Ngọc Hân, Phương Nga dự đám cưới xa hoa của con gái đại gia Ấn Độ

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 13:52 PM (GMT+7)

Trong hôn lễ của con gái đại gia Davinder Singh Thapar, Ngọc Hân có dịp trải nghiệm những nghi lễ cưới theo truyền thống của đạo Sikh tại nhà thờ.

Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga và vợ chồng diễn viên Minh Tiệp vừa có chuyến đi Ấn Độ để dự hôn lễ của nhà đại gia Davinder Singh Thapar. Davinder Singh Thapar là doanh nhân nổi tiếng của tiểu bang Punjab. Ông tổ chức đám cưới cho con gái kéo dài 5 ngày theo truyền thống đạo Sikh.

Vị đại gia mời 15 đại sứ thuộc 5 châu lục đến thành phố Chandigarh, một trong những thành phố đẹp nhất của Ấn Độ để dự hôn lễ của con gái ông. Đoàn nghệ sĩ gồm HH Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga và vợ chồng diễn viên Minh Tiệp tham gia hôn lễ của nhà vị đại gia nhờ sự kết nối của đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - Phạm Sanh Châu. Các nghệ sĩ dự đám cưới nhà đại gia Davinder Singh Thapar trong 2 ngày do không có quá nhiều thời gian.

Ngọc Hân cho biết, vì thiệp mời dự đám cưới ghi rõ các vị khách mặc trang phục truyền thống của đất nước mình nên cô đã nghiên cứu và thiết kế áo dài đặc biệt cho sự kiện này. Hoa hậu may 4 bộ áo dài cho bản thân, Á hậu Phương Nga và vợ chồng diễn viên Minh Tiệp với các hoạ tiết, màu sắc đặc trưng mà người Ấn Độ thường sử dụng trong hôn lễ truyền thống. Ngoài ra, Ngọc Hân còn đính kết thêm hạt lên tà áo để trang phục thêm rực rỡ, nổi bật.

Trong hôn lễ của con gái đại gia Davinder Singh Thapar, Ngọc Hân có dịp trải nghiệm những nghi lễ cưới theo truyền thống của đạo Sikh tại nhà thờ. Cô phải đội khăn lên đầu, quỳ gối theo đúng phong tục của đạo Sikh trong lúc nghi lễ cưới của cô dâu – chú rể đang diễn ra.

Sau nghi lễ cưới tại nhà thờ, tiệc cưới được tổ chức ở một khách sạn siêu sang, có không gian nguy nga như cung điện. Hoa hậu Việt Nam 2010 nói, các vị khách đều choáng ngợp trước sự xa hoa của không gian tiệc cưới cùng vài nghìn vị khách mời đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Cũng trong buổi tiệc này, Ngọc Hân có dịp gặp gỡ Miss Earth Nepal 2018 Priya Sigdel (từng tham dự Miss Earth 2018 cùng Phương Khánh), Miss Universe Nepal 2018 Manita Devkota (từng thi Miss Universe 2018 cùng H’ Hen Niê). Cô đã hào hứng giới thiệu về văn hoá Việt Nam và ngỏ lời mời hai người đẹp Nepal hãy ghé thăm Hà Nội để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người mảnh đất chữ S. Hai Hoa hậu Nepal đều bày tỏ rằng, họ sẽ cố gắng sắp xếp công việc để sang Việt Nam theo lời mời của Ngọc Hân.

Sau lịch trình dự hôn lễ con gái đại gia Davinder Singh Thapar, Ngọc Hân, Phương Nga và vợ chồng Minh Tiệp còn dành thời gian đi check in tại một số điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô New Delhi. Ngọc Hân còn khiến mọi người cảm thấy sợ khi đề xuất đến thăm khu ổ chuột ở thành phố này. “Mặc dù tài xế taxi can ngăn chúng tôi vì khu ổ chuột có đời sống rất phức tạp nhưng tôi rất tò mò và muốn biết ở đó ra sao. Khi đến nơi, trái với dự đoán của tài xế taxi, người dân rất thân thiện, hiền hoà trước những vị khách nước ngoài như chúng tôi”, Ngọc Hân kể.