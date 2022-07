Sao "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa" qua đời vì ung thư

Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh điển và quen thuộc với khán giả Việt.

Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin diễn viên An Á Bình vừa qua đời do ung thư vòm họng, chỉ ít lâu trước khi bước sang sinh nhật 58 tuổi. Ông mất vào 28/6 nhưng đến 10/7, khi tro cốt của ông đã được an táng thì người thân mới thông báo cho truyền thông. Người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên.

Nam diễn viên An Á Bình.

Những vai diễn nổi tiếng nhất giúp ông được đông đảo khán giả Trung Quốc cũng như ở châu Á biết đến là vai Ngụy Đông Đình trong Vương triều Khang Hy, vai Mã Siêu trong Tam quốc diễn nghĩa (bản 1994) hay vai Đà Long trong bộ phim kinh điển Tây du ký 1986. Ông còn tham gia các phim như Dũng sĩ chi thành, Tinh trung Nhạc Phi, Binh lâm thôn hạ...

Mã Siêu của An Á Bình, một trong "Ngũ hổ tướng" của "Tam quốc diễn nghĩa" 1994 được đánh giá là sát với nguyên mẫu nhất.

An Á Bình trong "Tây du ký"

An Á Bình là một diễn viên gạo cội của Trung Quốc và nổi tiếng với các bộ phim chiến tranh. Ông sinh tháng 7 năm 1964, quê ở tỉnh Cam Túc, từng giành chức vô địch một nội dung trong cuộc thi Wushu toàn quốc. Từ đó An Á Bình được các đạo diễn để mắt tới, ông nhận lời mời đóng phim và bắt đầu gia nhập làng giải trí. Về sau ông thi đỗ vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, tiếp tục trau dồi diễn xuất và thường được tin tưởng giao cho các vai võ tướng, chiến sĩ.

