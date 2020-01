Nghệ sĩ ở Grammy nghẹn ngào tưởng nhớ huyền thoại Kobe Bryant vừa qua đời

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 11:50 AM (GMT+7)

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62 đã dành khoảng thời gian tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant vừa qua đời vào rạng sáng 27/1.

Grammy 2018 Sự kiện:

Nữ ca sĩ Alicia Keys thể hiện ca khúc “It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday” cùng nhóm Boyz II Men, trên màn hình hiện lên hình ảnh của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant (Ảnh: Independent)

Lễ trao giải Grammy lần thứ 62 đang diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) sau nhiều ngày chờ đợi. Ngay trong buổi lễ trao giải đã có màn trình diễn tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ thế giới Kobe Bryant vừa qua đời do trực thăng rơi vào ngày 27/1 (giờ Việt Nam).

Nữ ca sĩ Lizzo xuất hiện trong phần đầu chương trình đã mặc một chiếc váy đen lấp lánh và thổ lộ: “Tonight is for Kobe” (tạm dịch: Đêm nay dành cho Kobe). Sau đó, cô biểu diễn ca khúc “Cuz I Love You” trong album cùng tên và bản hit “Truth Hurts”.

Trong vai trò người dẫn chương trình, Alicia Keys bước ra sân khấu nói: "Hôm nay chúng ta ở đây, trong đêm nhạc lớn nhất năm, tưởng thưởng những nghệ sĩ xuất sắc. Thật lòng tất cả chúng ta lúc này đều vô cùng buồn đau. Bởi sáng sớm nay, Los Angeles, nước Mỹ và toàn thế giới mất một người hùng”.

Lời dẫn đầy sâu lắng và xúc động tưởng nhớ Kobe Bryant khiến khán phòng lắng lại. Alicia cho biết, Kobe là người yêu âm nhạc. Cô hy vọng các nghệ sĩ cùng tri ân anh với những giai điệu hay nhất. Cô cũng cất giọng hát mộc ca khúc “It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday” cùng nhóm Boyz II Men.Kết thúc phần trình diễn, cô ngậm ngùi: “Chúng tôi yêu anh, Kobe”. Cô cũng kêu gọi khán giả cùng hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau đớn, mất mát với gia đình của Kobe Bryant và các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Mỹ. Nữ MC bộc bạch: “Chúng ta ở đây thực sự cảm thấy đau lòng, trong ngôi nhà mà Kobe Bryant đã xây dựng”.

Kobe Bryant đã dành trọn 20 năm thi đấu cho đội chủ sân Staples Center – cũng là không gian diễn ra lễ trao giải Grammy 2020. Để tưởng nhớ và tri ân huyền thoại bóng rổ này, BTC Grammy 2020 đã cho chiếu sáng hai chiếc áo mà Kobe Bryant đã được vinh dự treo tại STAPLES Center.

Trước đó vào rạng sáng ngày 27/1, cả thế giới thể thao chấn động trước thông tin huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant (41 tuổi) cùng người con gái Gianna Maria-Onore Bryant thiệt mạng sau một tai nạn trực thăng thảm khốc.

Phía bên ngoài Staples Center, hàng nghìn người hâm mộ của Los Angeles Lakers cũng như Kobe Bryant đã có mặt và cùng nhau chia sẻ nỗi buồn về sự ra đi bất ngờ của anh.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nghe-si-o-grammy-nghen-ngao-tuong-nho-huyen-thoai-kobe-bryant-vua-qu...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nghe-si-o-grammy-nghen-ngao-tuong-nho-huyen-thoai-kobe-bryant-vua-qua-doi-d450445.html