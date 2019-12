Mỹ nhân khiến "ông trùm tình ái" Leonardo DiCaprio phải tán tỉnh nhiều giờ trong hộp đêm là ai?

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 18:40 PM (GMT+7)

Sở hữu sắc vóc xinh đẹp, nổi bật, không ngạc nhiên khi Kendall Jenner thu hút được sự chú ý của tài tử Leonardo DiCaprio.

Mới đây, nam diễn viên điển trai Leonardo DiCaprio bị bắt gặp tán tỉnh nàng siêu mẫu 24 tuổi hàng giờ đồng hồ trong một hộp đêm ở Miami. Kendall Jenner đang có kỳ nghỉ cùng các chị em và bạn bè ở Miami. Cùng thời gian, tài tử “Once Upon A Time In Hollywood” cũng có mặt ở đây. Tuần qua, ngôi sao Hollywood tổ chức một bữa tiệc ở hộp đêm Ultraclub E11VEN. Anh mời khá nhiều bạn bè và đồng nghiệp tới, trong đó có siêu mẫu 24 tuổi cùng hai chị em nhà Hadid – bạn thân của Kendall Jenner. Họ được sắp xếp ngồi cùng bàn với Leo.

Leonardo DiCaprio gặp gỡ Kendall Jenner trong dịp siêu mẫu đang có kỳ nghỉ tại Miami

Mời các người đẹp đến dự tiệc, Leo được cho là tán tỉnh Kendall hàng giờ đồng hồ.Theo nghệ sĩ hip hop Gage, Leo và cô đào nhà Kardashian đã dành hàng giờ tán tỉnh nhau. “Họ ngồi ở đó trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Họ uống rượu, trò chuyện và tán tỉnh nhau. Họ có hơi đụng chạm nhau rồi cười to lúc uống rượu. Họ chạm vào tay và vai người kia” – Gage nói với trang Radar Online.

Leo được cho là tán tỉnh Kendall hàng giờ đồng hồ

Gage tiếp tục tiết lộ sau buổi tiệc, Leo rời đi vào khoảng 6h sáng, còn Kendall cùng chị em Hadid ra về sau đó khoảng một tiếng rưỡi. Điều đáng chú ý là bạn gái Leo – người đẹp 22 tuổi Camila Morrone không có mặt ở bữa tiệc. Morrone có lịch tham dự liên hoan phim quốc tế Marrakech ở Morocco.|

Bữa tiệc do Leo tổ chức diễn ra chỉ vài ngày sau khi bạn gái hiện tại của anh lên tiếng bảo vệ mối tình chênh lệch 23 tuổi của họ. “Có rất nhiều cuộc tình nổi tiếng ở Hollywood và cách biệt tuổi tác rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ là mọi người nên có quyền hẹn hò ai mà họ muốn” – Morrone nói.

Leonardo Dicaprio và Camila Morrone hẹn hò từ năm 2017

Tài tử Leonardo DiCaprio ghi dấu với khả năng diễn đa màu sắc cùng hơn 54 giải thưởng và 162 đề cử. Titanic (1997) là tác phẩm đưa tên tuổi của Leonardo DiCaprio vang danh thế giới. Anh "đốn tim" bao cô gái bởi vẻ ngoài lãng tử, phong thái đơn giản nhưng sâu sắc. Chính vì thế, Leonardo Dicaprio là nam tài tử đào hoa bậc nhất khi người tình hay bạn gái tin đồn của anh đều là những người mẫu, diễn viên, ca sĩ gợi cảm. Danh sách này phải kể đến nữ ca sĩ Rihanna, "thiên thần Victoria's Secret" Erin Heatherton, Naomi Campbell, Anne Vyalitsyna, người mẫu áo tắm Kelly Rohrbach, Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Kristen Zang,, Bridget Hall, Nina Agdal...

Leo nổi tiếng là một tay “sát gái” có hạng của Hollywood khi đã trải qua đến khoảng… 20 mối tình.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà tài tử này còn có một lịch sử tình trường dài đằng đẵng đáng ngưỡng mộ

Người đẹp được Leonardo DiCaprio tán tỉnh "hàng giờ đồng hồ" là Kendall Jenner sinh ngày 3/11/1995. Để nhắc về Kendall Jenner thì có quá nhiều thứ để nói: người khác biệt nhất trong số các chị em Kardashian, chân dài đắt giá hàng đầu thế giới, cô nàng đào hoa nhất nhì Hollywood,...

Là con gái trong gia đình Kardashian giàu có, cô làm người mẫu từ khi còn nhỏ tuổi. Đến năm 14 tuổi, cô nổi đình đám với vụ tranh cãi "quá nhỏ tuổi để làm mẫu bikini". Cô vốn nổi tiếng trong giới giải trí Mỹ khá lâu nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians.

Trong suốt sự nghiệp làm người mẫu của mình, Jenner luôn gắn với hình ảnh hở hang, khiêu khích.

Kendall Jenner “đốn tim” fans bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sành điệu khi dạo phố

Kendall Jenner đang là chân dài được săn đón hiện nay. Ở tuổi 24, cô vẫn chưa công khai hẹn hò mà chỉ tập trung cho công việc làm người mẫu. Năm 2019, người đẹp thu về 16 triệu USD chỉ qua việc chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân Instagram.Trong gia đình Kardashian, Kendall Jenner là người có thu nhập cao nhất từ việc đăng ảnh lên mạng xã hội.

Mỗi bài viết, bức ảnh mà siêu mẫu đăng lên có giá 600.000 USD.

Siêu mẫu người Mỹ sở hữu hơn 100 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Cô từng lọt top 100 mỹ nhân nóng bỏng nhất của tạp chí Maxim

Sở hữu sắc vóc xinh đẹp, nổi bật, không ngạc nhiên khi Kendall Jenner là một trong những người đẹp đa tình và có nhiều người theo đuổi nhất nhì Hollywood.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/my-nhan-khien-tai-tu-sat-gai-nhat-hanh-tinh-phai-tan-tinh-nhieu-gio-trong-...Nguồn: http://danviet.vn/sao/my-nhan-khien-tai-tu-sat-gai-nhat-hanh-tinh-phai-tan-tinh-nhieu-gio-trong-hop-dem-la-ai-1040438.html