Mỹ nhân Việt bị lộ clip nóng: Người nghĩ quẩn, kẻ dửng dưng

Thứ Hai, ngày 06/01/2020 06:14 AM (GMT+7)

Đối diện với scandal lộ clip nhạy cảm, người chọn cách im lặng và "ở ẩn", có người lại tỏ ra bình thường và tiếp tục hở bạo gây tranh cãi.

Thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục náo loạn vì mỹ nhân Việt vướng vào ồn ào lộ clip nhạy cảm. Gần đây nhất là vụ việc Văn Mai Hương bị hacker tấn công hệ thống camera an ninh và lan truyền hàng loạt đoạn clip nhạy cảm tại nhà riêng. Nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng... và dư luận đồng loạt lên tiếng bảo vệ Văn Mai Hương khi cho rằng cô không có lỗi, cùng với đó là yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có hình phạt mạnh tay với kẻ xấu.

Về phía Văn Mai Hương, sau nhiều ngày xảy ra vụ việc gây ồn ào và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng. Người hâm mộ chỉ cập nhật được tình hình của Văn Mai Hương thông qua những tin nhắn với bạn bè. Theo đó, một người bạn chia sẻ đoạn tin nhắn tiết lộ việc nữ ca sĩ có ý định tự tử vì bị lộ những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư.

Một ngày sau vụ đàn em bị lộ clip nhạy cảm do bị xâm nhập camera an ninh tại nhà riêng, Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ dòng tin nhắn động viên giọng ca "Cầu hôn". Trong cuộc trò chuyện với người chị đồng nghiệp thân thiết, Văn Mai Hương cho biết cô sợ mình sẽ nghĩ quẩn, tuy nhiên sau đó, cô lấy lại tinh thần: "Em đỡ hơn rồi, tại hồi sáng em sốc, giờ em ổn định rồi". Đặc biệt, khi biết cả Vbiz đang chung tay bảo vệ cô, nữ ca sĩ cũng không giấu được xúc động: "Cảm ơn chị. Thấy mọi người thương em cũng xúc động lắm".

Đến thời điểm hiện tại Văn Mai Hương vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, trong khi đó phía nữ ca sĩ cho biết, cô đã tìm đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, Ngân 98 cũng bị lộ clip nóng, tuy nhiên phản ứng cô nàng lại hoàn toàn trái ngược. Ngân 98 lường trước việc bị phát tán clip nhạy cảm vì bị mất chiếc điện thoại không có cài đặt mật khẩu. Nhiều tháng trước, "hot girl thị phi" cho biết cô liên tục nhận được những tin nhắn tống tiền với con số 300 triệu đồng, nếu người đẹp đáp ứng thì những hình ảnh, video nhạy cảm sẽ được xóa, còn không chúng sẽ tung lên mạng. Tuy nhiên, Ngân 98 không chấp nhận yêu cầu và sẵn sàng chấp nhận bị lộ clip.

Về lý do cương quyết không bỏ 300 triệu đồng để chuộc lại video nhạy cảm, Ngân 98 nói: "Tôi không dại để mắc bẫy của kẻ xấu, tôi chấp nhận bị lộ clip. Tôi đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất nếu các hình ảnh và clip bị phát tán. Với lại mình không biết người giữ cái điện thoại đó là ai hết. Làm sao biết được người ta chỉ nhận đúng số tiền đó và làm như lời họ nói".

Ngay thời điểm đoạn clip nóng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Ngân 98 tỏ ra dửng dưng như không. Facebook của cô nàng vẫn hoạt động bình thường và liên tục đăng tải những hình ảnh gợi cảm, đi chơi, đi du lịch vui vẻ cùng bạn trai Lương Bằng Quang.

Thậm chí, Ngân 98 cùng Lương Bằng Quang còn làm đoạn clip giải thích về việc bị lộ clip nhạy cảm: “Cái sở thích đó thì tôi thấy chẳng có gì. Có nhiều người cũng có sở thích như vậy. Ai đó có thể nghĩ nó biến thái nhưng nó không hại đến ai. Việc ở đây là nó bị phát tán nên nó làm ảnh hưởng đến mình, và những người vô tình thấy clip này nữa. Tôi thấy những bạn cố tình post và share clip đó là không có ý thức".

Vào giữa tháng 4/2019, hotgirl Trâm Anh trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi loạt hình ảnh cùng clip nóng với bạn trai được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Thời điểm bị lộ clip nóng, Trâm Anh không có bất kỳ chia sẻ gì. Cô khóa Facebook, Instagram để tránh các ồn ào và "mất tích" trong một thời gian.

Sau hơn 3 tháng "ở ẩn", Trâm Anh cũng "tái xuất" trên mạng xã hội với bức ảnh được đăng tải trên Instagram, kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh: "Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason". (Tạm dịch: Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó). Thời gian gần đây, cô nàng cũng đã gần như cân bằng lại cuộc sống, dần trở lại với công việc và các hoạt động cá nhân.

Thời điểm đang được chú ý và yêu mến với vai diễn trong "Nhật ký Vàng Anh", Hoàng Thùy Linh bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ phát tán clip nóng vào năm 2007. Đây được xem là cú sốc đầu đời và mất hơn 10 năm, Hoàng Thùy Linh mới có thể vượt qua được nỗi đau về tinh thần khi bị khán giả tẩy chay, phải rút lui khỏi showbiz một thời gian.

Bộ phim ăn khách có vai diễn của Hoàng Thuỳ Linh bị cắt sóng, cô cũng bị cấm xuất hiện trên truyền hình vì scandal gây chấn động dư luận. Hoàng Thuỳ Linh chọn cách "ở ẩn" một thời gian dài trước khi bất ngờ trở lại showbiz trong vai trò ca sĩ.

Thời điểm bị lan truyền clip nhạy cảm, Hoàng Thuỳ Linh đã có màn xin lỗi trên truyền hình. Nữ ca sĩ khóc nấc khi nói lời xin lỗi cũng như lời chào tạm biệt vai diễn trong "Nhật ký Vàng Anh": "Em chỉ xin các nhà báo, các cô bác các anh các chị cho em được tĩnh tâm lại, được sống đúng với tuổi của em, được đến trường. Bởi vì em có lỗi với gia đình em, bố mẹ em với các bạn. Em chỉ muốn bộ phim Nhật ký Vàng Anh này được tiếp tục thôi”.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/my-nhan-viet-bi-lo-clip-nong-nguoi-nghi-quan-ke-dung-dung-1045659.htmlNguồn: http://danviet.vn/sao/my-nhan-viet-bi-lo-clip-nong-nguoi-nghi-quan-ke-dung-dung-1045659.html