Những vụ tung clip nhạy cảm, chụp ảnh dung tục gây phẫn nộ năm 2019

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 08:34 AM (GMT+7)

Ồn ào Văn Mai Hương bị kẻ xấu đăng tải nhiều clip nhạy cảm tại nhà riêng hay bộ ảnh dung tục của Ngân 98 ở Vũng Tàu là 2 trong số nhiều vụ việc khiến dư luận phẫn nộ nhất năm 2019.

Làn sóng phẫn nộ về xâm hại quyền riêng tư từ vụ Văn Mai Hương

Sáng ngày 28/12, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt của Văn Mai Hương tại nhà riêng; trong đó có khá nhiều hình ảnh nhạy cảm của nữ ca sĩ khi thay đồ, thử quần áo, thậm chí khỏa thân. Không dừng lại ở đó, kẻ xấu đăng tải clip còn đe dọa việc sẽ tiếp tục tung thêm những đoạn video riêng tư khác của cô.

Ngay lập tức trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục đăng tải bài viết kêu gọi bảo vệ nữ ca sĩ, report link xấu, comment xấu và ngừng chia sẻ các clip nhạy cảm của Văn Mai Hương.

Đồng thời, hàng loạt nghệ sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc về vụ Văn Mai Hương và cho rằng cần có sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ nữ ca sĩ nói riêng và quyền riêng tư của mọi người nói chung.

Hiện tại, trong khi đại diện Văn Mai Hương cho biết nữ ca sĩ đang làm việc với cơ quan chức năng để tìm thủ phạm tung hình ảnh riêng tư thì cộng đồng người hâm mộ và các nghệ sĩ vẫn liên tục chia sẻ dòng hastag bảo vệ cô với nội dung: “Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn”.

Khỏa thân ở Mã Pì Lèng để kêu gọi bảo vệ môi trường

Đầu tháng 10, một hot Facebooker đã chia sẻ đoạn clip ghi lại một phần hành trình của nhóm phượt gồm 4 người đàn ông trong chuyến đi tới đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đáng nói là nhóm này không mặc quần áo và chỉ che bộ phận nhạy cảm bằng miếng vải; họ cho biết việc này nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem trực tiếp từ người dùng mạng xã hội cùng những ý kiến chỉ trích dữ dội. Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Cao Cường cho rằng, những hình ảnh khỏa thân của nhóm người này là quá phản cảm, không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc cho biết, do không thuộc thẩm quyền để xử phạt nên đơn vị chỉ tiến hành nhắc nhở nhóm người này, yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh, video đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Sau đó, nhóm hot Facebooker đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không xoa dịu được nhiều dân mạng.

Bộ ảnh hở bạo của Ngân 98 ở Vũng Tàu

Hồi cuối tháng 9, đôi bạn thân hotgirl Ngân 98 và Mon 2k trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh “mặc như không” giữa bối cảnh nên thơ của Vũng Tàu khiến người xem 'đỏ mặt'. Theo đó, hai cô nàng diện trang phục áo yếm kèm nội y, thực hiện bộ ảnh với những tư thế nhạy cảm, dung tục.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, một số người cho rằng 2 cô gái làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Vũng Tàu. Thậm chí, có ý kiến còn ví đây là bộ ảnh "Tuyệt tình cốc phiên bản 2019". Tuy nhiên, Ngân 98 phản hồi: "Vậy bây giờ mặc áo dài ra đó chụp thì Vũng Tàu cũng có sạch lên được hay không?".

Trước đó, Ngân 98 từng chia sẻ một đoạn clip hậu trường trong buổi chụp hình của mình và đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của khán giả. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe những đóng góp của người hâm mộ, Ngân 98 lên tiếng thách thức: “Khi nào mặc nội y đi shopping ngoài đường mới gọi là phản cảm, dung tục. Đằng này 2 đứa chỉ chụp ảnh sexy, nghệ thuật thôi mà lên án quá vậy?”.

Để ngực trần quay clip trên nóc phố cổ Hội An

Giữa tháng 9, mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip của một tài khoản có tên T.M.H với những hình ảnh khoe thân phản cảm trên nóc nhà trong khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Theo đó, cô gái bán nude thản nhiên ôm nón che vòng 1 diễn xuất trên nóc nhà phố cổ; clip sau khi tung lên mạng được chia sẻ chóng mặt, đồng thời cũng hứng vô vàn chỉ trích, lên án từ người xem.

Ngay sau đó, đại diện quán cà phê nơi cô gái trẻ quay clip bán khỏa thân đã gửi thư xin lỗi đến UBND TP Hội An, Trung tâm Văn hóa TP Hội An, Phòng Văn Hóa Thông tin TP Hội An và Ủy ban phường Minh An. Trong khi đó Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cũng có cuộc họp khẩn để xác minh, làm rõ nhiều yếu tố liên quan đến vụ việc này.

Khỏa thân chụp ảnh trong đầm sen

Hồi đầu tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh cô gái khỏa thân tạo dáng phản cảm trong đầm sen gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.

Cụ thể, theo những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy cô gái trong hình đang khỏa thân bên trong đầm sen và tạo những dáng vô cùng nhạy cảm như dùng tay che hai bầu ngực, hoặc quay hoàn toàn vòng 3 về phía ống kính người chụp.

Khi xuất hiện được 17 giờ trên facebook, những hình ảnh trên đã thu hút hơn 25 nghìn lượt thích, 47 nghìn lượt bình luận và 37 nghìn lượt chia sẻ. Trong đó đa phần ý kiến đều chỉ trích bộ ảnh phản cảm này. Ngay sau đó, đại diện của cô gái khỏa trên cho biết đã nhờ công an để làm sáng tỏ vụ việc; tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì mới.

Chụp ảnh cưới nude ở Đà Lạt

Đầu tháng 4, các trang mạng xã hội facebook xuất hiện loạt ảnh một cặp đôi chụp ảnh theo dạng nude trong khu rừng và khu vực hồ thuộc thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến dư luận bức xúc cho rằng đáng xấu hổ và vô ý thức. Chụp ảnh cho đôi nam nữ này là người của một studio ở Hà Nội.

Vụ việc gây tranh cãi trong dư luận đến mức Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng phải vào cuộc, yêu cầu những người có liên quan gỡ hết các hình ảnh được chia sẻ trên mạng và nhắc nhở họ lần sau không tái diễn việc chụp ảnh khỏa thân và phát tán trên mạng.

