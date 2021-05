NS Giang Còi bệnh trở nặng sau khi phát hiện mắc ung thư

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 17:15 PM (GMT+7)

"Lão vào viện Bạch Mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá" - nghệ sĩ Trà My thông báo.

Đầu năm 2021, nghệ sĩ Giang Còi (Lê Hồng Giang) bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức nước ngàn năm cho VTV. Sau khi được thăm khám, ông được chẩn đoán mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3. Ban đầu ông nói bị khan tiếng, nghĩ là viêm họng, sau thời gian uống thuốc, xông họng không đỡ nên đi chiếu chụp, sinh thiết phát hiện ra bệnh. Từ sau khi phát hiện ung thư, nghệ sĩ Giang Còi vẫn giữ tinh thần lạc quan, luôn nở nụ cười tươi khi được mọi người tới thăm.

Hình ảnh nghệ sĩ Trà My tới thăm nghệ sĩ Giang Còi trong trưa ngày 5/5

Mới đây, nghệ sĩ Trà My là một người em thân thiết trong nghề đã chia sẻ tình hình sức khỏe mới nhất của nghệ sĩ Giang Còi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng loạt ảnh bên cạnh nghệ sĩ Giang Còi trong phòng bệnh cùng lời thông báo: “Chuyện về lão Giang Còi! Lão vào viện Bạch Mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị”.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, trước đó từ khi hay tin bị ung thư, nghệ sĩ Giang Còi chỉ điều trị tại nhà bằng thuốc, không tới bệnh viện hóa trị hay trị xạ. 3 ngày trước, bệnh trở nặng khiến nghệ sĩ Giang Còi thổ tả ra máu, phải nhập viện, hiện đang nằm điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, chị nhận thấy tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi đã trở nặng nên lần này sẽ phải ở lại viện điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Chia sẻ về người anh thân thiết trong nghề, nữ nghệ sĩ Trà My tâm sự, chị biết dù trước mặt mọi người nghệ sĩ Giang Còi vẫn tươi cười nhưng bên trong ông ẩn giấu những nỗi đau chua chát mà bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh bệnh tật như vậy cũng đều sẽ thế. Hơn nữa, ông hiện tại còn phải lo cho hai người con còn đang tuổi ăn tuổi học, kể từ sau khi ly hôn người vợ thứ hai.

Hai nghệ sĩ thân thiết trong nghệ thuật và cuộc sống đời thường, coi nhau như anh em

Chị vẫn thường xuyên động viên người anh trong nghề bởi tinh thần là liều thuốc quý giá giúp khỏi bệnh tới 50%. Coi nghệ sĩ Giang Còi như một người thân, Trà My cho biết chị bằng mọi tình cảm, sức lực, mối quan hệ của mình đã và đang và tiếp tục xin giúp đỡ ủng hộ cho nghệ sĩ Giang Còi kinh phí để trị bệnh. Vì chị biết chi phí chữa trị rất tốn kém với một người cha đơn thân như Giang Còi. Từ trước Tết, ông đã bị khan tiếng không nói được. Từ ngày phát hiện bệnh, ông càng không có thù lao đi diễn, lại thêm dịch Covid khiến tình hình kinh tế thêm ảnh hưởng.

Trà My hiểu rằng bên ngoài Giang Còi thể hiện sự lạc quan vui vẻ nhưng bên trong, ông có những nỗi buồn đau xót

“Thực sự Trà My và NSND Quốc Anh cũng đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để dành tặng NS Lê Hồng Giang nhưng trong lúc này dịch bệnh đang căng thẳng và rất phức tạp nên đêm diễn chưa thể thực hiện được. Bên cạnh đó My cùng NSND Quốc Anh cũng đang làm hết khả năng với những gì có thể thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi, để hỗ trợ cho NS Giang Còi có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Trước khi làm việc này Trà My cũng đã cẩn thận xin ý kiến và đã được sự cho phép của NS Giang Còi. Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm động viên và gửi quà tặng NS Giang Còi đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh, đặc biệt lại trong thời điểm khó khăn, dịch Covid đang bùng phát trở lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều” – nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Những số tiền ủng hộ 10 triệu, 20 triệu đến từ cá nhân mạnh thường quân đã được nghệ sĩ Trà My trao tận tay cho nghệ sĩ đàn anh vào trưa ngày 5/5. “Lão rưng rưng cảm động và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và động viên lão trong lúc này” – chị nói về nghệ sĩ Giang Còi.

Nghệ sĩ Trà My trao tận tay cho nghệ sĩ Giang Còi số tiền mạnh thường quân gửi anh

Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi đã ổn định hơn. Ông gửi lời cám ơn sự quan tâm chu đáo của người em đồng nghiệp ngay dưới bài viết của nghệ sĩ Trà My: "Lại là Đinh Trà My. Khi xuất huyết đường tiêu hoá trên cao tốc Hải Phòng Hà Nội phải vài anh em lái xe khiêng mình lên xe, huyết áp tụt mất tiêu. Tỉnh dậy thấy mình nằm trong viện mà không biết viện nào. Lại là Đinh Trà My! Nửa ngày sau con gái đưa điện thoại: Ba ơi! Mẹ My này. Đầu dây bên kia la hét, gào thét lại như 'mẹ người ta' ấy, lại còn run run, khóc lóc. Trời ạ, em tôi, người đàn bà thép đã biết khóc. Cám ơn mọi người thật thật nhiều".

Đồng nghiệp, bạn bè, khán giả gửi tới nghệ sĩ Giang Còi những lời chúc sức khỏe, mong ông vượt qua cơn bạo bệnh. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, ca sĩ ủng hộ hết lòng với ý định sau khi tình hình dịch Covid ổn định sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật để góp kinh phí cho nghệ sĩ Giang Còi chữa bệnh.

