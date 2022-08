Quang Đại làm điều bất ngờ tại Thái Lan khiến nhiều người kiêng nể

Quang Đại cho biết, có rất nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng khi mọi thứ đã thành công, anh cảm thấy tự hào và biết ơn vì những trải nghiệm này.

Nhắc đến Trần Quang Đại, người ta nhớ ngay đến hình ảnh một chàng trai đa năng, gắn liền với rất nhiều vai trò. Xuất phát điểm của Quang Đại là một người mẫu, trình diễn trên các sàn diễn runway lớn nhỏ. Sau đó, anh gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng trong vai trò travel blogger với những chuyến đi trải nghiệm, khám phá đầy thú vị.

Chưa dừng lại ở đó, Quang Đại tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Anh luôn ấp ủ nhiều ý tưởng mới cho công việc, cuộc sống của mình. Dẫu vậy, suy nghĩ “thử một thứ chưa từng làm” vẫn luôn là điều thôi thúc anh từ bên trong.

Người mẫu Quang Đại

Tháng 09/2021, Quang Đại từng khiến công chúng bất ngờ khi mở bán 11 bức tranh vẽ bằng màu acrylic, trên vải canvas khổ 30x60 để quyên góp cho Quỹ Hạt Vừng mua máy thở cho các bệnh nhân Covid-19. Chính vào lúc này, Quang Đại mới chia sẻ về việc tìm thấy niềm vui, cảm hứng sáng tạo ở một lĩnh vực hoàn toàn mới - hội họa.

Thời gian gần đây, Quang Đại chính thức bước vào cuộc thử nghiệm đầy nghiêm túc với hội họa thông qua triển lãm cá nhân mang tên How are you these days? (tạm dịch: Dạo này bạn thế nào?). Chuỗi dự án này của Quang Đại đã ra mắt ở cả TP.HCM và Hà Nội. Đến nay, Quang Đại lại tiếp tục mang lời hỏi thăm của mình đến với xứ sở Chùa Vàng - Thái Lan, góp mặt trong không gian nghệ thuật và văn hóa của bảo tàng MOCA nước bạn.

Quang Đại gây bất ngờ khi mở triển lãm cá nhân “How are you these days?” tại Bangkok

Chia sẻ về ý nghĩa xoay quanh việc đặt tên triển lãm How are you these days?, Quang Đại cho hay: “Tôi muốn mang đến một buổi tâm tình, trò chuyện và thăm hỏi khán giả bằng tranh vẽ”. Các bức tranh của Quang Đại phần lớn ghi lại hành trình trưởng thành của chính tác giả và một vài người bạn thân xung quanh.

Đỏ và xanh là 2 gam màu chủ đạo trong tranh vẽ của Quang Đại với ý nghĩa rất đặc biệt. Xanh - trong hy vọng vẫn có sự cô đơn. Đỏ - trong nhiệt huyết vẫn nhuốm màu chết chóc. Đây là 2 gam màu một yêu thích - một ghét bỏ của chính tác giả, cũng là hai gam màu tương phản nhưng rất đỗi hòa hợp, vừa đủ để tạo thành một mảng sáng tối đan xen.

Thông qua những ẩn dụ nghệ thuật đó, Quang Đại muốn gửi đến công chúng thông điệp rằng: Cuộc sống của chúng ta luôn có hai mặt: tích cực/tiêu cực, tối/sáng, ghét/yêu, buồn/vui… Cách chúng ta đón nhận điều đó như thế nào mới thực sự quan trọng. Và chính thái độ ấy sẽ quyết định số phận của mỗi người.

Anh đã phải chuẩn bị suốt 2 năm để có thể ra mắt những bức tranh của mình tại Thái Lan

Để những bức tranh của How are you these days? có thể đến với bảo tàng Nghệ thuật Đương đại của Bangkok, Thái Lan là cả một hành trình làm việc đầy nỗ lực của Quang Đại trong suốt 2 năm. Do ảnh hưởng dịch bệnh, mọi trao đổi đều phải thực hiện trực tuyến. Quang Đại cho biết, có rất nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng cho đến hiện tại, khi mọi thứ đã thành công, anh cảm thấy tự hào và biết ơn vì những trải nghiệm này.

“Đại rất hạnh phúc và biết ơn khi mình là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có triển lãm tại MOCA Bangkok. Đây là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với mình. Và càng hạnh phúc hơn khi mình được chào đón những người bạn quốc tế đến thăm triển lãm và chia sẻ cảm xúc của họ. Nếu bạn đang ở Bangkok, hy vọng bạn sẽ dành chút thời gian quý giá của mình để ghé thăm triển lãm và tự hỏi bản thân mình How are you these days? nhé” - Quang Đại chia sẻ.

