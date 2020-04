Sau sự cố bị hack điện thoại, camera, HH Phan Hoàng Thu tái xuất gợi cảm bất ngờ

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 16:20 PM (GMT+7)

Nàng Hoa hậu nổi tiếng táo bạo diện vest không nội y và tiết lộ hậu trường chụp ảnh thời trang giữa mùa dịch.

Cuối năm 2019, Hoa hậu Phan Hoàng Thu từng chia sẻ câu chuyện là nạn nhân bị hack điện thoại và camera: "Chiếc điện thoại là món đồ hết sức riêng tư nhưng một ngày nó bỗng dưng "tự hoạt động" là 1 cảm giác rất đáng sợ. Thêm vào đó, việc trong căn nhà của mình nhưng lại có cảm giác không an toàn, lúc nào cũng như có người đang "rình rập" khiến tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Tôi phát hiện ra hệ thống an ninh camera được lắp đặt tại Việt Nam đa phần đều sử dụng phần mềm "lậu", dữ liệu của khách hàng cũng không hề có cam kết bảo mật nên có thể bị hack bất cứ lúc nào chỉ với một vài thao tác đơn giản".

Thời điểm đó nhiều người cho rằng Phan Hoàng Thu hoang tưởng khi nói camera an ninh của cô đang "bị xem trộm". Chia sẻ với vài người thân thiết, họ đều nói rằng có lẽ cô bị hoang tưởng do trầm cảm sau sinh". Mặc dù đã kịp thời phát hiện và xử lý nhưng Hoa hậu Phan Hoàng Thu cho hay đối với cô đây vẫn là 1 cú sốc khá lớn. "Cho tới tận bây giờ, khi sự việc đã qua đi mấy năm trời, tôi vẫn không dám nghĩ đến việc sẽ lắp đặt camera an ninh trong nhà nữa", cô tâm sự.

Mới đây nhất, Hoa hậu Phan Hoàng Thu bất ngờ thực hiện bộ ảnh thời trang với trang phục vest đầy thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút. Trong những thiết kế mang đậm nét hiện đại, mạnh mẽ của những chiếc áo vest đen, đỏ, Phan Hoàng Thu thể hiện thần thái sắc lạnh, đầy tự tin của nữ doanh nhân thời hiện đại.

Trong một vài bức hình, Phan Hoàng Thu táo bạo chỉ diện vest, không nội y khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Mặc dù diện trang phục khá gợi cảm nhưng thần thái ngút ngàn cùng cách tạo dáng khéo léo của người đẹp họ Phan khiến bức hình vẫn có đủ sự thanh lịch, kín đáo cần thiết.

Phan Hoàng Thu chia sẻ, bộ hình được thực hiện ngay trước ngày chỉ thị cách ly toàn xã hội có hiệu lực. Tuy nhiên, người đẹp cùng ê-kip của mình vẫn tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn trong giao tiếp:

“Thông thường, để chụp 1 bộ ảnh thời trang, Thu có 1 ê-kip khoảng 5-7 người vừa chụp ảnh, trang điểm vừa hỗ trợ hậu trường. Nhưng vì thời điểm này dịch Covid-19 đang ở giai đoạn phức tạp nên Thu quyết định tối giản nhân sự trong ê-kíp. Đây là lần đầu tiên Thu chụp ảnh thời trang mà cả ê-kip chỉ có đúng 3 người: Người mẫu (Thu), nhiếp ảnh gia và chuyên viên trang điểm. Không chỉ vậy, trong suốt quá trình từ lúc trang điểm cho tới khi chụp hình, chúng tôi luôn giữ khoảng cách và có những biện pháp rất đặc biệt để giữ an toàn.

Cụ thể, khi trang điểm, chuyên viên trang điểm luôn đeo khẩu trang và găng tay. Đến khi bước vào phòng chụp thì cô ấy ngồi ở ngoài chứ không vào trong. Khi nào cần dặm lại phấn, sửa layout thì cô ấy mới đi vào. Nhiếp ảnh gia cũng giữ khoảng cách tối đa trong suốt quá trình chụp ảnh với tôi. Thông thường, khi tạo dáng thì trang phục có thể bị xô lệch, bị kéo nhăn… và nhiếp ảnh gia sẽ tự chỉnh lại theo ý muốn. Nhưng trong buổi chụp hình này, anh ấy chỉ đứng từ xa và…chỉ đạo tôi tự chỉnh trang phục. Chính vì ai cũng giữ khoảng cách an toàn nên buổi chụp hình bị kéo dài khá lâu. Chúng tôi mất gấp đôi thời gian để hoàn thành bộ hình so với những buổi chụp thông thường khác”.

Phan Hoàng Thu chia sẻ, mặc dù khá bất tiện và mất thời gian nhưng cô và ê-kíp cảm thấy an tâm vì đã thực hiện những biện pháp giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh trong mùa dịch. Người đẹp cũng tiết lộ bản thân cô cũng như nhiều anh chị em nghệ sĩ đều bị ảnh hưởng rất nhiều về công việc trong giai đoạn này. Tuy nhiên, thay vì than phiền hoặc lo lắng, Phan Hoàng Thu chọn cách giữ tâm lý thoải mái, chấp nhận tạm ngưng các hoạt động để giữ an toàn. “Dịch bệnh gây ảnh hưởng tới toàn xã hội chứ không riêng gì ai, nhưng nó cũng cho chúng ta có thời gian để ở bên người thân và chăm lo tới sức khỏe của gia đình. Những ngày cách ly toàn xã hội, tôi chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và chỉ quanh quẩn ở nhà cùng con trai và bố mẹ”, cô nói thêm.

Mời độc giả ngắm trọn bộ ảnh mới của Hoa hậu Phan Hoàng Thu:

Phan Hoàng Thu được công chúng Việt Nam biết tới với danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014. Ở tuổi 30, Phan Hoàng Thu mang vẻ đẹp quyến rũ của gái một con.

Sau cuộc tình đã qua, hiện tại người đẹp vẫn chưa công khai "một nửa" và đang nuôi con một mình với sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ.

Hiện tại, Phan Hoàng Thu đang khẳng định bản thân qua các vai trò người mẫu, MC bản tin thời tiết, diễn viên.

Từng tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất nên Phan Hoàng Thu còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nội thất, spa, đồ uống...

Hoa hậu 9X đang sống cùng bố mẹ và con trai trong một căn hộ thuộc khu đô thị hiện đại bậc nhất Hà Nội. Căn hộ rộng 128m2 gồm 3 phòng ngủ trong khu nhà ở cao cấp Hà thành.

Trên trang cá nhân, Phan Hoàng Thu thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường xung quanh cuộc sống của cô. Ngoài thời gian cho công việc, cô dành thời gian còn lại cho cậu con trai nhỏ.

