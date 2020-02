MC thời sự trẻ nhất VTV phải làm phụ hồ, thợ sửa xe để vượt lên khỏi "hố đen"

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 18:49 PM (GMT+7)

Nghị lực và niềm đam mê với nghề đã giúp MC Hoàng Hùng có được thành công đáng ngưỡng mộ.

Luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu trong bộ vest thanh lịch cùng thần thái đĩnh đạc trước ống kính, ít người biết phía sau màn ảnh nhỏ, cuộc sống của các BTV truyền hình ra sao. Mới đây, MC thời sự trẻ tuổi nhất VTV - Hoàng Hùng đã chia sẻ với khán giả câu chuyện cuộc đời nhiều thăng trầm, khiến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ôm giấc mơ trở thành BTV, MC truyền hình càng thêm ngưỡng mộ và có động lực phấn đấu.

Hoàng Hùng sinh năm 1994 tại Thái Bình và có nhiều năng khiếu nghệ thuật như ca hát, diễn xuất...nhưng không lựa chọn vào showbiz mà theo học tại Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương. Ở tuổi 25, chàng trai quê Thái Bình là BTV, MC thời sự trẻ nhất của Đài Truyền hình Việt Nam, là nhân sự chính thức, dẫn dắt bản tin thời sự trực tiếp của VTV4 lúc 12h và 21h. Ngoài ra, Hùng còn cộng tác cho nhiều chương trình của VTV1, VTV2 và VTV3.

Trước khi gặt hái được những thành công như hiện tại, Hoàng Hùng đã trải qua tuổi thơ khó khăn. Từ năm 2 tuổi, do cha mẹ đi làm xa nhà nên Hoàng Hùng đã được gửi sang ở với bà nội. Khi 13 tuổi, Hoàng Hùng đã tự lập, làm giúp nhiều công việc tại nhà thờ.

Những năm tháng đầu đời khi học lớp 7 - lớp 8, trong khi các bạn cùng trang lứa còn được cha mẹ vỗ về chăm sóc thì Hoàng Hùng đã tự lập từ những công việc rửa bát, dọn dẹp... Thế nhưng, cuộc sống vẫn khó khăn chồng chất và thậm chí còn hai lần khiến tâm hồn non nớt của Hoàng Hùng tổn thương, khi anh bị hiểu lầm tại nhà thờ, bị gửi trả về nhà.

Sau này, Hoàng Hùng xin ở nhờ một nhà dân và tiếp tục học cấp 3. Với cuộc sống bấp bênh cùng tâm lý chưa ổn định, Hoàng Hùng thị trượt tốt nghiệp cấp 3 vì thiếu 0,5 điểm. Cú sốc đầu đời khiến Hoàng Hùng vô cùng buồn bã và quyết định đi làm thêm trên Hà Nội.

Tại thủ đô, ban đầu cậu làm rửa xe rồi sau đó theo chú ruột đi phụ hồ và được trả công 50.000 đồng/ngày. Sau 1 năm vừa học vừa làm, Hoàng Hùng trở về quê, quyết tâm thi lại cấp 3 và lần này đã đỗ xuất sắc.

Từ thời điểm này, con đường tương lai dần mở rộng trước mắt Hoàng Hùng. Trong suốt thời gian học tại trường cấp 3 ở huyện, Hoàng Hùng làm MC dẫn toàn bộ các chương trình lớn nhỏ, từ khai giảng, bế giảng năm học cho đến những ngày lễ kỉ niệm. Anh được giao vai trò đội trưởng đội văn nghệ của trường và từ đây nhen nhóm ước mơ trở thành ca sĩ.

Sau này, Hoàng Hùng tiếp tục theo học tại Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương và ngoài mong mỏi trở thành thầy giáo dạy âm nhạc cấp 1, cấp 2 hay mở trung tâm âm nhạc nếu như có điều kiện, anh còn có thêm mong muốn làm nghề kiến trúc sư.

Tuy nhiên, mọi dự định đó lại bị "duyên số" với nghề MC tác động khá nhiều. Theo đó, trong thời gian học đại học, Hoàng Hùng được bạn bè giới thiệu tham gia một câu lạc bộ về MC tại Hà Nội. Càng tìm hiểu anh càng yêu thích và thấy mình có niềm đam mê với lĩnh vực này.

Dù không được đào tạo chuyên nghiệp, và lại có hạn chế là nói giọng địa phương, nhưng Hoàng Hùng đã rất nỗ lực khắc phục, cho đến hiện tại, anh đã không để người nghe nhận ra nhược điểm của mình. Anh chăm chỉ luyện giọng và học tập kinh nghiệm dẫn dắt của các MC đàn anh, đàn chị trong đài truyền hình, trên các kênh lớn và thậm chí học theo cách dẫn của nhiều MC nổi tiếng.

Trong số những MC nổi tiếng, Hoàng Hùng thần tượng Oprah Gail Winfrey - người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình Mỹ (talk show host) thông minh và sâu sắc: “Mình nhận thấy giữa mình và Oprah có rất nhiều điểm tương đồng như: hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, cũng có đi nhà thờ và chăm chỉ đọc sách,… Vì thế mà vào năm 2014, mình đã tham gia cuộc thi MC "I wan to be like Oprah". Tuy nhiên lúc đó kinh nghiệm chưa có nhiều nên mình dừng lại ở top 17”, anh chia sẻ.

Cuối năm 2015, Hoàng Hùng đăng kí làm CTV cho các kênh truyền hình và được nhận làm tại Đài truyền hình Hà Nội. Giữa năm 2016, anh bắt đầu cộng tác với chương trình thời trang của VTV2. Ngoài ra, Hoàng Hùng cũng bắt đầu tìm đến những chương trình có cát-xê. Với mức thu nhập ổn định, Hùng tự trang trải cuộc sống mà không cần xin phụ cấp từ gia đình.

Đầu năm 2018, Hoàng Hùng trúng tuyển vào VTV. Nhờ phát huy tốt những thế mạnh và nghiêm túc rèn luyện, anh sớm được lên sóng trực tiếp và từng nhận giải "MC ấn tượng" của VTV4 Awards.

Với những khó khăn đã trải qua, Hoàng Hùng luôn trân trọng những thành công mình đạt được và không ngừng cố gắng. Hoàng Hùng tâm niệm, MC chuyên nghiệp là người cùng lúc sở hữu kiến thức nền rộng, chất giọng, khả năng ứng biến và cả ngoại hình. Nhận thức được điều đó, Hoàng Hùng luôn chủ động đầu tư về chất lượng dẫn và cả phong cách để trở thành một MC toàn diện. Anh chăm chút đến ngoại hình để luôn tự tin mỗi khi “cầm mic”.

