Sao nữ 18 tuổi xinh đẹp và gia thế nhất Đài Loan bị người đàn ông lạ mặt quấy rối tại sân bay

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 17:34 PM (GMT+7)

Không riêng người đẹp này mà Phạm Băng Băng hay nhiều sao hạng A khác cũng từng gặp tình huống tương tự.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên Âu Dương Na Na bị sàm sỡ, quấy rối tình dục tại sân bay khiến cư dân mạng bức xúc. Theo đó, vào ngày 1/2, Âu Dương Na Na và trợ lý xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Khi cô đang di chuyển đến quầy làm thủ tục thì có một người đàn ông trung niên túm tóc, tiếp cận cự ly gần và liên tục đòi hôn.

Gặp tình huống bất ngờ, Âu Dương Na Na vô cùng sợ hãi và lo lắng. Ngay sau đó, nhân viên an ninh đã nhanh chóng khống chế fan cuồng. Khi video ghi lại sự kiện bị lan truyền trên mạng, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lên tiếng: "Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa. Mọi người yên tâm, tôi vẫn an toàn", nữ diễn viên trấn an người hâm mộ.

Âu Dương Na Na sinh năm 2000 tại Đài Loan. Cô được báo chí Trung Quốc khen ngợi là "mỹ nhân 18 tuổi xinh đẹp và gia thế nhất xứ Đài". Cha Âu Dương Na Na - diễn viên Âu Dương Long - giờ là doanh nhân giàu có. Ông còn tham gia vào hoạt động chính trường ở Đài Loan. Mẹ cô là minh tinh một thời Đài Loan Phó Quyên. Cô ruột Na Na là ca sĩ nổi tiếng Âu Dương Phi Phi. Trong gia đình, các chị em của nữ nghệ sĩ 18 tuổi cũng theo đuổi nghệ thuật.

Việc các sao nữ bị quấy rối tình dục không còn là điều xa lạ. Đặc biệt là những sao nữ xinh đẹp, quyến rũ như Phạm Băng Băng, Dương Mịch... Phạm Băng Băng bị vây kín đến mức di chuyển rất khó khăn.

Cũng vì quá đông đúc, Phạm Băng Băng đã bị một người đàn ông lạ mặt đụng chạm chỗ nhạy cảm.

Năm 2008, khi tham dự một sự kiện liên hoan phim, Phạm Băng Băng đã bị một người đàn ông chạm vào vòng 3 ngay trước ống kính giới truyền thông.

Một lần khác, cô cũng bị đụng chạm khiến người hâm mộ bức xúc.

Dương Mịch bất ngờ và không kịp trở tay khi bị một fan nam cuồng nhiệt chạy từ dưới lên ôm chặt ngay trong khi sự kiện đang diễn ra.

Nữ ca sĩ Chung Gia Nghi bị một fan cuồng lao lên ôm chầm, hôn hít khắp mặt, sau đó cô còn bị fan này giật váy, để lộ nội y trước bao ống kính máy quay.

