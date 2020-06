Sao Việt làm lố: Giả kết hôn, vờ bị đánh nhưng chưa là gì so với chiêu trò này

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 06:58 AM (GMT+7)

Không ít người phải nhận "gạch đá" vì những chiêu trò PR được cho là phản cảm, lố bịch, rẻ tiền từ chuyện đời tư, hôn nhân, tình cảm đồng giới...

Ở môi trường showbiz Việt, tên tuổi và thành công của một ngôi sao không hẳn nằm ở tài năng mà còn phải giỏi chiêu trò. Scandal, thị phi và những tin đồn nối tiếp, thật thật giả giả khó phân định... nhưng khi sự thật được phơi bày, nghệ sĩ phải nhận không ít "gạch đá" vì những chiêu trò PR được cho là phản cảm, lố bịch, rẻ tiền từ chuyện đời tư, hôn nhân, tình cảm đồng giới...

Văn Mai Hương: Giấy đăng kí kết hôn giả PR cho MV mới

Ngày 17/10 vừa qua, Văn Mai Hương bất ngờ chia sẻ giấy đăng ký kết hôn như động thái thừa nhận sắp sửa lên xe hoa. Các thông tin cá nhân được in trên giấy đăng kí đều trùng khớp với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau đó, cư dân mạng nhanh chóng chỉ ra điểm đáng ngờ vì mẫu giấy đăng ký kết hôn mà Văn Mai Hương đăng tải là mẫu cũ, không còn được hiện hành.

Văn Mai Hương bất ngờ chia sẻ giấy đăng ký kết hôn và hình ảnh mặc đồ cưới.

Sau đó Văn Mai Hương tiếp tục đăng ảnh mặc váy cưới với dòng chia sẻ: “Đúng hay sai là một loại lựa chọn. Mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể biết lựa chọn của mình là sai hay đúng. Chỉ là năm tháng thanh xuân trôi rất xanh và tôi đang đi tìm mùa quả chín”. Trong khi rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng khi Văn Mai Hương tìm được hạnh phúc thì chỉ sau đó 1 ngày, nữ ca sĩ tung ra teaser cho MV mới có nội dung về lễ cưới.

Đến đây, nhiều người từ việc bất ngờ chuyển sang giận dữ, bực tức vì cho rằng nữ ca sĩ đem chuyện kết hôn, cưới xin làm trò đùa và chỉ là chiêu trò PR cho sản phẩm âm nhạc mới. Số khác tỏ ra rất thất vọng vì cho rằng đã đặt tình cảm và niềm tin sai chỗ để đổi lại cảm giác bị "dắt mũi", bị ca sĩ mà mình yêu mến dùng chuyện đời tư để "lừa".

Hình ảnh cô dâu chú rể chỉ xuất hiện trong MV mới kết hợp cùng Bùi Anh Tuấn.

Lê Dương Bảo Lâm: Phát cơm từ thiện, dàn cảnh bị đánh?

Vào tháng 6/2019, đoạn clip Lê Dương Bảo Lâm và vợ bị hành hung khi đang phát cơm từ thiện ở trước cổng bệnh viện Ung bướu TP.HCM bất ngờ được lan truyền và gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, hai người đàn ông lạ đeo khẩu trang đến gây sự, hành hung và ném cơm của vợ chồng nam diễn viên. Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm không có động thái phản ứng, đánh trả, mà chỉ né tránh, rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, phản ứng của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm ở hiện trường cũng như từ hai người đàn ông đeo khẩu trang, cư dân mạng nghi ngờ nam diễn viên dàn dựng để gây sự chú ý. Một người lái xe ôm trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ với báo giới, anh là người trực tiếp chứng kiến vụ việc: "Khi thấy cảnh đánh nhau, chúng tôi đã chạy đến can ngăn nhưng họ xua ra và nói rằng đang quay phim".

Lê Dương Bảo Lâm bị hành hung khi phát cơm từ thiện.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, vụ việc xảy ra do cạnh tranh, sợ mất khách từ các quán cơm ở khu vực bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều quán cơm bức xúc trao đổi với báo chí cho rằng, trước nay có rất nhiều đoàn phát cơm từ thiện ở khu vực này nhưng chưa từng xảy ra trường hợp tương tự.

