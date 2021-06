Nhan sắc thật của Nhã Phương, Hà Hồ và dàn mỹ nhân qua camera thường gây ngỡ ngàng

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 13:55 PM (GMT+7)

Ảnh chụp không qua app của dàn mỹ nhân Việt khiến nhiều người sốc.

Trong bữa tiệc off đoàn phim Hướng dương ngược nắng ngày 28.4 vừa qua, nhan sắc thật của NSND Thu Hà - thủ vai bà Bạch Cúc trong phim khiến nhiều người bất ngờ. Trong ảnh biên kịch Thu Thủy chia sẻ, NSND Thu Hà trông vô cùng xinh đẹp, trẻ trung dù chất lượng chụp khá thấp do trời tối, nước ảnh có màu ánh tím lại không hề qua app chỉnh sửa.

So với ảnh nghệ sĩ tự đăng trên mạng, ảnh được "tag" của cô không hề khác biệt là bao. Ở tuổi ngoài 50, NSND Thu Hà vẫn trẻ trung, rạng rỡ bất chấp thời gian.

Trong loạt ảnh chụp bằng camera thường, không qua app chỉnh sửa, nhan sắc Hoa hậu H'Hen Niê vẫn vô cùng nổi bật, rạng rỡ. Cùng một góc chụp, cùng kiểu tạo dáng khi so với ảnh người đẹp tự đăng trên trang cá nhân không có nhiều khác biệt.

Mẫu Tây Dianka Zakhidova lộ nhan sắc thật qua loạt ảnh bị chụp lén khi tới sân vận động Thống Nhất cổ vũ cho bạn trai - thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận CLB TP.HCM gặp Viettel. Trong ảnh, chân dài 10X diện set đồ đen, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, góc chụp không được căn chỉnh nhưng bạn gái thủ thành quê Thanh Hóa trông nổi bật nhờ lợi thế ngoại hình. Trước đó, Dianka gây chú ý khi chính thức trở thành "gà mới" trong công ty đào tạo người mẫu của Vũ Khắc Tiệp.

Cách đây vài ngày, Hồ Ngọc Hà bất ngờ lọt vào ống kính của "team qua đường". Nhan sắc thật của bà mẹ ba con thu hút sự tò mò của cư dân mạng. Trong ảnh, nữ ca sĩ mặc váy suông dài màu xanh lá nhưng vẫn khoe được body quyến rũ.

Tuy nhiên, nếu "soi" kĩ, vòng 2 của Hà Hồ vẫn có chút nhô lên, không phẳng lì như trên những hình ảnh được cô đăng tải. Điều này được cho là bình thường bởi Hồ Ngọc Hà mang thai đôi, việc lại nhanh sẽ chậm hơn. Thêm nữa, góc quay cũng có thể là một lý do khiến vóc dáng của nữ ca sĩ chưa thực sự hoàn hảo.

Hari Won hào hứng trò chuyện với người hâm mộ khi tham gia một sự kiện ở Tp.HCM. Bà xã Trấn Thành được khen ngợi trông trẻ trung, tươi tắn trong loạt ảnh chụp vội bằng camera thường của "người qua đường". Ở tuổi 36, nhan sắc Hari Won vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, quyến rũ.

Trong hậu trường chụp ảnh, nhan sắc thật của Nhã Phương rộ rõ khi chưa qua chỉnh sửa. Bà xã Trường Giang được nhận xét trông thần thái, khí chất khi chụp hình thời trang dù góc chụp bằng camera thường khá tối. So với hình được đăng trên mạng, nhan sắc Nhã Phương không có nhiều khác biệt.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chứng minh được nhan sắc chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" qua loạt ảnh chụp bằng camera thường không khác ảnh chụp bằng app là bao. Ekip làm việc với nàng hậu cũng đăng tải khoảnh khắc chụp lén Đặng Thu Thảo và gửi lời khen ngợi: “Người chị xuất sắc hoàn thành job quảng cáo trước timeline mấy tiếng luôn nè”.

Khởi My bị fan chụp lén khi đi cổ vũ Thanh Duy tham gia một chương trình ca nhạc. Trong ảnh chụp vội, có thể thấy nữ ca sĩ diện quần dài kẻ caro, áo yếm khoe trọn bờ lưng trần. Ở loạt ảnh đời thường, có thể thấy Khởi My trông khá mũm mĩm. Nhiều người đưa ra nhận định, do góc chụp và cách chọn trang phục khiến cô bị "dìm" vóc dáng.

