoài dưới mác đi du lịch, quay quảng cáo hoặc dự sự kiện. Các hoạt động này thường kín kẽ và ít bị bắt gặp hơn.

Ngoài ra, hầu hết các nghệ sĩ tham gia showbiz đều biết đến các hoạt động này nhưng ít ai dám đứng ra tố cáo hay chỉ trích đồng nghiệp vì sợ bị trả thù và sợ bị thế lực "ông lớn" hạn chế sự nghiệp.

Giới cảnh sát cho biết để triệt phá các đường dây môi giới mại dâm này cần sự kiên trì và thu thập bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau. Thông thường các hoạt động mua bán thân xác thường được trao đổi qua điện thoại nên cũng khá nhiều trường hợp bị lộ ra ngoài. Dựa vào các đoạn clip hay ghi âm điện thoại được tung lên mạng xã hội để điều tra. Như đường dây của "tú bà" Lưu Kiều An cũng vướng khá nhiều tin đồn trên mạng xã hội như có clip trả giá công khai giữa cô và một đại gia tại khách sạn. Hay như từ vụ của Lưu Kiều An đã giúp cảnh sát phá thêm hai đường dây dẫn gái cao cấp của Đới Quân Nghi và Chung Nghi Tư.

Một biện pháp khác là cảnh sát có thể dựa vào các video, hình ảnh khi đi nước ngoài của các ngôi sao để phân tích và đưa vào diện tình nghi. Tiêu biểu như hồi 2014, nhóm người mẫu Hong Kong là Vương Lộ Dao, Nghệ Mỹ Kỳ, Liêu Bích Lệ cùng 10 chân dài khách đã công bố đi quay quảng cáo ở Philippines và sau đó sẽ ngủ cùng với một chủ sòng bạc ở Macau. Phát ngôn tưởng như đùa của 13 người đẹp này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.

Sau chuyến đi này, các người đẹp đều "đổi đời". Nghệ Mỹ Kỳ chi gần 6.500 USD để thuê một căn hộ cao cấp, Liêu Bích Lệ thì tậu được một căn biệt thự trên núi với giá một triệu USD, còn Vương Lộ Dao bỗng trở thành phát ngôn, người mẫu quảng cáo độc quyền cho sòng bạc đó. Dựa vào bằng chứng đó, cảnh sát đã tìm ra các video giao dịch mại dâm của các người mẫu và nhanh chóng triệt phá đường dây này.

Nữ người mẫu Tiêu Y Đình - người từng nổi tiếng nhờ đóng MV của Châu Kiệt Luân, vào năm 2010 bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tiến hành bán ma túy cho một con nghiện. Tại đồn cảnh sát, người đẹp này còn thừa nhận từng đi khách hơn 10 lần, với giá thấp nhất là 1.000 USD. Hay Quách Mỹ Mỹ bị bắt với hành vi cá độ bóng đá xuyên quốc gia, sau đó bị phát hiện thêm việc từng nhiều lần bán dâm với giá cao ngất ngưởng.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/soc-voi-duong-day-mai-dam-hang-nghin-usd-cua-loat-chan-dai-trung-quoc-1034...Nguồn: http://danviet.vn/sao/soc-voi-duong-day-mai-dam-hang-nghin-usd-cua-loat-chan-dai-trung-quoc-1034839.html