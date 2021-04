Khi chia sẻ hình ảnh con lên mạng, anh có gặp phải những bình luận tiêu cực?

Có nhiều người nói “Đừng chụp con nhiều quá, đăng lên nhiều quá, mất duyên”. Thậm chí có người nói “Sao đưa hình con lên câu like?”. Mình up hình con mình mà họ nói mình câu like, không hiểu sao họ lại nghĩ thế. Mỗi người một quan niệm, một cách nuôi con, bản thân ông bố bà mẹ là người biết con cần gì. Thực sự bây giờ tôi cũng muốn có những hình ảnh ngày bé của mình. Bố mẹ không có điều kiện để lưu giữ những khoảnh khắc đó, giờ mình có khả năng, tại sao mình không làm, sau này con coi lại sẽ là ký ức. Nhiều khi mình up còn để cho mọi người yêu quý, họ hàng xa biết được con mình đang như thế nào.

Sự thay đổi của anh từ khi có con ra sao?

Lúc đầu cũng giống như mới về làm dâu thôi, đủ thứ xảy ra. Trước giờ mình chỉ bế cháu, giờ mới được bế con. Nhiều lúc vừa bế vừa sợ vì mình không tự tin. Mình học từng ngày về việc thay tã, pha sữa, đút sữa cho con… Đến giờ tốc độ thay tã cũng ngang ngửa vợ rồi. Nhiều khi đưa con đi tiêm phòng, vợ bế con không nín mà mình bế là con nín.

Vợ chồng anh có chịu áp lực kinh tế khi có con?

Sau khi hai vợ chồng có con, kinh tế cũng là điều gây áp lực. Thời gian vừa qua, vì ảnh hưởng của dịch nên các hoạt động nghệ thuật cũng không nhiều. Khi dịch ổn định lại thì con mới sinh. Cũng may mắn, Khoa kinh doanh nên nguồn thu nhập cũng tạm ổn. Tiền không phải nhiều lắm nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Mình nói thật không giàu có đâu nhưng ngày xưa bố mẹ khổ rồi, giờ cố gắng sao cho con đầy đủ chút xíu.