Nghẹt thở vì mỹ nhân "1.000 năm có 1" khoe vẻ phồn thực trong sách ảnh 10 triệu đồng

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 00:25 AM (GMT+7)

Bộ sách ảnh khoe siêu vòng 1 cực sexy của nữ diễn viên 9X gây bão mạng xã hội.

Theo ON, mới đây nữ diễn viên Nana Asakawa vừa tung ra bộ sách ảnh mừng tuổi 20 với tựa đề "Re:Birth". Bộ sách ảnh được rao bán với giá 418 USD (gần 10 triệu đồng) ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng vì hình ảnh quá nóng bỏng của mỹ nữ sinh năm 1999.

Nana Asakawa được biết đến với biệt danh "mỹ nữ 1000 năm có một" hay "người đẹp thiên niên kỷ siêu vòng 1" của xứ sở mặt trời mọc. Nhan sắc diễn viên 9X được gói gọn trong hai từ "hoàn mỹ", được coi là báu vật của làng giải trí Nhật Bản.

Bộ sách ảnh "Re:Birth" của Nana do nhiếp ảnh gia Yuichi Sato thực hiện ở Hawaii (Mỹ) với nhiều hình ảnh nội y, bikini và trang phục gợi cảm.

Trả lời phỏng vấn tờ Mynavi, diễn viên phim "Love and Lies" cho biết, đây là bộ sách ảnh thứ ba của cô với hình ảnh một thiếu nữ trưởng thành, gợi cảm nhưng vẫn có sự ngây thơ, thuần khiết. Nana chia sẻ, trong bốn năm hoạt động nghệ thuật, cô được người hâm mộ biết đến với biệt danh "mỹ nữ 1000 năm có một". Tuy nhiên, cô muốn nỗ lực hơn trong sự nghiệp để được khán giả công nhận là một diễn viên thực thụ thay vì một người mẫu đi đóng phim.

Nói về lý do chọn Hawaii làm địa điểm chụp ảnh, nữ diễn viên 20 tuổi cho biết Hawaii là nơi đầu tiên ở nước ngoài cô được tới trong một chuyến làm việc và tham gia một cuộc thi cùng người hâm mộ. Đây cũng là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm đẹp của Nana cùng các thành viên trong nhóm GEM.

Chia sẻ về mối quan hệ với nhiếp ảnh gia Yuichi Sato, Nana Asakawa cho biết, Sato là người đầu tiên cô làm việc cùng khi thực hiện bộ ảnh gia nhập showbiz. Ông cũng là người chụp hình cho cô trong 2 bộ sách ảnh trước đây và gây được hiệu ứng mạnh trong cộng đồng mạng.

"Tôi luôn mắc nợ Yuichi Sato, ông ấy chính là người giúp tôi thực hiện bộ ảnh đầu tiên cho Playboy Weekly", Nana cho biết. Asakawa chia sẻ thêm, thời điểm chụp hình cho Playboy, cô cảm thấy không yên tâm vì bản thân không có nhiều kinh nghiệm. Cô lúng túng khi diện đồ bơi gợi cảm nhưng trước sự động viên của Yuichi, Nana đã hoàn thành phần chụp hình.

Nana Asakawa sinh năm 1999, gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi với tư cách người mẫu. Ngay khi vừa ra mắt, Asakawa đã được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy với hình ảnh quyến rũ. Biệt danh "mỹ nữ 1000 năm có một" được người hâm mộ dành tặng cho cô xuất phát từ bộ ảnh sexy này.

Khởi nghiệp là một ca sĩ, người mẫu ảnh song Nana Asakawa rất yêu thích nghề diễn. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như "Saki", "Love and lies", "Honey so sweet", "Saki Achiga-hen episode of Side-A",... Năm 2019, cô đào 9X xuất hiện trong nhiều tác phẩm như "Kurogarasu 1&2", "Back Street Girls", "Toshimaen", "Kaguya-sama: Love Is War"...