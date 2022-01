"Ông trùm" bị CEO Đại Nam gửi đơn tố giác: Động thái mới khiến cả showbiz giật mình

Thứ Năm, ngày 20/01/2022 11:24 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chia sẻ mới của ông Đỗ Văn Bửu Điền (Color Man) sau khi bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trong và ngoài nước.

Những ngày qua, Color Man (tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền) - CEO của Điền Quân trở thành cái tên thu hút sự chú ý của dư luận khi bị bà Phương Hằng gửi đơn tố cáo. Cụ thể ngày 4/1/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ việc giải ngân số tiền từ ông Đỗ Văn Bửu Điền.

Bà Phương Hằng gửi đơn tố cáo Color Man lên Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Trong đơn bà Hằng còn cung cấp 1 số tài liệu liên quan cho cơ quan CSĐT Bộ Công an. Trước đó, trong những buổi livestream trên Facebook, nữ CEO nhiều lần nhắc đến tên Color Man, đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh toàn bộ vụ việc liên quan đến công ty này hoạt động từ thiện hay đề cập đến Điền Quân tiếp tay cho lừa đảo, điển hình là chương trình có sự tham gia của các thành viên của Tịnh thất bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ). Ngoài ra bà Phương Hằng còn nhắc đến chuyện đời tư hay những phát ngôn nhạy cảm của ông Color Man.

Trước sự chú ý của dư luận đến sáng 20/1, Color Man đã đăng tải hình ảnh chính mình kèm lời tâm sự đầy triết lý về cuộc sống trên trang cá nhân. Lấy dẫn chứng về câu chuyện của một vị tỷ phú người Nhật, Color Man bàn về việc tôn trọng người khác dù trong hoàn cảnh nào: "Tôn trọng người khác là một loại dũng khí, cũng là một sự khôn ngoan".

Color Man chia sẻ bức ảnh chính mình cùng dòng trạng thái triết lý trên trang cá nhân

Ông đúc kết rằng: "Bất kể yêu mến hay chán ghét, mọi người vẫn cần phải dành cho nhau đủ sự tôn trọng. Mỗi người đều có thể diện và tôn nghiêm của riêng mình. Đừng chọc vào điểm yếu của người khác hay nói xấu sau lưng người ta.

Đến những doanh nhân thành công nhất cũng luôn tôn trọng từng đối thủ của mình. Vì tôn trọng không chỉ là một loại dũng khí, càng là một loại trí tuệ. Mong bạn hãy đối đãi với mỗi một người bên cạnh bằng chính chân ngã thiện lương của mình, có vậy người khác cũng sẽ tôn trọng bạn hơn. Bởi tôn trọng người khác, kỳ thực đó cũng là tôn trọng bản thân mình!"

Bên dưới bài viết của Color Man, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi bài học sâu sắc mà "ông trùm" Điền Quân chia sẻ: "Bài viết quá ý nghĩa và nhân văn", "Bài học nhẹ nhàng nhưng thấm", "Hay quá em ạ", "Thâm thúy quá chú ạ"... Bên cạnh những lời động viên, có nhiều người cũng để lại bình luận nhắc đến tin đồn xoay quanh Color Man trong thời gian qua như ồn ào về vụ việc "Thách thức danh hài" và Thiền am bên bờ vũ trụ hay việc bà Phương Hằng liên tục nhắc tên ông.

Color Man là "ông trùm" của công ty Điền Quân

Color Man là một trong những gương mặt đình đám của showbiz Việt. Ông là chủ của công ty Điền Quân - một trong những cái tên nổi bật về truyền thông giải trí đã sản xuất nhiều chương trình nổi tiếng như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Hát mãi ước mơ",... Color Man có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Đại Nghĩa, Trường Giang, Trấn Thành...

Nguồn: http://danviet.vn/ong-trum-bi-ceo-dai-nam-gui-don-to-giac-dong-thai-moi-khien-ca-showbiz-giat-mi...Nguồn: http://danviet.vn/ong-trum-bi-ceo-dai-nam-gui-don-to-giac-dong-thai-moi-khien-ca-showbiz-giat-minh-50202220111256331.htm