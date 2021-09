Ngọc Trinh - Lâm Vỹ Dạ trông như chị em dù bằng tuổi, các cặp sao khác thì thế nào?

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 00:10 AM (GMT+7)

Rất nhiều những mỹ nhân trong showbiz Việt có cùng năm sinh mà chắc chắn khi họ đứng cạnh nhau bạn sẽ ngỡ ngàng.

Ngọc Trinh - Lâm Vỹ Dạ: 32 tuổi

Từng có cơ hội hợp tác với nhau trong vài gameshow, cả hai khiến khán giả bất ngờ khi phát hiện Ngọc Trinh và Lâm Vỹ Dạ cùng sinh năm 1989.

Cả 2 đều là những nghệ sĩ tích cực và sống hết mình vì nghệ thuật

Ngọc Trinh nức tiếng là "nữ hoàng nội y" sở hữu body quyến rũ, gương mặt ngây thơ, trẻ trung hơn so với độ tuổi.

Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Trinh không ít lần khiến dân tình choáng váng khi khoe độ giàu có, sang chảnh của mình. Hiện, người đẹp đang sống trong căn biệt thự nằm ở vị trí đắc địa của TP.HCM, giá trị lên đến 50 tỷ đồng. Không những vậy, năm 2017, "nữ hoàng nội y" thông báo đã tậu chiếc Mercedes - Maybach S500 có giá dao động từ 11 đến 12 tỉ đồng. Người đẹp Trà Vinh sở hữu đồ hiệu quần áo, phụ kiện... đến từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới như Hermes, Chanel, Dior, ... Mỗi món ở đây có giá trị từ vài triệu tới vài tỷ đồng.

"Nữ hoàng nội y" sở hữu nhiều siêu xe xịn cùng hàng loạt đồ hiệu giá trị

Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Vĩ Dạ gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên hài hước. Đã là mẹ của 2 con, phong cách thời trang của bà xã Hứa Minh Đạt có phần chững chạc, đứng tuổi hơn so với đồng nghiệp. Hiện tại, cái tên Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa hết hot khi cô xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình, game show và là nghệ sĩ rất đắt show quảng cáo. Mức cát-sê của nữ nghệ sĩ cũng thuộc hàng cao trong giới nghệ sĩ, khoảng 100 triệu đồng cho một hợp đồng quảng cáo.

Bà xã Hứa Minh Đạt có phần đứng tuổi hơn so với đồng nghiệp.

Năm 2010 cô kết hôn với nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và có hai con trai. Không chỉ sở hữu bất động sản, Lâm Vỹ Dạ còn là chủ nhân hai xế hộp hạng sang có giá trị hàng tỷ đồng. Cô cũng thông báo việc mình chính thức gia nhập hội "nữ chủ tịch" trong showbiz Việt với việc nắm quyền điều hành một công ty giải trí.

Hari Won - Jennifer Phạm: 36 tuổi

Hari Won ở tuổi 36 tuổi nhưng sở hữu gương mặt "không tuổi" cứ như thiếu nữ đôi mươi. Nữ ca sĩ kết hôn cùng Trấn Thành năm 2016. Cả hai được mệnh danh là một trong những cặp vợ chồng giàu có nhất showbiz bởi sở hữu khối tài sản kếch xù: biệt thự sang trọng, xế hộp tiền tỉ và loạt phụ kiện hàng hiệu đắt tiền. Hai vợ chồng sinh sống trong căn biệt thự 3 tầng cùng gia đình từng được Trường Giang bất ngờ tiết lộ căn nhà mặt tiền tại TP.HCM có giá 15 tỉ, tính thêm chi phí sửa sang thì cơ ngơi đó lên đến 20 tỉ.

Nhan sắc "không tuổi" của bà xã Trấn Thành

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hari Won cũng là một nghệ sĩ được nhiều chương trình “săn đón”. Cô từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn thù lao của mình tăng gấp 10 lần so với mức giá 50 triệu nhận được từ bộ phim đầu tay, riêng với những hợp đồng quảng cáo, con số sẽ cao hơn. Ước tính, chỉ riêng tiền cát- sê dẫn game show, Hari Won cũng thu về số tiền không nhỏ.

Về phần Hoa hậu Jennifer Phạm hiện đã trải qua 4 lần sinh nở, cách xây dựng hình tượng của người đẹp cũng khác nên đôi lúc bà mẹ 4 con trông có phần dừ hơn đồng nghiệp.