Sau cùng câu chuyện vẫn không thể đúng sai rạch ròi nhưng Lê Dương Bảo Lâm vẫn bị chỉ trích nặng nề khi một mực cho rằng, đến chuyện thiện nguyện cũng có thể đem ra để câu view, gây sự chú ý.

Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích khi clip bị đánh lúc phát cơm từ thiện được cho là dàn dựng để gây chú ý.

Cát Phượng "giật dây" chuyện tình cảm tay ba với Kiều Minh Tuấn - An Nguy

Thời điểm bộ phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng vai chính chuẩn bị ra rạp thì mạng xã hội bắt đầu râm ran tin đồn nam diễn viên và Cát Phượng trục trặc tình cảm. Trong khi đó, Cát Phượng lại liên tục than vãn bằng những dòng status buồn bã, đau khổ trên trang cá nhân. Sau đó không lâu, Kiều Minh Tuấn - An Nguy gây sốc khi thừa nhận nảy sinh tình cảm trong quá trình tham gia phim. Giữa làn sóng bức xúc của người hâm mộ, Cát Phượng lại xem như không có chuyện gì, vẫn tình tứ xuất hiện, đi du lịch cùng Kiều Minh Tuấn.

Kiều Minh Tuấn thừa nhận có tình cảm với An Nguy. Tuy nhiên, Cát Phượng bị "tố" đứng sau câu chuyện tình tay 3 ồn ào để PR phim mới.

Bị chỉ trích nặng nề vì làm kẻ thứ 3, An Nguy bất ngờ lên tiếng tung ảnh chụp lại đoạn hội thoại của Cát Phượng với nội dung dùng chuyện tình cảm để PR cho "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" và kế hoạch sau đó là bộ phim cô đóng chính cùng chồng trẻ - Kiều Minh Tuấn.

Đến lúc này, khi bị chỉ trích là người đứng sau "giật dây" chuyện tình tay 3 để đánh bóng tên tuổi, Cát Phượng gần như "mất tích", không có phản hồi và bỏ lửng lời kết cho vụ việc ồn ào. Không chỉ Cát Phượng, cả An Nguy và Kiều Minh Tuấn đều khiến dư luận phẫn nộ. Ngoài ra bộ phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" đồng loạt bị khán giả tẩy chay khiến doanh thu thất bại thảm hại. Thậm chí, nhà sản xuất đâm đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy chia sẻ chuyện tình yêu phản cảm, làm ảnh hưởng đến phim.

Cát Phương lao đao, bị "ném đá" vì dàn xếp chiêu trò PR.

Phan Ngọc Luân: Tưởng tượng chuyện tình cảm đồng giới với Đàm Vĩnh Hưng

Trong một talkshow, Phan Ngọc Luân bất ngờ tiết lộ sốc về chuyện tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng, từng ngủ chung giường, đi quá giới hạn thầy trò trong thời gian tham gia chương trình "Giọng hát Việt". Thậm chí, nam ca sĩ còn cho rằng, mối quan hệ không đi xa vì Dương Triệu Vũ là người thứ 3 chen ngang.

Trở thành "nạn nhân" của học trò, Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, cho rằng học trò đã tự tưởng tượng chuyện tình cảm nhằm PR cho sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt. Cùng với đó, Mr. Đàm cũng chia sẻ đoạn tin nhắn của Phan Ngọc Luân: "Em xin phép đại ca làm drama chút xíu. Chỉ thầy trò mình biết thôi, người thường người ta không biết. Tại đại ca hot quá". Chính Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ trích học trò vì câu chuyện gây sốc không có thật để thu hút sự chú ý của công chúng. Ngoài ra, khán giả cũng vô cùng phẫn nộ, đòi tẩy chay Phan Ngọc Luân vì những chiêu rò rẻ tiền với chính người đã nâng đỡ mình.

Về phía Phan Ngọc Luân, sau ồn ào, anh chia sẻ: "Luân chỉ nghĩ là một chương trình tham gia có một chút drama (kịch) và chi tiết gây sốc thì sẽ nhiều người xem hơn thôi chứ Luân không lường trước được hậu quả như này".

Phan Ngọc Luân bị "ném đá" tơi tả vì dựng chuyện gây sốc.

Chuyện PR cho sản phẩm, đánh bóng tên tuổi có lẽ đã quá bình thường trong showbiz, nhưng tất cả đều phải có giới hạn để không vướng thị phi và sự phẫn nộ của dư luận.

