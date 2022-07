Sao nam giàu có vẫn để mẹ bán cá, bán đồng nát ngoài chợ: Sự thật ra sao?

Thứ Bảy, ngày 09/07/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mẹ sao nam nổi tiếng vẫn đi thu gom phế liệu thế này.

Lý Phi là một nam diễn viên nổi tiếng, với nền tảng chuyên môn tốt khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Nam Kinh chuyên ngành diễn xuất. Lý Phi được đánh giá cao qua các vai diễn trong In the name of netizens, Mirror weekly, Sweeping the black storm, Special forces fire phoenix, …

Lý Phi được đánh giá là diễn viên có thực lực của Cbiz

Mặc dù là nam diễn viên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và có một sống cuộc sống không lo nghĩ khiến nhiều người phải ghen tỵ, song mẹ của Lý Phi vẫn ngày ngày phải ra chợ bán cá, thỉnh thoảng còn đi thu gom những chai nhựa hay những tấm bìa bỏ đi. Hình ảnh mẹ của Lý Phi giản dị, ngồi cạo vảy cá bên đường vẫn thường xuyên được nhiều người qua đường bắt gặp.

Bên cạnh ánh hào quang sau màn ảnh, Lý Phi vẫn thường xuyên ra chợ phụ mẹ bán hàng. Trong bức ảnh được người qua đường chụp lại cho thấy, nam diễn viên ăn mặc giản dị, trên tay cầm chiếc loa nhỏ chào hàng và dọn đồ giúp mẹ. Hành động này của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và gây được ấn tượng tốt trong lòng công chúng.

Khi có thời gian rảnh, Lý Phi vẫn thường xuyên giúp mẹ bán cá.

Mới dây, trên trang cá nhân Lý Phi đã chia sẻ đoạn video giúp mẹ thu gom và vận chuyển phế liệu khiến nhiều người ngạc nhiên. Trong lúc làm việc, nam diễn viên cũng không quên khuyên mẹ của mình sau này không nhặt phế liệu nữa. Mẹ của anh cũng hứa sẽ đem bán hết đống phế liệu thu gom được ở trong nhà và tương lai sẽ không làm việc này nữa.

Lý Phi giúp mẹ thu gom phế liệu.

Tuy là mẹ của người nổi tiếng, song mẹ của Lý Phi luôn ăn mặc giản dị và vẫn luôn cố gắng làm việc để không dựa dẫm vào con cái. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu quý dành cho bà bởi sự chăm chỉ, lương thiện, cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ về cách bà dạy dỗ Lý Phi trở thành người con hiếu thảo.

Lý Phi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tất cả chi tiêu trong nhà lẫn tiền học phí của nam diễn viên đều là tiền của mẹ anh đi bán cá ngoài chợ. Dù hiện tại Lý Phi đã là một diễn viên nổi tiếng, kiếm được rất nhiều tiền nhưng mẹ của anh vẫn ngày ngày ra chợ bán cá và thu gom đồng nát, điều đó khiến nhiều người xót xa.

Mẹ Lý Phi muốn kiếm tiền đến năm 80 tuổi để không làm phiền đến con cái

Ban đầu, Lý Phi đã có những hành động quyết liệt để phản đối mẹ đi bán cá ngoài chợ sau khi cuộc sống được cải thiện, song nam diễn viên vẫn không thay đổi được quyết định của bà. Mẹ của Lý Phi chia sẻ, bà muốn làm việc đến năm 80 tuổi và kiếm được 1 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng) cho con trai.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/sao-nam-giau-co-van-de-me-ban-ca-ban-dong-nat-ngoai-cho-su-that-ra-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/sao-nam-giau-co-van-de-me-ban-ca-ban-dong-nat-ngoai-cho-su-that-ra-sao-c47a7022.html