Jennifer Phạm 4 con trông vẫn rất quyến rũ

Cuối năm 2012, Jennifer Phạm kết hôn cùng doanh nhân Đức Hải. Mặc dù gia thế nhà chồng vô cùng giàu có nhưng khối tài sản riêng mà người đẹp sở hữu cũng khiến người hâm mộ vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên là biệt thự to bề thế của gia đình chồng Jennifer Phạm ở quận Tân Bình được tiết lộ trong ngày cưới của hoa hậu. Ngoài biệt thự, người đẹp còn tự tay sắm cho mình một bộ sưu tập xế hộp cực xịn. Điển hình cuối năm 2016, cô sắm chiếc xế hộp mang nhãn hiệu Lexus GS350 F Sport có giá khoảng 3 tỷ đồng .

Khởi My - Bảo Thanh: 31 tuổi

Khởi My dù đã ngoài 30 nhưng luôn là ca sĩ luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, với vẻ ngoài tươi trẻ "lão hóa ngược". Thật khó tin khi biết bà xã Kelvin Khánh đã 31 tuổi. Mặc dù đều là nghệ sĩ nổi tiếng những ít khi thấy Khởi My và Kelvin Khánh chia sẻ quá nhiều thông tin về đời tư trên mặt báo. Sau khi kết hôn, vợ chồng Kelvin Khánh - Khởi My dọn về ở chung trong căn nhà rộng rãi, tiện nghi và ấm cúng. Theo dõi trang cá nhân của 2 vợ chồng cũng dễ dàng nhận ra Khởi My và ông xã dành nhiều thời gian cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Cặp đôi đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt

Còn Bảo Thanh lại trở thành cái tên được săn đón trong những năm gần đây. Cách đây không lâu, Bảo Thanh vừa tậu chiếc xe mới của thương hiệu Mercedes có giá 2,4 tỷ đồng. Năm 2019, Bảo Thanh còn bất ngờ khoe tậu thêm một căn biệt thự ở Đà Nẵng. Ngoài ra, vợ chồng Bảo Thanh còn sở hữu chiếc xe hơi màu đỏ khác, có giá trị 1 tỷ đồng để thuận tiện cho công việc thường xuyên di chuyển.

Dù đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên Về nhà đi con cũng không kém phần gợi cảm

Trương Ngọc Ánh - Việt Hương: 45 tuổi

Trong showbiz Việt còn bộ đôi mỹ nhân bằng tuổi phải kể đến Trương Ngọc Ánh và Việt Hương khi cùng sinh năm 1976.

Nhiều năm miệt mài từ công việc trong làng giải trí đến kinh doanh, Trương Ngọc Ánh được cho là ngôi sao giàu ngầm của showbiz. Gia đình Trương Ngọc Ánh cũng từng sống trong căn penhouse rộng 240 m2 tại khu đô thị siêu sang The Manor, được ước tính có giá hơn 1 triệu USD. Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu xe sang, là chiếc xế hộp dòng SUV hạng sang Audi Q7 ước tính hơn 3 tỷ đồng. Nữ diễn viên cũng là một mỹ nhân hàng hiệu với những món đồ đắt đỏ, từ chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Trương Ngọc Ánh ngày càng sắc sảo

Về phần Việt Hương hiện là một trong những nghệ sĩ nữ sở hữu danh tiếng và cát-sê cao bậc nhất hiện nay. Nữ danh hài thành công trên nhiều lĩnh vực từ sân khấu hài kịch, gameshow, đến phim ảnh khi hoạt động ở cả thị trường trong nước và hải ngoại. Việt Hương nắm giữ nhiều bất động sản, xế hộp, một nhà hàng mang tên mình tại Mỹ cùng thương hiệu mỹ phẩm. Nữ nghệ sĩ còn sở hữu căn biệt thự rộng rãi tại tiểu bang California với thiết kế hiện đại với nội thất sang trọng.

Căn biệt thự bề thế trên đất Mỹ của nữ danh hài

Việt Hương hiện sống tại TP.HCM trong một căn nhà 5 tầng rộng rãi, thoáng đãng. Không gian sống của nữ danh hài được trang bị thang máy để đi lại thuận tiện hơn. Nội thất trong nhà đều được thiết kế theo phong cách hiện đại với trang thiết bị, đồ đạc tiện nghi.

