Sao nam quê Hải Dương nói gì khi vợ "treo thưởng" 20 triệu đồng để làm điều bất ngờ

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 17:01 PM (GMT+7)

Nam diễn viên gốc lên tiếng để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với việc Thảo Vy (bà xã diễn viên hài Mạc Văn Khoa) đăng tải hình ảnh của một thanh niên và treo thưởng 20 triệu đồng nhờ mọi người truy tìm danh tính. Lý do là vì tài khoản này có bình luận khiếm nhã với con gái đầu lòng của cô. Theo đó, người này đã dùng những lời lẽ không hay để nói về con gái diễn viên hài cũng như chê bai nhan sắc Thảo Vy. Điều này khiến bà xã Mạc Văn Khoa vô cùng bức xúc và đưa ra quyết định. Cô viết: “Ai tìm được, em thưởng nóng 20 triệu ạ”, cùng với đó là ảnh chụp bình luận kém duyên của tài khoản kia.

Ngay sau chia sẻ của mình, Thảo Vy nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một số ủng hộ hành động của vợ diễn viên hài, nhưng số khác lại nhận xét hành động của cô là quá lố, làm ảnh hưởng đến ông xã là người của công chúng. Nhiều dân mạng còn cho rằng nghệ sĩ giờ đây như giang hồ khi treo thưởng, đòi tìm đến tận nhà những kẻ bất đồng ý kiến với mình. Trước hành động của Thảo Vy, tài khoản chê bai con gái cô tiếp tục lên tiếng thách thức cô và ông xã cứ việc tìm đến, kẻ này sẵn sàng tiếp đón.

Trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa, Mạc Văn Khoa đã lên tiếng và cho biết đã nhắn tin thẳng với tài khoản đó. Đồng thời, nam diễn viên gốc Hải Dương khẳng định: “Mình hiền và hơi nhút nhát nên không làm giang hồ được đâu. Mình chỉ làm Bố được thôi”. Bên cạnh đó, anh cũng nhắc đối phương hỏi bố của mình nếu ở trong trường hợp con cái bị người khác nói như vậy thì sẽ xử lý thế nào. Cụ thể, Mạc Văn Khoa viết: “Mình cũng muốn hỏi bố bạn xem nếu con mình bị nói như vậy thì bố bạn sẽ như thế nào? Nếu bố bạn nói: “Kệ đi cháu, cho chúng chửi chán thì thôi, bác thấy bình thường...”, thì mình sẽ xin lỗi cả nhà bạn. Còn không, bạn tự bấm nút chặn giúp mình cái nha. Mình đi cho con bú đây”.

Cộng đồng mạng đồng tình và dành lời khen ngợi cho bình luận văn minh, lịch sự nhưng không kém phần thâm thúy của Mạc Văn Khoa. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên án việc người ngoài đi so sánh hay dùng từ kém duyên chê bai ngoại hình một em bé mới 5 tháng tuổi là điều không thể chấp nhận được.

Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đón con gái đầu lòng vào tháng 12.2020. Bé Linh Đan (tên gọi thân mật là Minnie) được ví là bản sao của Mạc Văn Khoa vì sở hữu nhiều nét giống bố. Vợ chồng nam diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen vì nét mặt hài hước, dí dỏm của công chúa nhỏ nhà mình.

Trước đó, trong một chương trình truyền hình, Mạc Văn Khoa chia sẻ bản thân không chối bỏ và lấy làm tự hào về gương mặt “xấu lạ” của mình. Nam diễn viên gốc Hải Dương cho biết anh thấy may mắn khi bản thân được sở hữu vẻ “xấu” này: “Không hiểu sao tôi lại khá may mắn. Tôi thừa nhận mình rất xấu nhưng cái xấu đó lại là may mắn của tôi. Tôi mà đẹp thì giờ này chưa chắc đã được ở vị trí này. Tất nhiên, chẳng ai tự hào vì mình xấu nhưng tôi tự thấy hài lòng về nhan sắc của mình. Vì thế nên không có chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi sẽ giữ nhan sắc này đến trọn đời, không dao kéo, sửa bất cứ thứ gì”.

