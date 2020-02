Sốc: Nữ diễn viên phim "Goblin" đột ngột qua đời ở tuổi 25

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 11:44 AM (GMT+7)

Cái chết bất ngờ của nữ diễn viên trẻ tuổi khiến không ít người sốc trong dịp đầu năm.

Mới đây, công ty Story J Company đưa ra thông báo ngày 12/2 về việc nữ diễn viên Go Soo Jung đã qua đời ở tuổi 25 vào vài ngày trước.

Nữ diễn viên người Hàn Quốc Go Soo Jung

Go Soo Jung được biết đến qua một số vai phụ trong các phim Goblin (2016), Solomon’s Perjury và tham gia trong MV quảng bá du lịch With Seoul cùng nhóm nhạc nổi tiếng BTS.

Việc qua đời ở tuổi 25 khi còn quá trẻ khiến cái chết của Go Soo Jung gây nhiều thắc mắc. Công ty quản lý không đưa ra nguyên nhân nữ diễn viên qua đời. Tuy nhiên, các trang tin Hàn Quốc cho biết, Go Soo Jung mắc phải căn bệnh mãn tính và đã không thể qua khỏi.

Trên trang của công ty quản lý viết những dòng vĩnh biệt Go Soo Jung: "Cách đây không lâu, Go Soo Jung đã từ biệt cõi đời. Cô ấy đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời. Chúng tôi sẽ nhớ mãi cô ấy với nụ cười rạng rỡ. Mong cô ấy được an nghỉ".

Go Soo Jung trong MV quảng bá du lịch "With Seoul" cùng nhóm BTS

Lễ tang đã được tiến hành lặng lẽ, không công khai báo chí vào ngày mồng 9 vừa qua theo yêu cầu từ phía gia đình người quá cố. Khi hậu sự đã hoàn tất, cái chết của Go Soo Jung mới được công bố với giới truyền thông Hàn.

Hình ảnh trên trang cá nhân của Go Soo Jung

Nhiều khán giả bày tỏ tiếc thương cho nữ diễn viên bạc mệnh. Cái chết của Go Soo Jung trở thành tin buồn đầu năm với showbiz Hàn. Dù mang trong mình căn bệnh khó chữa nhưng nữ diễn viên luôn thể hiện hình ảnh vui tươi trên trang cá nhân. Chính vì vậy, khi hay tin cô qua đời, không ít fan đã sốc.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/soc-nu-dien-vien-phim-goblin-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-25-1058086.htmlNguồn: http://danviet.vn/sao/soc-nu-dien-vien-phim-goblin-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-25-1058086.html