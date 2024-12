Bức ảnh ở sân Mỹ Đình khiến Trấn Thành 'chết lặng'

Cảnh tượng hoàng tráng trong đêm concert 2 show Anh trai say hi tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 9/12. Lượng khán giả tại khu vực fanzone, vé đứng đông hơn so với đêm diễn hôm 7/12.

Các nghệ sĩ đi xe nâng di chuyển xuống sân khấu giao lưu với khán giả ở cự ly gần, kèm theo đó là những màn tặng quà khuấy đảo không khí sân Mỹ Đình.

Trong tiết mục Sao hạng A, HieuthuhaI, Dương Domic, Song Luân, Jsol nắm tay mời khán giả lên sân khấu cùng trình diễn và tặng quà cho fan.

Không kém cạnh, nhóm anh trai diễn Tình đầu quá chén, Sau đêm nay cũng đều có quà dành tặng các khán giả Thủ đô ở concert 4. Dàn anh trai diễn hit Ngáo ngơ phiên bản mới với phần lời tiếng Anh do nữ ca sĩ Orange viết trình diễn trước khán giả Hà Nội.

Hieuthuhai (bìa trái) thay trang phục "boy phố" khiến khán giả hú hét gọi tên.

MC Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò MC. Anh thay bộ cánh đỏ nhưng nói xấu hổ khi bị lộ bụng. "Tôi chết lặng! Kêu mấy fan đừng chụp nọng, mấy bà chụp bụng, lịm luôn. Do góc chụp thôi mọi người. Tôi hận stylist giao bộ đồ này với ai chụp hình này”. Tấm ảnh của Trấn Thành đăng tải hút hơn 200.000 lượt thích trên trang cá nhân.

Trước đêm diễn, 600 vé mời đã được trao tặng cho các bạn Đoàn viên Đoàn TNCS HCM và báo Nhân Dân, mở ra cơ hội cho nhiều người trẻ hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc sôi động và không khí cuồng nhiệt của Anh trai say hi.

Chia tay khán giả Thủ đô, các anh trai đứng chung sân khấu hát Say hi never say goodbye được đông đảo khán giả cùng hòa giọng.

Trấn Thành (áo đỏ) cùng 30 anh trai chụp ảnh cùng hàng chục nghìn khán giả Thủ đô.

