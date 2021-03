Mạc Văn Khoa “rủ” con gái đi bán bún đậu mắm tôm khiến dân mạng “hết hồn”

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 14:59 PM (GMT+7)

Lời tâm sự chân thành của diễn viên hài với con gái khiến dân mạng ngã ngửa.

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã chia sẻ đoạn clip quay cảnh diễn viên hài gốc Hải Dương đang trò chuyện cùng con gái hơn 3 tháng tuổi Minnie. Danh hài âu yếm đặt bé trên đùi, sau đó bắt đầu trò chuyện. Ngôi sao gốc Hải Dương liên tục hỏi con gái lớn lên thích làm nghề gì, bán bún đậu mắm tôm hay bán hột xoàn.

“Bún đậu nha, bưng bê bún đậu nha. Lớn lên bán bún đậu hay bán hột xoàn? Bán bún đậu mắm tôm nha”, anh nói. Trước phản ứng của con gái như tỏ vẻ đồng ý, Mạc Văn Khoa khẳng định: “Đúng rồi, lớn lên bán bún đậu mắm tôm nha, thơm lắm”.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, là một trong những diễn viên hài nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay. Sau khi bước ra từ chương trình “Cười xuyên Việt 2015”, đến nay Mạc Văn Khoa đã đạt được nhiều thành công và nhận được tình cảm của đông đảo khán giả. Từ hai bàn tay trắng, nam nghệ sĩ đã tậu được cho mình căn hộ riêng ở TP.HCM và kinh doanh chuỗi cửa hàng bún đậu mắm tôm khá thành công.

Nam diễn viên gốc Hải Dương từng chia sẻ: “Tôi thu về 300 triệu đồng mỗi tháng từ tất cả các chi nhánh bún đậu nhưng trong nghề có lẽ không phải là điều gì to tát nếu đem ra so sánh. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện thù lao, mà điều quan trọng là tôi được khán giả yêu mến, và vai diễn của mình được họ ghi nhớ”.

Tháng 12/2020, Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe đã chính thức đón thêm thành viên mới là bé Minnie (Mạc Linh Đan). Mạc Văn Khoa tiết lộ, sau khi con gái cứng cáp hơn, anh và bà xã sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng để chia sẻ niềm vui với bạn bè.

Mới đây trong một chương trình truyền hình, Mạc Văn Khoa tiết lộ bản thân hạnh phúc vì có lợi thế chẳng giống ai, đó chính là gương mặt “xấu lạ”. Theo đó, Mạc Văn Khoa cho biết anh thấy may mắn khi bản thân được sở hữu vẻ “xấu” này: “Không hiểu sao tôi lại khá may mắn. Tôi thừa nhận mình rất xấu nhưng cái xấu đó lại là may mắn của tôi. Tôi mà đẹp thì giờ này chưa chắc đã được ở vị trí này. Tất nhiên, chẳng ai tự hào vì mình xấu nhưng tôi tự thấy hài lòng về nhan sắc của mình. Vì thế nên không có chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi sẽ giữ nhan sắc này đến trọn đời, không dao kéo, sửa bất cứ thứ gì”.

Nguồn: http://danviet.vn/mac-van-khoa-ru-con-gai-di-ban-bun-dau-mam-tom-khien-dan-mang-het-hon-50202124...Nguồn: http://danviet.vn/mac-van-khoa-ru-con-gai-di-ban-bun-dau-mam-tom-khien-dan-mang-het-hon-502021243145757786.htm