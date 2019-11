Người tình tỷ phú vỡ nợ 19.000 tỷ, siêu mẫu xứ Đài bị đuổi khỏi khách sạn xa xỉ

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 02:00 AM (GMT+7)

Chân dài đình đám xứ Đài bị dư luận chỉ trích là “ham tiền” và “lừa dối”.

Ngô Bội Từ sống chật vật vì người tình vỡ nợ 19 nghìn tỷ

Mới đây, truyền thông Trung Quốc gây xôn xao khi đưa tin chân dài đình đám xứ Đài sống khổ sở vì người tình tỷ phú vỡ nợ. Theo đó, Kỷ Hiểu Ba - đại gia bất động sản đình đám Hong Kong cùng siêu mẫu nổi tiếng Ngô Bội Từ đang vỡ nợ với số tiền lên đến 5,8 tỷ NDT (khoảng 19 nghìn tỷ đồng).

Ngô Bội Từ đang bụng mang dạ chửa cùng 3 đứa con nhỏ sống chật vật sau khi người tình vỡ nợ 19 nghìn tỷ đồng

Ngô Bội Từ hiện đang mang thai đứa con thứ 4 nhưng cũng bụng mang dạ chửa đưa 3 con rời khỏi khách sạn xa xỉ Four Seasons Hong Kong để đến nơi ở mới. Theo truyền thông đưa tin, vì quản lý và kinh doanh kém nên Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ với số tiền khổng lồ. Hiện tại, Kỷ Hiểu Ba phải bỏ tiền thuê vệ sĩ để đảm bảo mạng sống và sự an toàn của mình.

Trước đây, Kỷ Hiểu Ba cũng có vài lần vướng tin đồn nợ nần chồng chất. Thế nhưng đáp trả dư luận, Ngô Bội Từ thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, đủ đầy cùng căn biệt thự hoành tráng trị giá 300 triệu NDT (Khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng). Thế nhưng hiện tại, căn biệt thự đã mang đi thế chấp tại ngân hàng khiến dư luận cho rằng, Ngô Bội Từ cố tình lừa dối dư luận khi công khai cuộc sống vương giả bên cạnh người tình.

Ngô Bội Từ là chân dài đình đám xứ Đài

Giờ đây, Ngô Bội Từ đang mang thai đứa con thứ tư khiến dư luận xôn xao rằng, cuộc sống cô sẽ ngày càng khó khăn với những đứa con nhỏ và khoảng thời gian dài nghỉ sinh không thể làm việc.

Ngô Bội Từ năm nay 41 tuổi, là một trong những chân dài hàng đầu xứ Đài, cùng thời với ngôi sao Lâm Chí Linh. Cô được biết đến là ngôi sao giải trí đa tài. Ngô Bội Từ còn được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo xứ Đài, trở thành gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn của Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.

Cô bị mỉa mai là hám của, là cái máy đẻ để giữ chân đại gia

Sau khi cặp kè với tỷ phú Kỷ Hiểu Ba, Ngô Bội Từ liên tục sinh 3 con trong vòng 5 năm và hiện tại đang mang thai đứa con thứ 4, dù cả hai chưa hề có hôn thú. Điều này khiến dư luận Trung Quốc mỉa mai rằng, Ngô Bội Từ vì ham chồng giàu nên chấp nhận làm máy đẻ để níu chân đại gia.

Ngoài Ngô Bội Từ, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ cũng chịu cảnh tai tiếng do chồng nợ nần.

An Văn - Mỹ nhân Hồng lâu mộng gánh nợ thay chồng, không có cả bánh bao để ăn

Trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự tập mới nhất, nữ diễn viên An Văn - mỹ nhân từng tham gia bộ phim kinh điển Hồng lâu mộng, vừa có những chia sẻ về cuộc sống đầy biến cố của mình.

Trong buổi nói chuyện, An Văn rất dè dặt khi nói đến chuyện cá nhân, nhưng nhận được sự động viên của MC, cô thận trọng chia sẻ.

An Văn trong Hồng lâu mộng

An Văn từng là tên tuổi nhận được sự săn đón của giới truyền thông và đông đảo nhà làm phim những năm 1990. Tuy nhiên, khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, An Văn quyết định kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên kết hôn cùng Tô Việt - một nhạc sĩ và là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, Tô Việt làm ăn thua lỗ, phá sản và nợ nần chồng chất. Năm 2009, Tô Việt bị cáo buộc gian lận hợp đồng, bị xử lý hình sự và chịu mức án 15 năm tù. Từ đó, An Văn một mình lo cuộc sống mưu sinh cho bản thân và gia đình, đồng thời gánh số nợ khổng lồ chồng để lại: “Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ấy chỉ có thể dùng từ “sóng gió” để hình dung. Khi anh Tô Việt bị bắt, bao nhiêu tài sản, của cải tôi đều phải bán hết để trả nợ. Nhiều năm liền, tôi không có giấc ngủ nào ngon nếu không có đôi viên thuốc ngủ. Có lúc tôi nghĩ đến việc nhảy lầu mà chết...”, An Văn chia sẻ.

