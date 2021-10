Nam ca sĩ hoảng loạn tháo chạy khỏi tầng 23 chung cư giữa đêm

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 11:03 AM (GMT+7)

Trung Quân Idol cho biết anh vô cùng hoảng sợ khi nghe chuông báo cháy tại chung cư đang sinh sống.

Tối muộn 26/10, một căn hộ ở chung cư River Gate (quận 4, TP.HCM) xảy ra trục trặc đường điện dẫn đến cháy, mất điện. Hàng trăm cư dân phải dùng thang thoát hiểm để di chuyển xuống sảnh. Nơi đây có nhiều nghệ sĩ sinh sống như Trung Quân Idol, MC Trấn Thành...

Ca sĩ Trung Quân Idol sống ở tầng 23. Anh kể lại sự việc: “Lần đầu tiên trong đời chỗ mình ở bị cháy. Chạy thang thoát hiểm 23 tầng xong tới giờ còn chóng mặt. Cháy ở block A mà khói lan qua tận block mình. Lên được nhà tay vẫn còn run”.

Ca sĩ Trung Quân Idol hoảng sợ tháo chạy vì chung cư báo cháy

Đông đảo khán giả, đồng nghiệp vô cùng lo lắng cho Trung Quân Idol cũng như cư dân tại khu chung cư. Trao đổi với chúng tôi, nam ca sĩ cho biết hiện anh không gặp vấn đề gì về sức khoẻ, chỉ hơi hoảng loạn sau khi sự việc diễn ra. Hiện, bộ phận kỹ thuật cũng như an ninh đã xử lý và chung cư an toàn, hoạt động bình thường.

Trước đó, nhiều sao Việt cũng phải tháo chạy lúc nửa đêm vì chung cư đang sinh sống gặp sự cố. Hồi tháng 8, Bảo Ngọc (vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm) cho biết, cô và 2 con nhỏ đã trải qua một đêm hoảng hồn, phải tháo chạy trong đêm vì chung cư xuất hiện một tiếng nổ lớn, sau đó bình điện dưới hầm chung cư bị ảnh hưởng nên nổ theo, cúp điện toàn bộ, khói nghi ngút dưới hầm. Rất may sau đó mọi thứ đã ổn, không có thiệt hại nào.

Thu Thuỷ, Only C, Lou Hoàng, Tường Linh cũng từng phải tháo chạy khỏi tòa nhà báo sự cố

Hồi tháng 4, một vụ cháy xuất phát từ căn hộ tầng 8 tại chung cư Parc Spring, quận 2, TP HCM. Nhiều cư dân ở đây nhanh chóng tháo chạy. Gia đình nhạc sĩ Only C và ca sĩ Lou Hoàng có căn hộ ở chung cư này. "May mà được thông báo nhanh, đội phòng cháy chữa cháy quận đến kịp nên mọi người an toàn... Lửa được dập ngay sau đó", Only C cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/nam-ca-si-hoang-loan-thao-chay-khoi-tang-23-chung-cu-giua-dem-5020212710113219...Nguồn: http://danviet.vn/nam-ca-si-hoang-loan-thao-chay-khoi-tang-23-chung-cu-giua-dem-50202127101132196.htm