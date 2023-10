Nữ diễn viên Harry Potter có khối tài sản 85 triệu đô trở lại đại học ở tuổi 33

Trước đó, Watson từng theo học chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Oxford (Anh) trong năm học 2011-2012. Đây là chương trình cô theo đuổi trong thời gian đăng ký học tại Đại học Brown (Mỹ) để tập trung vào vai Hermione Granger trong bộ truyện Harry Potter.

Emma Watson trong buổi lễ chào đón tân sinh viên của Đại học Oxford.

Nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Brown năm 2014. Cô mất 5 năm để hoàn thành chương trình học tại đây thay vì 4 năm như các bạn cùng khóa vì phải phân chia thời gian cho công việc. Tuy nhiên, Watson chưa bao giờ có ý định bỏ học. Cô thậm chí còn từ chối nhiều lời mời để dành thời gian cho việc học.

Emma Watson chia sẻ trong một bài phỏng vấn cách đây 7 năm: “Tôi biết nhiều người đọc một quyển sách mỗi ngày. Mục tiêu của tôi là đọc một quyển sách mỗi tuần và mỗi tháng, tôi sẽ đọc một quyển trong bộ sưu tập sách của tôi.

Tôi tự đọc và tự học rất nhiều. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc dành hẳn một năm để học về giới tính. Thế rồi, tôi nhận ra rằng mình cũng đã học được nhiều thứ chỉ bằng việc trò chuyện với những người xung quanh và đọc sách. Tôi muốn mình sẽ tiếp tục đi theo con đường này”.

Emma Watson được biết đến là một nghệ sĩ ham học.

Hiện tại, nữ diễn viên 33 tuổi sẽ tham dự chương trình thạc sĩ về "Sáng tạo trong việc viết". Emma Watson vẫn sẽ phải trực tiếp có mặt trên giảng đường trong một số buổi học bắt buộc. Ban quản lý của khoa viết sáng tạo đã tiếp nhận mong muốn của Emma Watson để cô có thể đưa theo một nhóm nhân viên an ninh mỗi khi học trực tiếp trên giảng đường.

Năm 2016, ngôi sao Beauty and the Beast trở thành nghiên cứu sinh không chính thức tại Lady Margaret Hall của Đại học Oxford. Trong ba năm, cô thường xuyên được mời tham gia các cuộc tranh luận và diễn thuyết của trường.

Trở thành ngôi sao điện ảnh từ khi còn rất nhỏ nhờ vai diễn Hermione trong loạt phim Harry Potter đình đám, Emma Watson có sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Ngay cả khi trưởng thành, người đẹp sinh năm 1990 luôn chứng tỏ cô là một diễn viên thực lực, không chỉ nổi lên nhờ vận may

Nữ diễn sinh năm 1990 là thần tượng của nhiều người

Emma Watson tạo ra dấu ấn với nhiều bộ phim như: The Perks of Being a Wallflower, The Circle, Beauty and the Beast, Little Women… Ngoài diễn xuất, Emma Watson còn có một khối tài sản đáng kể. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên có khối tài sản vào khoảng 85 triệu USD. Kể từ khi kết thúc vai diễn trong loạt phim Harry Potter, Emma Watson không đóng nhiều phim. Mỗi năm, cô thường chỉ tham gia từ 1 đến 2 phim.

Suốt từ năm 2019 đến nay, cô không đóng phim nào. Tháng 5/2023, diễn viên Harry Potter nói về lý do không đóng phim suốt thời gian dài: "Thật lòng mà nói, tôi không hạnh phúc.

Tôi cảm thấy như bị nhốt trong lồng. Điều khó khăn nhất là đi quảng cáo những nội dung mình không thể kiểm soát. Thật khó để là người đại diện và phát ngôn cho một sản phẩm mà tôi không được tham gia quá trình sản xuất".

Việc đi học thạc sĩ của Emma Watson tạo ra nhiều sự chú ý.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, Emma Watson còn được ngưỡng mộ nhờ học vấn cao, đời tư sạch scandal. Emma Watson thường xuyên tham gia hoạt động như nâng cao nhận thức về quyền lợi phụ nữ và các vấn đề xã hội khác. Cô cũng đã là đại sứ toàn cầu của Liên hợp quốc về phụ nữ từ năm 2014 đến 2021.

