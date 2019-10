"Ngọc nữ Bolero" nói gì khi bị khán giả ghép yêu Quang Lê?

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 10:01 AM (GMT+7)

Quá tình tứ và thân mật trên sân khấu lẫn ngoài đời, không ít khán giả hy vọng Quang Lê và Tố My sẽ trở thành một đôi.

Mới đây, Tố My đã cho ra mắt ca khúc “Trọn nghĩa phu thê” song ca cùng Quang Lê trong dự án Friday with Bolero. Được biết, đây là món quà đặc biệt mà nàng “ngọc nữ Bolero” muốn dành tặng bố mẹ nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

Nữ ca sĩ cho biết, cô đã đặt hàng riêng nhạc sĩ Phạm Hồng Biển để sáng tác ca khúc này, nhằm làm món quà bất ngờ gửi đến đấng sinh thành. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, Tố My đã âm thầm mời ca sĩ Quang Lê song ca cùng mình bài hát “Trọn nghĩa phu thê”.

Tố My mời Quang Lê song ca trong ca khúc "Trọn nghĩa phu thê" gửi tặng bố mẹ.

Vì quá tình tứ trên sân khấu, cả hai được nhiều khán giả yêu thích và ghép đôi.

Tố My cho biết, bố mẹ cô đều là fan ruột của giọng ca “Đập vỡ cây đàn” suốt nhiều năm nay. Nam ca sĩ cũng thường xuyên tới lui nhà Tố My để thăm hỏi, và có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình nàng ngọc nữ.

Vì quá gắn bó với Quang Lê cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, không ít khán giả bày tỏ sự yêu thích và mong muốn cả hai sớm trở thành một cặp.

Nói về điều này, Tố My cho biết, cô và Quang Lê chỉ xem nhau như anh em trong nhà. Chính vì thân thiết như hai anh em nên cả hai tỏ ra khá dễ dàng khi nhập tâm vào các ca khúc, không bị sượng khi thể hiện tình cảm mùi mẫn trên sân khấu.

Quang Lê thường ghé nhà thăm hỏi và có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình Tố My.

Chia sẻ thêm về món quà dành tặng bố mẹ, Tố My cho biết, cả hai đấng sinh thành là chỗ dựa vững chắc cho cô trong cuộc sống lẫn sự nghiệp ca hát. Ngày trước, mẹ của Tố My là hoa khôi trong vùng còn bố là chàng trai tài hoa. Cũng nhờ khả năng đàn hát của mình mà ông đã vượt qua nhiều "cây si" khác để lọt vào mắt xanh của bà. Tố My thừa hưởng được cả nhan sắc của mẹ và khiếu văn nghệ của bố.

"Ngọc nữ bolero" tiết lộ, dù bố mẹ cô đã gắn bó với nhau hàng chục năm nhưng cả hai chưa bao giờ lớn tiếng với nhau hay lớn tiếng với con cái. Điều đó khiến Tố My vừa hạnh phúc vừa lấy đó làm tấm gương cho bản thân sau này.