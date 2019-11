3 nguyên tắc làm đẹp của "bông hồng nước Anh" Emma Waston

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 09:09 AM (GMT+7)

Emma Waston yêu nét đẹp tự nhiên của mình cho dù một số người cảm thấy xấu hổ và muốn tẩy trắng hoàn toàn.

Emma Waston nhận được nhiều sự quan tâm sau vai diễn trong bộ phim "Harry Potter".

Kể cả những người không phải fan của bộ phim "Harry Potter" cũng đều xiêu lòng trước hình ảnh cô phù thủy nhỏ Hermione xinh xắn. Bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 9, 10 tuổi đến khi trưởng thành, Emma Waston không chỉ được công nhận ở tài năng mà cô còn chinh phục công chúng bởi ngoại hình xinh đẹp. Bởi vậy nhiều người mới ưu ái gọi cô là "bông hồng nước Anh". Mới đây, nữ diễn viên đã trở lại xuất sắc với diện mạo xinh đẹp, cuốn hút trên bìa tạp chí Vogue phiên bản Anh. Đặc biệt là sau khoảng thời gian cô bị chê bai vì mặt đầy nếp nhăn, da khô nứt nẻ khi chưa tròn 30.

Tạo hình nhân vật Hermione của Emma Waston.

Emma Waston trên bìa tạp chí Vogue phiên bản Anh.

Yêu vết tàn nhang trời sinh

Tàn nhang là những đốm nâu xuất hiện trên da. Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, những vết tàn nhang này sẽ càng hiện rõ hơn. Chúng thường tập trung thành từng khu, phần lớn ở má, mũi, cánh tay và vai trên. Emma Waston là một trong số những người ngôi sao Hollywood có nhiều tàn nhang trên gương mặt. Nhưng thay vì xấu hổ hay cố tình che đi, nữ diễn viên lại yêu vẻ đẹp tự nhiên này.

Cô yêu nét tự nhiên đầy tan nhang của gương mặt mình.

Thậm chí khi quay bộ phim "Beauty and the beast", Emma Waston còn yêu cầu nhân vân trang điểm giữ nguyên đốm tàn nhang của mình. Cô từng chia sẻ, kể cả khi về già, cô vẫn muốn được nhìn thấy tàn nhang trên gương mặt mình. Trước kia, tàn nhang vẫn bị xem là khuyết điểm, nhưng thực tế cho thấy nhiều người dần chất nhận nó như nét riêng độc đáo. Thậm chí, xu hướng make up tạo tàn nhang giả ngày càng được ưa chuộng.

Dễ thấy những vết tàn nhang vẫn xuất hiện trên gương mặt của nàng Belle trong phim.

Thay vì trang điểm hãy chăm sóc da kỹ càng

Với Emma Waston, trang điểm không phải là giải pháp tốt nhất để trở nên xinh đẹp hơn. Quan trọng là bạn cần chăm sóc tốt cho da của mình, khi đó bạn sẽ không cần dùng nhiều kem nền hay che khuyết điểm. Nữ diễn viên chia sẻ, tình trạng da của cô vô cùng tồi tệ trong khoảng thời gian dậy thì. Sau đó, người đẹp bỏ nhiều thời gian để skin care nhằm cải thiện làn da.

Thay vì make up để che khuyết điểm, Emma Waston chọn chăm sóc da tốt hơn.

Emma Waston rất chú trọng đến việc làm sạch da, rửa mặt và tẩy trang, dưỡng ẩm kể cả khi lịch làm việc kết thúc muộn. Mỗi tuần, nữ diễn viên đều tẩy da chết để giúp tái tạo tế bào mới, kích thích sản sinh collagen. Đặc biệt, Emma Waston không bỏ nhiều tiền vào việc mua mặt nạ. Nghe có vẻ khó tin nhưng, người đẹp không mấy khi dùng mặt nạ trong chu trình chăm sóc da của mình.

Emma Waston cũng từng trải qua khủng hoảng làn da tuổi dậy thì.

Cô cũng tối giản việc trang điểm của mình và hạn chế make up, để mặc mộc khi không có sự kiện. Không chỉ ra mặt, da cơ thể cũng dược Emma Waston lưu tâm chăm sóc. Mỗi khi tắm, nữ diễn viên còn sử dụng tinh dầu và muối để thư giãn và làm sạch da.

Linh hoạt trong ăn uống nhưng nghiêm khắc khi luyện tập

Emma Waston lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, ít chất béo, không quá nhiều đường hay muối và tránh xa đồ ăn vặt. Tuy nhiên cô cũng thích ăn chocolate, mì ống hay các loại bánh. Mặc dù vậy nữ diễn viên vẫn cố gắng cân bằng thực đơn của mình bằng cách bổ sung protein để hỗ trợ luyện tập, ăn nhiều rau, trái cây tươi và salad.

Emma Waston ăn uống lành mạnh để giữ dáng.

Để giữ gìn vóc dáng thon gọn, Emma Waston tập thể dục thường xuyên. Duy trì việc tập gym đều đặn trong 90 phút mỗi ngày. Không nhất thiết phải nhốt mình trong phòng gym, Emma Waston còn tích cực chạy bền hay đi bộ vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp vào dáng nhanh hơn.

Vóc dáng mình hạc xương mai của Emma Waston.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/3-nguyen-tac-lam-dep-cua-bong-hong-nuoc-anh-emma-waston-1029663.htmlNguồn: http://danviet.vn/dep/3-nguyen-tac-lam-dep-cua-bong-hong-nuoc-anh-emma-waston-1029663.html