Cùng khi đó, khi thụ lý án phạt được 9 năm thì Tô Việt được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. An Văn cho biết điều khiến cô nuối tiếc nhất trong cuộc hôn nhân này là chồng cô bỏ đi quá sớm và để lại cô một mình bươn chải.

Nữ diễn viên sống cả đời vất vả, khó khăn vì khoản nợ khổng lồ của chồng để lại

Vất vả mưu sinh lại không có người đàn ông bên cạnh, An Văn thường xuyên bị người ta khinh rẻ, coi thường, bắt nạt. Thậm chí, có khi cô còn không có tiền để ăn bánh bao, phải xếp hàng xin cơm từ thiện. Hiện tại, cô thuê một căn phòng nhỏ trong một căn chung cư để ở cùng một người bạn. Thỉnh thoảng, An Văn nhận được lời mời tham gia diễn kịch và được mời dự sự kiện giúp cô có thêm thu nhập. Dù vậy, cuộc sống của An Văn vẫn không mấy dư dả, thoải mái vì khó khăn luôn đeo bám.

Lưu Đào - người vợ tào khang được Cbiz ngưỡng mộ

Cũng trường hợp lấy đại gia rồi vỡ nợ như Ngô Bội từ và An Văn, Lưu Đào lại nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả hâm mộ. Là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của Cbiz nhưng cuộc đời của Lưu Đào lại trải qua khá nhiều sóng gió.

Lưu Đào là nữ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Trung Quốc

Sau khi hẹn hò 20 ngày, Lưu Đào quyết định lên xe hoa cùng đại gia khét tiếng Vương Kha. Khi đó, cuộc hôn nhân của Lưu Đào chịu nhiều điều tiếng dị nghị rằng, cô là mỹ nhân hám tiền, chân dài và đại gia... Thế nhưng Lưu Đào mặc kệ lời đồn thổi, vẫn nhất quyết làm theo ý của mình.

Sau khi kết hôn không lâu, Lưu Đào chọn cách từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc gia đình nhỏ. Cô lại bị dư luận công kích rằng ăn bám đại gia, người đẹp vô dụng. Song, đứng trước những tin đồn trăm người, nghìn kẻ thêu dệt ấy, nàng A Châu của Thiên long bát bộ chưa bao giờ lên tiếng thanh minh.

Cô kết hôn cùng đại gia Vương Kha và chịu nhiều lời dị nghị là tham tiền, hám vật chật

Thế nhưng thời thế thay đổi, chỉ hơn 1 năm kết hôn, chồng của Lưu Đào rơi vào cảnh phá sản, nợ nần vì làm ăn thua lỗ. Cuộc sống của Lưu Đào rơi vào những tháng ngày sóng gió. Khi thông tin được lan truyền ra ngoài, không ít người xấu miệng đã cho rằng Lưu Đào sẽ nhanh chóng ly hôn khi vị đại gia này thất thế.

Còn nhớ năm 2009, Lưu Đào từng nói: "Tôi đã chọn anh ấy thì sẽ không bỏ đi, dù tất cả mọi người có quay lưng nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh ấy!". Và đúng như lời tuyên bố ấy, Lưu Đào đã nhanh chóng trở lại làng giải trí, làm việc chăm chỉ gom góp được 400 triệu tệ (khoảng 1,36 nghìn tỷ đồng) giúp chồng trả nợ.

Nhưng khi Vương Kha phá sản, Lưu Đào đã ở bên cạnh động viên chồng và cật lực làm việc trả nợ cho chồng khiến nhiều người khâm phục

Không những thế, trong tháng ngày khó khăn vì nợ nần và chán nản, Vương Kha còn rơi vào trạng thái trầm cảm, muốn tìm đến cái chết. Nhưng chính Lưu Đào đã ở bên, động viên và giúp chồng vượt qua khủng hoảng, làm lại từ đầu.

Đến nay, số nợ của Vương Kha năm kia đã được Lưu Đào trả xong. Cuộc sống của gia đình cô đã bắt đầu ổn định. Cả nhà cùng nhau chăm chỉ làm việc và tận hưởng năm tháng hạnh phúc. Không còn những lời dị nghị như hám tiền, cưới đại gia không vì tình yêu, giờ đây, Lưu Đào trở thành "nữ cường nhân", người vợ tào khang được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ.

